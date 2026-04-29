Ядерный арсенал КНДР превзошел потенциал ПРО США

Дарья Григоренко

Ядерный арсенал КНДР превращается в серьезную угрозу для системы ПРО США, пишет Bloomberg.

По оценкам президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена, Пхеньян способен ежегодно производить материал для почти 20 ядерных боеголовок, что вскоре позволит КНДР приблизиться по объемам к Франции. Аналитики отмечают, что наращивание или модернизация объектов по производству расщепляющихся материалов ускоряет расширение северокорейского арсенала.

Уже сейчас Пхеньян располагает межконтинентальными баллистическими ракетами Hwasong-15, -17, -18 и -19, а также необходимым количеством боеголовок, чтобы потенциально преодолеть американскую систему ПРО наземного базирования, рассчитанную на отражение ограниченного удара. Американская система включает 44 ракеты в Аляске и Калифорнии и может быть расширена еще на 20, однако при запуске двух перехватчиков на каждую цель ее потенциал ограничен.

По оценкам экспертов, КНДР могла построить до 24 межконтинентальных ракетных установок, а также развивать новые методы доставки боеголовок. Помимо этого, у Пхеньяна есть крупный арсенал ракет малой и средней дальности, способных угрожать базам США в Азии, включая крупнейший склад боеприпасов на Гуаме.

Северокорейские ракеты проходят испытания в реальных условиях – часть из них была отправлена в Россию и применялась в ходе спецоперации на Украине, что позволило Пхеньяну получить важные данные о работе западных систем противоракетной обороны. В этом году Ким Чен Ын провел новые испытания ракет с кассетными боеприпасами и ложными целями, стремясь обойти оборону США и Южной Кореи.

Эксперты отмечают, что КНДР активно модернизирует свою ядерную программу, а после заключения военного альянса с Россией получает новые ресурсы и опыт для дальнейшего развития. Как заявил Элбридж Колби, высокопоставленный представитель Пентагона, именно ядерные силы КНДР и России в 2025 году стали главным экзистенциальным вызовом для США.

Ким Чен Ын также начал демонстрировать элементы ядерной инфраструктуры, публикуя фотографии из объектов по обогащению урана, что позволяет экспертам делать более точные оценки. По мнению Эллен Ким из Korea Economic Institute of America, эти действия направлены на укрепление сдерживающей позиции КНДР и подтверждение легитимности власти Кимов.

Впрочем, остается неясным, насколько эффективно северокорейские ракеты смогут работать с боеголовками в реальных условиях – они не проходили испытаний с боевыми зарядами, и неизвестно, выдержат ли они полет к Северной Америке. США параллельно развивают программу Golden Dome для противодействия угрозам со стороны КНДР, Китая и России, однако стоимость такой защиты может превысить 1 трлн долларов.

Ситуация заставляет ряд стран задуматься о создании собственных ядерных программ, поскольку доверие к американскому «ядерному зонтику» снижается. Как отмечает экс-дипломат США Джоэл Уит, сегодняшняя КНДР – это принципиально новый игрок на мировой арене, а подходы к ней требуют пересмотра.

