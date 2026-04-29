  • Новость часаСистемы ПВО отразили атаки дронов на Воронежскую и Ростовскую области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    14 комментариев
    Дмитрий Родионов Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

    «Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    6 комментариев
    29 апреля 2026, 06:19 • Новости дня

    Москвичам пообещали облачную и прохладную среду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и до плюс 5 градусов прогнозируют в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В Москве в среду ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Гидрометцентра России. Днем температура воздуха составит от плюс 3 до плюс 5 градусов. Ветер будет северо-западным со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, атмосферное давление – около 748 миллиметров ртутного столба.

    В ночь на четверг в Москве температура может опуститься до минус 1 градуса. В Подмосковье в среду ожидается от плюс 1 до плюс 6 градусов, а ночью температура может снизиться до минус 4 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве ожидалась облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега и температура до плюс 4 градусов.

    В столичном регионе повысили уровень погодной опасности до оранжевого из-за шквалистого ветра и интенсивных осадков в виде мокрого снега.

    Спутники Роскосмоса зафиксировали в Москве необычные для конца апреля зимние пейзажи из-за североатлантического циклона.

    27 апреля 2026, 21:04 • Новости дня
    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник

    Москвичей и гостей столицы попросили не выходить на улицы во вторник

    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник
    @ Елизавета Суглобова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей и гостей Москвы просят не выходить на улицу 28 апреля из-за неблагоприятных погодных условий.

    Как сообщил комплекс городского хозяйства в Max, по прогнозу, ночью и днем ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на провода и деревья, а также переход температуры через ноль градусов, что приведет к гололедице.

    «По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение дня 28 апреля. Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через 0 градусов Цельсия в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы», – сказано в публикации.

    Горожан и гостей столицы просят по возможности воздержаться от выхода на улицу. Если избежать выхода на улицу невозможно, специалисты советуют быть максимально осторожными, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями, а при управлении транспортом строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

    В понедельник коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды.

    В Самаре на Нижнегородской улице упавшее из-за сильного ветра дерево убило ребенка, а на улице Карла Маркса в результате падения дерева погиб мужчина.

    Комментарии (2)
    27 апреля 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт объяснил апрельские снегопады в европейской части России

    Ученый Любов объяснил апрельские снегопады циклоном с Баренцева моря

    Эксперт объяснил апрельские снегопады в европейской части России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В северо-западных и центральных регионах России выпал снег из-за циклона, который принес холодный воздух с Баренцева моря и Северной Атлантики, сообщил доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

    Причиной апрельских снегопадов в европейской части России стал циклон, который пришел с Баренцева моря, сообщает РИА «Новости».

    Доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов рассказал, что именно этот циклон принес холодный воздух, захватив Ленинградскую, Тверскую, Архангельскую области, а также Москву. Нижегородская область пока осталась в стороне, но по прогнозу к завтрашнему дню снег может выпасть и там.

    «Сегодняшний снегопад в Москве объясняется вторжением холодного воздуха. Он прорвался с северо-запада – с Северной Атлантики и Баренцева моря, захватил Ленинградскую область, Тверскую, Архангельскую. Досталось и Москве», – отметил ученый.

    Любов уточнил, что такие температурные перепады в апреле не являются чем-то сверхъестественным. По его словам, волны возврата холодов случаются периодически, это не аномалия, и появление временного снежного покрова вполне возможно.

    Фенолог добавил, что к концу апреля снег в Москве обязательно растает.

    Отметим, что в понедельник Москва побила исторический рекорд по высоте снега.

    Синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Комментарии (4)
    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 17:01 • Новости дня
    Гидрометцентр: В Москве ожидается снегопад до семи сантиметров

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице прогнозируются интенсивные осадки в виде мокрого снега, которые приведут к образованию временного снежного покрова высотой до семи сантиметров, сообщили в Гидрометцентре России.

    Ожидается, что за сутки в городе выпадет значительное количество осадков, передает РИА «Новости». По данным синоптиков, непогода накроет столицу в ближайшие дни.

    «В период с 21 час 26 апреля до 21 час 27 апреля ожидаются местами сильные осадки, включая мокрый снег и временный прирост снега от двух до семи сантиметров», – рассказали в Гидрометцентре РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Москве ожидаются ливни и мокрый снег.

    В начале недели столицу накроют обильные осадки.

    Ранее метеорологи предупреждали о надвигающейся смене погоды.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Поваленные деревья травмировали около 30 жителей Московского региона
    Поваленные деревья травмировали около 30 жителей Московского региона
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    От разгула стихии в Москве и Подмосковье пострадали 30 человек, передает ТАСС.

    В оперативных службах уточнили, что причиной инцидентов стали упавшие под тяжестью снега деревья. «Всего от снегопада с ветром, повлекшего падения деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек, большинство из них в столице», – сказал собеседник агентства.

    Столичный департамент городского хозяйства зафиксировал падение более 110 деревьев в разных районах города. Рухнувшие стволы и ветки также нанесли серьезные повреждения припаркованным автомобилям.

    Аналогичная ситуация сложилась и за пределами МКАД. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщил, что на территории региона зафиксировано 75 случаев падения деревьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Роскосмос показал спутниковый снимок заснеженной Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спутники Роскосмоса зафиксировали необычные для конца апреля зимние пейзажи в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации.

    На опубликованных в канале Max снимках столица запечатлена под плотным слоем снега, а атмосферные явления связаны с приходом североатлантического циклона.

    Как отметили в Роскосмосе, спутники продемонстрировали редкое сочетание зимних осадков и пониженных температур для этого времени года. В сообщении говорится: «Зимние пейзажи в конце апреля запечатлели спутники Роскосмоса».

    Причиной погодной аномалии стал североатлантический циклон, который принес в столичный регион обильные осадки. За ночь в Москве выпало более половины месячной нормы осадков, а температура опустилась ниже нуля градусов.

    Ранее сообщалось, что внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Москва побила исторический рекорд по высоте снега

    Высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 12 сантиметров

    Москва побила исторический рекорд по высоте снега
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В столице зафиксирован небывалый для конца апреля уровень снежного покрова, превысивший показатели более чем полувековой давности.

    Новый рекорд по высоте снежного покрова для 27 апреля установлен в Москве, сообщает синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    К утру в городе сформировался снежный слой в 12 сантиметров. Прежний рекорд этого дня составлял 10 сантиметров и продержался 55 лет.

    По данным базовой метеостанции ВДНХ, только за ночь в столице выпало 16 мм осадков. Это значение превысило суточный рекорд по количеству осадков, ранее принадлежавший 1880 году и составлявший 14,7 мм. Осадки продолжаются, поэтому точные цифры нового достижения станут известны после 21 часа по окончании метеосуток.

    «Это третий рекорд сегодняшнего дня – еще никогда 27 апреля в Москве не было столько снега», – отметил специалист. Ранее в столице также был зафиксирован утренний рекорд атмосферного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр спрогнозировал образование временного снежного покрова высотой до семи сантиметров.

    Синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Стоимость услуг такси в Москве взлетела вдвое из-за сильного снегопада.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 05:54 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал резкое похолодание в трех федеральных округах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей европейской части страны ожидает заметное снижение температуры, а в Волгоградской области пройдут осадки в виде мокрого снега, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    В ряде регионов Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов ожидается холодная погода, пояснила Макарова ТАСС.

    «В Волгоградской области мокрый снег. Максимальные температурные аномалии от Центрального федерального округа до Киева, они захватывают север Ростовской области и запад, а также северо-запад Волгоградской», – рассказала метеоролог.

    Она добавила, что отклонение от нормы на четыре градуса затронет Саратовскую область и большую часть Поволжья.

    Специалист пояснила, что севернее температурный фон окажется немного выше привычных значений. Теплая погода придет в Сибирь, Красноярский край, западные районы Якутии и на восточные склоны Урала.

    На Дальнем Востоке метеорологическая обстановка останется в пределах нормы. На Кавказе показатели также будут близки к обычным, однако сохранятся на отрицательном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фенолог Михаил Любов объяснил апрельские снегопады в европейской части России приходом циклона с Баренцева моря.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 08:44 • Новости дня
    Москвичам пообещали ливни и мокрый снег в воскресенье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мокрый снег, ливни и температура до +11 градусов ожидаются в воскресенье в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец сообщил, что в воскресенье москвичей ожидает облачная и сырая погода, передает РИА «Новости». Он добавил, что в течение дня будут идти ливни, а ближе к вечеру они сменятся мокрым снегом. За сутки в столице и области выпадет от 14 до 17 миллиметров осадков, что составляет до 45% от месячной нормы апреля.

    Ветер будет южной четверти, а вечером сменит направление на северо-западный и усилится до 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха к полудню поднимется до плюс 8 – плюс 11, однако к вечеру опустится до плюс 2 – плюс 5.

    Тишковец отметил, что давление будет снижаться и составит 728 миллиметров ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствии людей, чувствительных к погоде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус спрогнозировал рекордно низкое атмосферное давление в столице в выходные. Евгений Тишковец предупредил о появлении снежного покрова в начале следующей недели. Гидрометцентр России пообещал москвичам осадки в виде дождя и мокрого снега в пятницу.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 22:53 • Новости дня
    Интенсивный снег пошел в Павловском Посаде и Наро-Фоминске в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье вечером в ряде районов Московской области выпал интенсивный снег, что стало неожиданным погодным явлением для конца апреля.

    В Московской области в воскресенье выпал снег, передает РИА «Новости».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что к двадцати одному часу снег был зафиксирован метеостанциями в Павловском Посаде и Наро-Фоминске.

    По его словам, осадки были довольно интенсивными, а видимость в снегу составляла четыре километра.

    Леус отметил, что 27 апреля в столичном регионе ожидаются обильные осадки: дождь будет переходить в мокрый снег, а местами и в обычный снег. Также прогнозируются сильный и порывистый ветер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале следующей недели на Москву обрушатся ливни и снег. Температура воздуха понизится из-за влияния североатлантического циклона.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 06:22 • Новости дня
    Гидрометцентр: На дорогах Москвы ожидаются гололедица и снежная каша

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшие дни на автомагистралях и улицах столицы прогнозируется сложная обстановка из-за медленного таяния рекордного количества выпавших осадков, заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    В ближайшие дни в Москве ожидается образование гололедицы и скопление снежной каши на проезжей части, поскольку снег быстро не растает, сказала Паршина, передает РИА «Новости».

    «Несмотря на то, что до конца апреля днем температура будет от +2 до +7 градусов тепла, а ночная температура составит до -2 градусов», – объяснила метеоролог.

    По оценкам специалиста, в ближайшее время снежный покров может увеличиться еще на пять сантиметров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 12 сантиметров. Из-за шквалистого ветра и мокрого снега Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности до оранжевого.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Дорожные службы Одинцово предотвратили заторы после мощного снегопада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе прошел сильный апрельский снегопад, дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс и предотвратили пробки.

    Для уборки дорог общего пользования с раннего утра задействовали 31 единицу техники, сообщил телеканал 360.

    На улицы вывели шесть комбинированных машин с зимним оборудованием и 25 тракторов. В работах приняли участие 72 дорожных рабочих. Своевременные действия позволили избежать заторов на спусках, подъемах и путепроводах.

    Очисткой дворов и общественных пространств занимаются 499 дворников. В их распоряжении 46 единиц техники и 22 погрузчика. В первую очередь от снега освобождают пешеходные зоны, входы в многоквартирные дома и подходы к социальным объектам.

    Коммунальщики также убирают остановки общественного транспорта и подъезды к мусорным площадкам. Во время обследования дорожной сети специалисты обнаружили и убрали восемь упавших деревьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за обильных осадков. Сильный ветер со снегом повалили десятки деревьев в разных районах города.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 07:20 • Новости дня
    Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 19 миллиметров небесной влаги, сообщилведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец сообщил, что половина месячной нормы осадков выпала в Москве в течение суток, сообщает РИА «Новости». Он рассказал, что на метеостанции ВДНХ зафиксировали 19 миллиметров небесной влаги. Аналогичные показатели были отмечены на Балчуге, где также выпало 19 миллиметров, а в Бутово выпало 20 миллиметров осадков, в Тушино – 17 миллиметров.

    Тишковец также отметил, что в Подмосковье наибольшее количество осадков зарегистрировано в Михайловском – 27 миллиметров. Это составляет 79% от месячной нормы апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптики пообещали москвичам выпадение почти половины апрельской нормы осадков. В январе метеорологи прогнозировали сильнейший снегопад с третью месячной нормы осадков за полсуток. Прошлым летом на некоторые районы столицы всего за два часа обрушилась целая месячная норма дождей.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 07:29 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачный и прохладный вторник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега и до плюс 4 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Облачную погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега, а также температуру до плюс 4 градусов прогнозируют в Москве во вторник, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра России, днем температура воздуха будет держаться в пределах от плюс 2 до плюс 4 градусов, а ночью на среду может опуститься до нуля.

    Ожидается западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 736 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье температура во вторник будет колебаться от нуля до плюс 5 градусов. В ночь на среду синоптики предупреждают о похолодании до минус 2 градусов.

    В Московском регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра – предупреждение сохранится до 21:00 по московскому времени 28 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе повысили уровень погодной опасности до оранжевого из-за шквалистого ветра и мокрого снега. Жителей и гостей Москвы попросили не выходить на улицу 28 апреля из-за сильного ветра, метели и гололедицы. В Гидрометцентре прогнозировали интенсивные осадки в виде мокрого снега и временный снежный покров до семи сантиметров в Москве.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

    Власти Москвы призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Городские власти рекомендовали жителям столицы отказаться от личных автомобилей и выбрать общественный транспорт в связи с неблагоприятной погодой и возможными дорожными заторами.

    Власти Москвы рекомендовали горожанам пользоваться городским транспортом из-за сложных погодных условий. В официальном сообщении департамента транспорта отмечается: «Сегодня и завтра по возможности пользуйтесь городским транспортом. Это поможет добраться до места быстрее».

    По данным ведомства, снег с дождем в Москве сохранится до вечера 29 апреля. В некоторых районах, таких как центр, запад и юг города, во вторник возможны локальные перекрытия дорог.

    Департамент транспорта отметил, что в часы вечернего разъезда ожидаются затруднения движения, особенно в центральной части столицы, на Третьем транспортном кольце, Московской кольцевой автодороге и на вылетных магистралях по направлению в область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ожидается образование гололедицы и скопление снежной каши на проезжей части.

    Ранее жителей и гостей столицы также призывали не выходить на улицу из-за неблагоприятных погодных условий. До этого в результате снегопада с ветром, который привел к падению деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек.


    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 08:20 • Новости дня
    Энергетики восстановили сотни поврежденных бурей ЛЭП в Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московской области продолжается ликвидация последствий сильной снежной бури, восстановлено почти 500 поврежденных ЛЭП, сообщили в компании «Россети Московский регион».

    За прошедшие сутки энергетики восстановили работу 482 линий электропередачи, пострадавших из-за непогоды, указали в компании, передает РИА «Новости».

    Наиболее сложная обстановка сохраняется на севере региона.

    С проводов убрали более 300 деревьев, упавших из пределов охранных зон ЛЭП.

    Ночью в ликвидации последствий стихии участвовали 138 бригад и 166 единиц специальной техники. Утром группировку усилили до 283 бригад, которые продолжат трудиться без перерывов до полного возвращения света в дома потребителей.

    Самая трудная ситуация сейчас фиксируется в городских округах Клин, Солнечногорск, Сергиево-Посадский и Дмитровский. Проезд к местам аварий там местами затруднен. Особое внимание уделяется социально значимым объектам, для которых при необходимости задействуют резервные источники питания.

    Ранее в Нижегородской области подачу электричества возобновили после масштабных отключений, вызванных ураганным ветром и падением деревьев на ЛЭП.

    В ходе непогоды в Московском регионе травмы получили 30 местных жителей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке

    США воспользовались моментом и нарастили экспорт энергоресурсов до рекордных значений. Они начали захватывать рынки сбыта ОПЕК, своего главного оппонента на мировом рынке нефти. А с другой стороны – впрыскивать на рынок еще больше американского СПГ. Это позволяет местным компаниям зарабатывать дополнительные миллиарды. Как долго продлится этот успех? Подробности

    Перейти в раздел

    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста

    В Германии снова испытывают терпение России. На этот раз один из самых радикально настроенных депутатов Бундестага встретился со знаковой фигурой чеченского терроризма 1990-х годов – Ахмедом Закаевым. Эта встреча «могла стать своеобразным мерилом российской реакции», говорят эксперты и объясняют, какое отношение к происходящему имеет официальный Берлин. Подробности

    Перейти в раздел

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинская Рада испугалась ответственности за мир с Россией

    Депутаты Верховной рады опасаются брать на себя ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией и хотят сдать мандаты. С таким заявлением выступила украинский нардеп Лариса Билозир после слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта. Что на самом деле стоит за нежеланием украинских парламентариев признавать потери территории? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации