Москвичам пообещали облачную и прохладную среду

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве в среду ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Гидрометцентра России. Днем температура воздуха составит от плюс 3 до плюс 5 градусов. Ветер будет северо-западным со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, атмосферное давление – около 748 миллиметров ртутного столба.

В ночь на четверг в Москве температура может опуститься до минус 1 градуса. В Подмосковье в среду ожидается от плюс 1 до плюс 6 градусов, а ночью температура может снизиться до минус 4 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве ожидалась облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега и температура до плюс 4 градусов.

В столичном регионе повысили уровень погодной опасности до оранжевого из-за шквалистого ветра и интенсивных осадков в виде мокрого снега.

Спутники Роскосмоса зафиксировали в Москве необычные для конца апреля зимние пейзажи из-за североатлантического циклона.