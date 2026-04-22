Суд отправил замглавы Подольска в СИЗО по делу о взятке

Суд отправил замглавы Подольска Мамлая в СИЗО по делу о взятке

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Мамлай арестован на два месяца, передает РИА «Новости».

В июле 2024 года СМИ сообщали о назначении Мамлая на пост заместителя главы Подольска, отвечающего за ЖКХ, благоустройство, дорожное хозяйство и экологию. На официальном сайте городской администрации он фигурирует как первый замглавы с мая 2025 года.

На прошлой неделе бывшему заместителю главы администрации Сочи Евгению Горобцу предъявили обвинение в получении взятки на сумму свыше 10 млн рублей.

Ранее прокуратура запросила 13 лет колонии для экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, обвиняемого в получении взятки в размере 17 млн рублей.

В марте главу Осташковского округа Тверской области Алексея Титова отстранили от должности после задержания по подозрению в коррупции.