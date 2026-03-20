Умер Чак Норрис
Американский актер, чемпион по боевым искусствам и звезда культового сериала «Уокер, техасский рейнджер» Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его семья.
Как пишет Variety, актер был госпитализирован в четверг на Гавайях, а умер утром в пятницу. «Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства втайне, знайте, что он был в окружении семьи и ушел с миром», – говорится в заявлении семьи артиста.
«Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас – преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи. Он жил с верой, целью и неизменной преданностью тем, кого любил», – отмечается в сообщении.
Чак Норрис был не только популярным актером, но и признанным мастером единоборств. Он обладал черными поясами в дзюдо, бразильском джиу-джитсу, карате, тхэквондо и других дисциплинах, а также разработал собственный стиль – Чун Кук До.
Широкую известность ему принесла роль в фильме «Путь дракона», где он снялся вместе с Брюсом Ли. Позднее он стал одной из главных звезд боевиков 1970–1980-х годов, сыграв в таких картинах, как «Отряд “Дельта”», «Без вести пропавшие», «Одинокий волк Маккуэйд» и «Код молчания».
В 1990-х Норрис успешно перешел на телевидение, где исполнил главную роль в сериале «Уокер, техасский рейнджер», который выходил с 1993 по 2001 год и закрепил за ним статус одного из символов американского экшена.
В последние годы актер стал героем интернет-мемов, в которых ему приписывались сверхчеловеческие способности. Он также участвовал в рекламе спортивного оборудования и активно высказывался по политическим вопросам, придерживаясь консервативных взглядов.
Чак Норрис был дважды женат. У него остались супруга Джина О’Келли, пятеро детей и внуки.