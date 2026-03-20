Умер Чак Норрис

США запретили Кубе получать российскую нефть

Tекст: Дарья Григоренко

В специальном документе Куба добавлена в перечень стран, которым запрещены любые сделки по продаже, доставке или выгрузке российской нефти и нефтепродуктов. В этот же список вошли Иран, КНДР и освобожденные территории Украины, передает Bloomberg.

Обновление лицензии связано с сообщениями о том, что российский танкер с 700 тыс. баррелей нефти, по данным Kpler Ltd., может прибыть на Кубу уже к концу месяца. Остров находится под санкциями США с конца 1950-х годов, а последние ограничения были усилены в последние месяцы администрацией американского лидера.

Цель изменений – снизить давление на мировые нефтяные рынки на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ранее глава Минфина Скотт Бессент заявлял, что США могут снять часть санкций на иранскую нефть, которая уже находится в пути. В Минфине США пока не прокомментировали новые меры.

Ранее Минфин США внес ряд запретов в разрешение на сделки с российской нефтью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продавать российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта, действие лицензии ограничено 11 апреля 2026 года.