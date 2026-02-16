Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Прокурор заявил о доказанности вины четырех фигурантов дела «Крокуса»
Государственное обвинение в ходе судебных прений сочло полностью подтвержденной причастность всех подсудимых к трагедии в «Крокус Сити Холле», унесшей жизни 149 человек.
Представители прокуратуры во Втором Западном окружном военном суде завершили представление доказательств против обвиняемых в нападении на концертный зал, сообщает ТАСС.
Адвокат потерпевших Людмила Айвар подтвердила позицию надзорного ведомства.
«Гособвинение в ходе прений сторон обосновало доказанность вины подсудимых, в том числе в отношении четверых непосредственных исполнителей теракта», – заявила защитник.
По ее словам, материалы дела подтверждают совершение преступлений, хотя никто из фигурантов не признал вину полностью.
Слушания проходят в закрытом режиме, сроки заключения для преступников запросят в ближайшее время. Сторона потерпевших требует назначить всем 19 обвиняемым, включая пособников, максимально жесткое наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Всего на скамье подсудимых находятся 19 человек, внесенных в список террористов. Среди них непосредственные участники нападения Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода.
Ранее сообщалось, что засекреченный свидетель подтвердил участие в теракте всех 19 фигурантов.