Путин: Русофобию нельзя превращать в государственную идеологию

Путин: Нельзя ставить целью стратегическое поражение России

Tекст: Вера Басилая

«Не надо русофобию, притеснения и убийства русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России», – сообщил Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

Ранее в четверг Владимир Путин заявил о вынужденной защите России в ответ на агрессию.

Президент Путин призвал немедленно задуматься о сохранении глобального мира.

Также Владимир Путин отметил, что по мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему.