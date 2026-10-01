Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин: Русофобию нельзя превращать в государственную идеологию
Путин: Нельзя ставить целью стратегическое поражение России
Президент Владимир Путин заявил о недопустимости превращения русофобии и притеснения русских в государственную идеологию.
«Не надо русофобию, притеснения и убийства русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России», – сообщил Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».
Ранее в четверг Владимир Путин заявил о вынужденной защите России в ответ на агрессию.
Президент Путин призвал немедленно задуматься о сохранении глобального мира.
Также Владимир Путин отметил, что по мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему.