Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
Путин назвал продвинутым сотрудничество России и ОАЭ в сфере технологий
Российско-эмиратское партнерство активно развивается в технологической сфере, чему способствует присутствие сервисов компании «Яндекс» на рынке Объединённых Арабских Эмиратов, заявил президент России Владимир Путин.
Российско-эмиратское сотрудничество в технологической сфере отличается высоким уровнем, подчеркнул президент Владимир Путин в ходе переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что особое внимание уделяется взаимодействию в области технологий и промышленности.
«Продвинутый характер носит взаимодействие в сфере технологий и промышленности. Свои сервисы на эмиратском рынке продвигает «Яндекс» – наша высокотехнологичная компания», – сообщил Путин.
В свою очередь, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что отношения между странами строятся на «глубоком наследии плодотворного сотрудничества, которое продолжается более 50 лет». Он подчеркнул, что страны связывают отношения партнерства, устойчивого сотрудничества в целях развития различных направлениях экономики, энергетики, инвестиций, торговли, технологии и других направлений.
Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность ОАЭ за организацию переговоров в Абу-Даби.
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом.
Владимир Путин встретил президента ОАЭ в Кремле.