Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Фильм «Цифровой фронт» рассказал о влиянии западных спецслужб через Telegram
В эфире НТВ показали фильм-расследование «Цифровой фронт» о том, как привычные мессенджеры становятся инструментом спецслужб и используются для организации протестов и попыток влияния на Россию.
На канале НТВ показали документальный фильм «Цифровой фронт», посвященный опасному влиянию мессенджеров на общество в России.
В фильме рассказывается, как россияне, сами того не замечая, делятся личными данными с западными спецслужбами через популярные мессенджеры, такие как Telegram.
Авторы документального проекта обратили внимание на то, каким образом школьные чаты могут превращаться в организованные группы для проведения протестных акций, а информационные каналы начинают распространять призывы к радикальным действиям.
Авторы фильма предупредили, что даже обычные пользователи, не обладающие государственными или коммерческими секретами, представляют интерес для ЦРУ и АНБ.
В фильме также рассматривается, как массовое использование Telegram и других подобных сервисов может быть использовано для организации революций и попыток государственных переворотов в разных странах, включая Россию.
Отдельно отмечается, что зарубежные структуры продолжают попытки влиять на ситуацию внутри страны через цифровые каналы.