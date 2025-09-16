  • Новость часаФрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    16 сентября 2025, 22:18 • Новости дня

    Нетаньяху заявил о приглашении его Трампом в Вашингтон в конце сентября

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приглашении президента США Дональда Трампа в Вашингтон, через несколько дней после выступления израильского премьера на Генассамблее ООН.

    «Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме 29 сентября, через три дня после запланированного выступления премьер-министра на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке», – пишет Times Of Israel.

    Нетаньяху на пресс-конференции сообщил, что приглашение поступило во время телефонного разговора с Трампом, с которым он провел несколько бесед после удара ЦАХАЛ по лидерам ХАМАС в Катаре.

    В конце сентября будет четвертая встреча политиков с начала второго президентского срока Трампа. На вопрос, уведомил ли он Трампа перед нанесением удара, Нетаньяху повторил свое заявление о том, что версия событий Белого дома была «правильной» и что Израиль несет полную ответственность за удар.

    Он отказался конкретно отвечать на вопрос о сроках предупреждения Израилем Вашингтона на фоне сообщений о том, что Трамп был проинформирован почти за час до нанесения ударов.

    В этот же день Нетаньяху заявил, что обсуждал с Трампом вопрос о заложниках ХАМАС. По его словам, политики «обсудили возникшую возможность, которая, на мой взгляд, очень, очень важна – решение вопроса о безопасности заложников».

    «Как сказал представитель ХАМАС, они использовали наших заложников в качестве живого щита, то есть разместили их в местах, которые подвергали их опасности. Это ужасно. Это также привело в ужас президента (Трампа)», – сказал Нетаньяху, имея в виду высказывания Трампа, предостерегавшего ХАМАС от использования заложников в качестве живого щита.

    Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    15 сентября 2025, 23:20 • Новости дня
    Трамп объявил о ракетном ударе США по «наркотеррористам» из Венесуэлы
    Трамп объявил о ракетном ударе США по «наркотеррористам» из Венесуэлы
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США нанесли ракетный удар по «наркотеррористам из Венесуэлы», перевозившим наркотики на судне в международных водах, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что удар был произведен по «трем подтвержденным наркотеррористам из Венесуэлы», которые перевозили наркотики через международные воды. Он отметил, что операцию выполнило южное командование Пентагона, а среди американских военных нет пострадавших.

    Трамп подчеркнул, что наркотики направлялись в США и назвал их «смертельным оружием, которым отравляют американцев», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли возле Венесуэлы, а президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ мобилизует армию и ополченцев на побережье и у границ. США развернули у побережья Венесуэлы эсминцы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

    Американские военные ранее обстреляли судно у берегов Венесуэлы, утверждая, что на его борту находились наркотики. США заявили о ликвидации 11 членов якобы подконтрольной Мадуро банды. Министр внутренних дел Венесуэлы заявил, что погибшие не имели отношения к наркотрафику. Трамп также пригрозил сбивать военные самолеты Венесуэлы.

    16 сентября 2025, 17:08 • Новости дня
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому потребуется заключить сделку по ситуации на Украине.

    «Зеленскому придется заключить сделку», – сказал американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме перед вылетом в Британию, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также подчеркнул, что во время возможных будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придется лично присутствовать с обеими делегациями.

    «Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским.

    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    16 сентября 2025, 10:43 • Новости дня
    Трамп потребовал от газеты The New York Times 15 млрд долларов
    Трамп потребовал от газеты The New York Times 15 млрд долларов
    @ Bruno Rocha/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал компенсацию в размере не менее 15 млрд долларов в новом иске против New York Times по обвинению в клевете.

    Трамп подал иск о клевете против газеты, пишет Financial Times. Он обвиняет издание в распространении ложной информации и называет его «рупором» Демократической партии. В тексте иска отмечается, что газета «предала журналистские идеалы честности и объективности», а публикации СМИ якобы являются частью кампании по злонамеренному искажению его репутации.

    Иск касается статей, основанных на книге «Счастливчик-неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха» (Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success), авторами которой являются журналисты Русс Бюттнер и Сюзанна Крейг.

    Один из материалов Трамп называет «клеветническим, злонамеренным и ложным». Также в иске упоминается критика авторов книги за освещение его роли в успехе телешоу The Apprentice.

    В документе заявляется, что подобные публикации являются частью «многолетней преднамеренной и злонамеренной клеветы», в нем приведены обвинения в вмешательстве в избирательный процесс – в частности, из-за поддержки NYT кандидата Камалы Харрис на выборах 2024 года.

    Это уже четвертый подобный многомиллиардный иск Трампа к американским СМИ с марта 2024 года. Ранее ABC News и CBS News выплатили ему компенсации по другим искам.

    В июле Трамп подал иск о клевете на сумму 10 млрд долларов против медиамагната Руперта Мердока и материнских компаний газеты Wall Street Journal – News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма президента ко дню рождения осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

    16 сентября 2025, 11:12 • Новости дня
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    @ Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подстрекали к геноциду в Газе, заявила глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй.

    Комиссия ООН по расследованию событий на палестинских территориях обвинила руководителей Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в подстрекательстве к геноциду в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Глава комиссии Нави Пиллэй заявила на пресс-конференции в Женеве, что израильские военные и политические лидеры несут ответственность за неспособность предотвратить и наказать геноцид мирных жителей в Газе.

    Пиллэй уточнила, что комиссия собрала более 16 тыс. свидетельских показаний, связанных с действиями армии Израиля в секторе. По ее словам, все страны должны использовать имеющиеся международные механизмы для прекращения действий Израиля в Газе и на оккупированных территориях.

    Между тем, власти Израиля категорически отвергли выводы комиссии, передает ТАСС. В заявлении израильского МИД доклад охарактеризован как «ложь ХАМАС», а саму комиссию предложено немедленно распустить. Израильская сторона заявляет, что независимое академическое исследование BESA опровергло все обвинения в геноциде, а авторы доклада не приняли во внимание эти выводы.

    Ранее израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил международным спортивным организациям запретить участие Израиля из-за событий в Газе.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призывал рассмотреть отстранение Израиля от работы Генассамблеи ООН.

    16 сентября 2025, 13:26 • Новости дня
    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей

    Политолог Ципис: Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции

    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции. Так, арабские страны решили добиваться заморозки членства еврейского государства в ООН, а европейские – намерены признать Палестину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее комиссия ООН сочла действия Израиля в Газе геноцидом. В израильском МИД отвергли выводы, заявив, что они основаны на «лжи ХАМАС».

    «Еще Голда Меир в 1973 году высказывалась о том, что Израиль не подчиняется ООН и не обязан следовать ее решениям. Сейчас израильские власти остро отреагировали на доклад международной организации о геноциде в секторе Газа, но при этом они не могут предпринять каких-либо мер», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    По его мнению, правительство Биньямина Нетаньяху не могло рассчитывать на другую оценку действий ЦАХАЛ в анклаве. В этой связи собеседник напомнил решение арабских стран добиваться заморозки членства Израиля в ООН. Следующим шагом на международной арене станет признание в конце сентября рядом европейских стран палестинского государства, указал аналитик.

    «Таким образом, Израиль движется к изоляции и может превратиться в своеобразную Северную Корею. При этом израильское правительство ничего не делает, чтобы смягчить ситуацию, а лишь наносит еще больший ущерб стране», – считает собеседник. Он напомнил, что до сих пор «спасителем» и союзником Тель-Авива оставались США. Однако после удара ЦАХАЛ по Катару отношения Дональда Трампа и Нетаньяху испортились.

    Доклад ООН не изменит позицию Вашингтона. «Глава Белого дома, как и Израиль, не уделяет большого внимания решениям организации. Но он вынужден с ними считаться, поскольку Штаты – ключевой игрок в ООН, член Совета Безопасности. Трампу придется маневрировать между желаниями и высказываниями израильских политиков и выводами независимой комиссии», – рассуждает политолог.

    Что касается новой наступательной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, то она не приведет к достижению Израилем целей: ни к ликвидации ХАМАС, ни к освобождению заложников, ни к полной оккупации анклава, добавил эксперт. «Единственным результатом происходящего станут новые потери израильской армии и погибшие среди палестинцев», – заключил Ципис.

    Ранее международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории выпустила 72-страничный доклад, в котором признала действия Израиля в Газе геноцидом. Отчет основан на фактических и правовых выводах, касающихся нападений на территории анклава, совершенных израильскими силами, а также на поведении и заявлениях официального Тель-Авива с 7 октября 2023 года по 31 июля 2025 года.

    Израильские власти и ЦАХАЛ, по версии комиссии, совершили четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: убийство, причинение тяжких телесных повреждений или психического расстройства, умышленное создание условий жизни, рассчитанных на полное или частичное уничтожение палестинцев, и применение мер, направленных на предотвращение деторождения.

    Кроме того, были изучены военные операции Израиля в Газе, где комиссия усмотрела введение тотальной осады анклава, блокировку гуманитарной помощи, приведшую к голоду, систематическое разрушение систем здравоохранения и образования в секторе Газа, совершение систематических актов сексуального насилия, а также прямые нападения на детей.

    МИД Израиля уже прокомментировал опубликованный ООН доклад. В ведомстве считают, что все данные в нем основаны на лжи палестинского движения ХАМАС. Еврейское государство призвало распустить международную комиссию.

    Между тем, в ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал очередную наземную операцию в секторе Газа. США были уведомлены об этом. Американский чиновник заявил порталу Axios, что Штаты не собираются останавливать Израиль и позволяют ему принимать собственное решение относительно войны в анклаве. «Это не война Дональда Трампа, это война Биби (Биньямина Нетаньяху), и он будет ответственным за все, что произойдет дальше», – сказал источник издания.

    16 сентября 2025, 18:41 • Новости дня
    Дробницкий спрогнозировал исход иска Трампа против The New York Times

    Дробницкий: Лишение леволиберальных СМИ монополии на вещание станет вызовом для Трампа

    Дробницкий спрогнозировал исход иска Трампа против The New York Times
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В большинстве случаев американским леволиберальным СМИ легче в досудебном порядке урегулировать спор и выплатить Дональду Трампу компенсацию. Президент США выставит это как свою победу. Но его ключевая проблема останется нерешенной, так как мейнстримная пресса продолжит публиковать домыслы и фейки, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал иск Трампа на 15 млрд долларов против The New York Times.

    «Леволиберальные силы обладают в США медийной монополией. Ведущие американские новостные агентства держат дискурс и освещают события в том виде, в котором это выгодно вышестоящей элите», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что через прессу распространялись домыслы, а порой и просто фейки о Дональде Трампе: его решениях, заявлениях, а также о прошлом политика.

    «Правоконсервативные каналы, например, Fox News, а также интернет-активисты не могут полностью сломать медийную картину. Поэтому американский лидер борется с этой проблемой своими методами. Один из них – исключение журналистов из пула Белого дома. Так произошло, в частности с корреспондентами агентства Associated Press. Другой способ – открытое указание на «нечистоплотность» представителей СМИ», – указал собеседник.

    Наконец, еще один «прием» Трампа – это судебные иски о клевете, добавил аналитик. «Президент США нащупал болевую точку: для начала разбирательств ему достаточно указать, что сведения, опубликованные в прессе, ведут к потере его лица, к моральным издержкам. В подавляющем большинстве случаев СМИ легче в досудебном порядке урегулировать спор и заплатить деньги», – уточнил Дробницкий.

    Такое разрешение ситуации выставляется американским лидером как победа. По прогнозам аналитика, иск Трампа против The New York Times ждет именно такая развязка. Как бы то ни было, ключевая проблема президента США остается нерешенной – мейнстримные медиа продолжат «ругать» президента, поскольку это их основная деятельность. «Заплатят они несколько миллионов долларов, но цель куда важнее, чем эти деньги», – подчеркнул политолог.

    Превратить иски, что называется, в «массовое оружие» против СМИ не выйдет. «Во-первых, издержки несут обе стороны. Во-вторых, владельцы медиа будут оказывать давление на судей, которые назначены в основном еще демократами. Наконец, разорить издания, вынудив их платить «откупные», не получится», – детализировал спикер.

    «Дело в том, что американские СМИ принадлежат крупным корпорациям, которые, разумеется, участвуют в политике. Поэтому в случае угрозы банкротства или закрытия изданий или телеканалов, им дадут деньги, ведь это политически важный канал. Другими словами, с помощью частных исков заставить мейнтримные медиа перестать делать то, что они считают своим предназначением, достаточно сложно. Трампу нужно предпринимать другие меры», – заключил Дробницкий.

    Ранее Дональд Трамп подал иск против газеты The New York Times на 15 млрд долларов, обвинив ее в клевете и оскорблениях. Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social. Он назвал издание «рупором леворадикальной Демократической партии» и «одним из худших и самых деградировавших» в США.

    «The New York Times десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, MAGA-движении («Америка прежде всего») и нашей стране в целом. <...> New York Times слишком долго позволяли свободно лгать, клеветать и порочить меня, и это прекратится немедленно! Иск подан в великий штат Флорида», – написал Трамп.

    Это уже четвертый подобный многомиллиардный иск Трампа к американским СМИ с марта 2024 года. В частности, телеканал ABC News в досудебном порядке решил спор с президентом о клевете и согласился заплатить библиотеке Трампа 15 млн долларов. В июле 2025 года Paramount Global, владеющая телеканалом CBS, согласилась выплатить 16 млн долларов, чтобы урегулировать иск главы Белого дома о вмешательстве телеканала в выборы.

    В том же месяцев Трамп подал иск о клевете на сумму 10 млрд долларов против медиамагната Руперта Мердока и материнских компаний газеты The Wall Street Journal – News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма президента ко дню рождения скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

    16 сентября 2025, 11:56 • Новости дня
    Армия Израиля начала наступление вглубь Газы двумя дивизиями
    Армия Израиля начала наступление вглубь Газы двумя дивизиями
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армейские подразделения Израиля начали продвижение вглубь города Газа в составе двух дивизий, в ближайшие дни планируется подключение еще одной дивизии, сообщил представитель ЦАХАЛ.

    Две дивизии Армии обороны Израиля начали маневр вглубь города Газа, передает РИА «Новости».

    Представитель ЦАХАЛ сообщил, что 98-я и 161-я дивизии уже задействованы в операции, а в ближайшее время к ним должна присоединиться третья дивизия. Это заявление было сделано на брифинге для иностранных журналистов.

    Он подчеркнул: «Мы ожидаем, что на поле боя столкнемся с 2-3 тыс. террористов». По данным военных, операция проводится с учетом этих оценок и с учетом возможного сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наземную операцию в секторе Газа с объявленной целью оккупации этой территории. Международные агентства отметили массированные и нескончаемые бомбардировки Газы. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    16 сентября 2025, 01:47 • Новости дня
    Axios сообщил о начале наземной операции Израиля «с целью оккупации Газы»
    Axios сообщил о начале наземной операции Израиля «с целью оккупации Газы»
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные начали наступление «с целью оккупации Газы», пишет портал Axios со ссылкой на источник в израильском руководстве.

    По данным Axios, израильские силы в понедельник начали «наземное наступление». Операция проводится «с целью оккупации Газы», передает ТАСС.

    Axios уточнил, что администрация США не будет вмешиваться в действия израильской стороны и позволит Израилю самостоятельно принимать решения по конфликту. Источники сообщают, что госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о поддержке Вашингтоном наземной операции. При этом США хотят, чтобы она «завершилась как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский военно-политический кабинет одобрил план Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Нетаньяху заявил о намерении передать контроль над Газой арабским странам.

    16 сентября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Reuters: Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа согласовала предоставление Украине первого пакета военной помощи, полностью оплаченного европейскими союзниками, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, такое решение принято на фоне договоренности, достигнутой ранее между США и странами Евросоюза, передает ТАСС.

    В июле Трамп сообщил, что США и европейские государства достигли формата, при котором поставки американских вооружений для Киева будут оплачиваться ЕС. По словам президента, новая схема должна снизить финансовую нагрузку на Вашингтон.

    Ранее в Италии заявили об отсутствии у США оружия для перелома ситуации на Украине.

    В начале сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса ускорить оформление заказов и оплату американских вооружений для Киева.

    16 сентября 2025, 09:09 • Новости дня
    Министр обороны Израиля объявил цель операции в Газе

    Министр обороны Израиля Кац объявил целью операции в Газе полный разгром ХАМАС

    Министр обороны Израиля объявил цель операции в Газе
    @ Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль продолжит военную операцию в Газе до полного уничтожения движении ХАМАС, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия страны продолжит операцию в Газе до полного разгрома движения ХАМАС, передает «Интерфакс».

    «Газа в огне. Армия обороны Израиля наносит удар по инфраструктуре террористов железным кулаком», – прокомментировал Кац текущую ситуацию.

    По его словам, израильские военные доблестно сражаются, чтобы создать условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАС.

    Министр подчеркнул, что Израиль не отступит, пока поставленные задачи не будут выполнены. Операция продолжается на фоне эскалации обстановки в секторе Газа и сохраняющейся напряженности в регионе.

    Ранее Axios сообщил о начале наземной операции Израиля с целью оккупации Газы. Израильские военные нанесли массированные и нескончаемые бомбардировки по территории Газы.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у ХАМАС есть несколько дней, чтобы принять соглашение о прекращении огня.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    16 сентября 2025, 05:05 • Новости дня
    AFP сообщило о «массированных и нескончаемых» бомбардировках Газы

    AFP: Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками

    Tекст: Антон Антонов

    Идут интенсивные бомбардировки города Газа, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на жителя города Ахмеда Газаля.

    «Город Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками, и угроза не перестает нарастать», – приводит слова Газаля РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    По его словам, некоторые здания полностью уничтожены, люди остаются под завалами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что израильские военные начали наступление с целью занять Газу.

    16 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    В ООН заявили о приближении точки невозврата по двум государствам из-за Израиля

    ООН: Действия Израиля подводят решение по двум государствам к точке невозврата

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация принципа сосуществования двух государств в палестино-израильском конфликте оказалась под угрозой из-за последних действий Израиля, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

    Последние действия Израиля фактически приближают реализацию принципа сосуществования двух государств к точке невозврата, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на экстренной сессии Совета по правам человека, передает ТАСС.

    Он отметил, что в день удара Израиля по Катару власти еврейского государства объявили о новой фазе наступления на Газу и выдали приказ о выселении около миллиона жителей города Газа без гарантий их безопасности.

    По словам Тюрка, в тот момент, когда в Дохе проходили похороны погибших, израильское правительство официально одобрило проект строительства тысяч единиц жилья для израильских поселенцев в зоне Е-1 на Западном берегу реки Иордан. Верховный комиссар подчеркнул: «Это последний из длинного списка незаконных фактов на местах, которые все ближе и ближе подводят решение на основе сосуществования двух государств к точке невозврата».

    Двугосударственная формула предполагает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое должно сосуществовать в мире с Израилем. Международное сообщество рассматривает этот подход как ключ к урегулированию палестино-израильского конфликта.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинского государства не будет.

    Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции.

    16 сентября 2025, 06:05 • Новости дня
    Шойгу прибыл в Багдад

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в столицу Ирака, чтобы обсудить развитие сотрудничества в сфере безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

    В ходе визита в Багдад Шойгу проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Ирака, передает ТАСС.

    В рамках предстоящих переговоров планируется озвучить готовность Москвы к дальнейшему укреплению и наращиванию взаимодействия в сфере безопасности. Кроме обсуждения двусторонних вопросов, стороны планируют затронуть и региональную проблематику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Шойгу провел переговоры в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    16 сентября 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп велел привлечь нацгвардию для борьбы с преступностью в Мемфисе

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе, документ предписывает привлечь нацгвардию.

    В документе говорится, что Пентагон должен обратиться к губернатору Теннесси с просьбой о выделении национальной гвардии для поддержания правопорядка и оказания помощи местным правоохранителям, передает РИА «Новости».

    В меморандуме также предусмотрено создание специального отдела для борьбы с преступностью. В борьбе с преступностью в крупнейшем городе штата Теннесси будут задействованы не только нацгвардия, но и ФБР, Управление по борьбе с наркотиками, Служба расследований министерства внутренней безопасности, Служба маршалов США, а также другие федеральные структуры и прокуроры.

    По словам Трампа, силы нацгвардии вскоре могут быть применены и в Чикаго, а также в других городах, где есть проблемы с преступностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 1 тыс. человек задержали в Вашингтоне после ввода Национальной гвардии. В столице США зафиксировали снижение числа преступлений.

    При этом суд в Калифорнии признал незаконными действия Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета, которые направили туда национальную гвардию вопреки национальному компромиссу XIX века.

    16 сентября 2025, 05:55 • Новости дня
    Трамп захотел признать «Антифа» террористической организацией
    Трамп захотел признать «Антифа» террористической организацией
    @ Sachelle Babbar/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность признания движения «Антифа» террористической организацией на фоне убийства активиста Чарли Кирка.

    «Что ж, я бы это сделал, если у меня будет общественная поддержка», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, имя предполагаемого убийцы Чарли Кирка, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после заявления его отца, полицейского с 27-летним стажем, в полицию. СМИ сообщали, что следователи обнаружили на пулях из винтовки, из которой могли убить Кирка, выгравированные лозунги антифашистского движения «Антифа».

    Кирк был смертельно ранен во время выступления в университете Юты. Трамп использовал убийство одного из самых известных молодых республиканских политиков для атаки на радикальных левых.


    Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина? Подробности

    Полякам отказали в праве на симпатию к России

    Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление: по его словам, в стране растут пророссийские настроения. По оценкам экспертов, такие заявления могут быть связаны с недавним инцидентом с беспилотниками: граждане республики скептически относятся к официальной версии событий, а любая ее критика воспринимается как антиукраинская и даже пророссийская позиция. Подробности

    Что означает выход российских войск по направлению к Гуляйполю

    Занятие небольшого села Ольговское на Запорожском направлении имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд. По целому ряду признаков, российские войска подступают к одному из ключевых узлов обороны ВСУ в Запорожской области, городу Гуляйполе. Как этого удалось достичь и какие перспективы откроются после его освобождения? Подробности

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

