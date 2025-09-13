Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.9 комментариев
Огонь охватил производственный цех в Иркутской области на площади в 4 тыс. кв. м
Пожарные тушат крупный пожар в здании фанерного комбината в Усолье-Сибирском, сообщило ГУ МЧС по Иркутской области.
«В 07:51 (1:51 мск) пожарно-спасательные подразделения принимают участие в ликвидации пожара на ул. Молотовая, где произошло возгорание в производственном цехе. В 10:35 (4:35 мск) пожар локализован», – сообщили в ведомстве.
В Telegram-канале регионального МЧС уточнили, что пожар в здании фанерного комбината обхватил 4 тыс. кв. м. Пожар тушат более 30 специалистов и 11 единиц техники.
По предварительной информации, пострадавших нет.
