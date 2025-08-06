Axios: Трамп проведет переговоры с Зеленским после визита Уиткоффа в Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает РИА «Новости», журналист портала Axios со ссылкой на источники рассказал, что Дональд Трамп намерен провести разговор с Владимиром Зеленским после того, как в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа. По информации источников, беседа между Трампом и Зеленским может состояться в среду.

Американский спецпосланник прибыл в Москву рано утром в среду, и этот визит стал для него пятым в Россию с начала 2025 года. В своем заявлении в социальной сети X журналист Axios отметил: «Трамп, как ожидается, поговорит с Зеленским в среду после встречи Уиткоффа с Путиным».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что пока не будет давать развернутых комментариев по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что переговоры Владимира Путина и Стивена Уиткоффа были полезными и конструктивными.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил уверенность в преобладании конструктивного диалога между Россией и США после этой встречи.