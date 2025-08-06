  • Новость часаРубио сообщил о возможном заявлении США после визита Уиткоффа в Россию
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    Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».

    8 комментариев
    Алексей Васильев Алексей Васильев Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

    Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.

    24 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему индустриализация Америки обречена

    Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.

    6 комментариев
    6 августа 2025, 18:49 • Новости дня

    Axios: Трамп проведет переговоры с Зеленским после визита Уиткоффа в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ожидается, что президент США Дональд Трамп свяжется с Владимиром Зеленским после переговоров между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником Стивом Уиткоффом в Москве.

    Как сообщает РИА «Новости», журналист портала Axios со ссылкой на источники рассказал, что Дональд Трамп намерен провести разговор с Владимиром Зеленским после того, как в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа. По информации источников, беседа между Трампом и Зеленским может состояться в среду.

    Американский спецпосланник прибыл в Москву рано утром в среду, и этот визит стал для него пятым в Россию с начала 2025 года. В своем заявлении в социальной сети X журналист Axios отметил: «Трамп, как ожидается, поговорит с Зеленским в среду после встречи Уиткоффа с Путиным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что пока не будет давать развернутых комментариев по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что переговоры Владимира Путина и Стивена Уиткоффа были полезными и конструктивными.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил уверенность в преобладании конструктивного диалога между Россией и США после этой встречи.

    6 августа 2025, 05:19 • Новости дня
    Индию «поразило отсутствие уважения» Трампа к Моди

    Economist: Индийских дипломатов поразило отсутствие уважения Трампа к Моди

    Индию «поразило отсутствие уважения» Трампа к Моди
    @ Ben Curtis/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Индийские дипломаты были «поражены отсутствием уважения» президента США Дональда Трампа на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет Economist со ссылкой на источники.

    Британский журнал Economist со ссылкой на источники сообщил о проявлении противоречий между США и Индией еще в феврале, передает ТАСС.

    Тогда Моди встречался с Трампом в Белом доме. По данным журнала, индийские дипломаты оказались «поражены отсутствием уважения» со стороны Трампа к их лидеру в ходе закрытых переговоров.

    В Нью-Дели недовольны тем, что Трамп потребовал от Индии увеличения закупок американского вооружения. Кроме того, глава Белого дома пригрозил санкциями в ответ на покупку Индией российской нефти, что, как отмечает издание, лишь усилило недоверие индийских властей к США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты планируют ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии, которые являются ключевыми торговыми партнерами России. Трамп заявил, что пошлины на товары из Индии будут значительно увеличены из-за продолжающихся закупок российской нефти.

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    3 августа 2025, 22:10 • Новости дня
    Британский журналист Торнтон дал Трампу совет о России во избавление от хлопот

    Tекст: Ирма Каплан

    Британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Дональду Трампу в связи с объявлением о том, что спецпредставитель Стив Уиткофф едет в Москву.

    «Разрешите мне избавить вас от лишних хлопот, так как вы не добьетесь прекращения огня, пока не будут выполнены все условия, которые Россия выдвигала в течение последних двух лет. Вы проиграли, но пытаетесь диктовать свои условия, это не сработает. Ваши санкции не сработают. Ваши тарифы не сработают», – написал он в соцсети Х.

    Более того, Торнтон предложил американцам три варианта.

    «Ядерное оружие, которого не будет. Наземные войска, которых не будет. Дайте русским то, чего они хотят. Единственный оставшийся у вас вариант», – резюмировал он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп 1 августа заявил в Белом доме, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций, которые Трамп планирует ввести против Москвы из-за Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

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    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

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    3 августа 2025, 23:07 • Новости дня
    FT сообщила об «убийственном разговоре» президента Швейцарии с Трампом
    FT сообщила об «убийственном разговоре» президента Швейцарии с Трампом
    @ Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В Швейцарии разгорается полемика после того, как США объявили о введении 39-процентной пошлины для альпийской страны в день ее национального праздника.

    Президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер обвиняют в ошибке при подготовке торговой сделки, которую она надеялась заключить с администрацией американского президента Дональда Трампа, пишет Financial Times (FT).

    Поздно вечером в четверг Келлер-Зуттер провела «убийственный» телефонный разговор с Трампом, сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Этот 30-минутный разговор стал итогом более трех месяцев и сотен часов переговоров, в ходе которых швейцарские официальные лица считали, что находятся на пути к заключению соглашения, аналогичного британскому о пошлине в 10%. Вместо этого Трамп объявил в пятницу о 39-процентной ставке, одной из самых высоких в мире, когда Швейцария отмечала свой национальный праздник», – пишет газета.

    Швейцарские СМИ резко раскритиковали Келлер-Зуттер за политический провал. Газета SonntagsZeitung назвала переговоры «крупнейшим фиаско», а таблоид Blick заявил, что это величайшее поражение Швейцарии с 1515 года, когда она проиграла битву с французами.

    В июле Келлер-Зуттер, министр финансов и президент Швейцарии, заявила, что нашла «подход к Трампу» в отличие от многих других стран, которым с трудом удавалось добиться встреч с официальными лицами США.

    Швейцарская сторона была готова согласиться на 10-процентный тариф, базовую ставку Трампа, сообщали два источника FT, знакомых с ситуацией. Эта переговорная позиция была одобрена Берном 4 июля.

    Но во время телефонного разговора в четверг Трампа волновало только одно: дефицит торгового баланса Швейцарии с США в размере 39 млрд долларов и то, что еще может предложить эта «очень богатая» альпийская страна.

    «Разговор прошел неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что 10% недостаточно, и все, на чем он может сосредоточиться, так это на том, какэ Швейцария ворует деньги у США. Келлер-Зуттер ничего не могла возразить», – сказал один из источников издания.

    Напомним, президент США подписал указ о введении с 7 августа новых пошлин от 15% до 41% на товары из Евросоюза и более 60 стран, включая Швейцарию, Лаос и Сирию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что США наказывают Швейцарию.

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    4 августа 2025, 02:05 • Новости дня
    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на «ужасную сделку» с Трампом

    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на сделку с Трампом

    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на «ужасную сделку» с Трампом
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен критикуют за то, что она согласилась с «ужасными» торговыми требованиями американского президента Дональда Трампа, хотя до этого вела воинственную риторику и грозилась ответными мерами США, но у нее была веская причина – американский контингент.

    По словам старшего научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Джейкоба Фанк Киркегора, сделка «ужасна для Европы» с позиции торговли.

    «Если вы ответственный лидер, у вас нет иного выбора, кроме как удержать на своей стороне доминирующую военную силу в НАТО, а именно – Америку Трампа», – приводит ТАСС комментарий Киркегора для Times.

    Эксперт и издание считают, что фон дер Ляйен «сдала назад» после воинственных угроз ответными санкциями США из-за опасений за безопасность ЕС, способность Трампа вывести весь контингент с территории Евросоюза и ради, в какой-то степени, европейского бизнеса.

    Times сравнивает поведение председателя Еврокомиссии с действиями главы НАТО на переговорах с Трампом. Последний назвал Трампа «папочкой» и согласился со всеми его доводами о повышении оборонных затрат странами НАТО. Фон дер Ляйен, как выразился Киркегор, должна была «сделать это грязное дело», согласившись на условия американца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предлагал Евросоюзу купить энергоресурсы США на 1 трлн долларов. Еврокомиссия подтвердила невозможность обязать компании Евросоюза закупать именно американские энергоресурсы и представила список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины.

    В КНДР сделку по пошлинам между Евросоюзом и США назвали для Брюсселя унизительной, так как выявила зависимость от Вашингтона.

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    5 августа 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву

    Американист Дробницкий: Трамп использует визит Уиткоффа для пересмотра ультиматума России

    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву
    @ Al Drago/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Россия заявит о доведении до американского делегата своей точки зрения по Украине и вопросам, касающимся глобальной безопасности. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявит о прогрессе в двустороннем диалоге и использует этот тезис для пересмотра ультиматума Москве, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Своим заявлением о перебазировании атомных подлодок ближе к России американский лидер Дональд Трамп создал болезненный фон в контексте планируемого визита Стива Уиткоффа в Москву. Те наработки и треки, которые создавались последние полгода, во многом нивелировались. Можно констатировать: «глобальная Демпартия», выходящая за пределы США, победила главу Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Оказалось, что президент США не может приказывать Европе и не в силах взять под контроль так называемое «глубинное государство». Москва, Брюссель и американский конгресс в ходе необговариваемого консенсуса отказались реагировать на угрозы и ультиматумы Трампа. Ситуацию отягощает политическая, общественная и идеологическая поляризация американского общества», – указал спикер.

    «На этом фоне глава Белого дома ждет от Уиткоффа практически чуда: совмещения позиций всех сторон – Москвы, Брюсселя, Киева и Вашингтона – и предоставления плана по решению украинского кризиса», – продолжил собеседник. При этом он выразил скепсис в реальности достижения этой цели в ходе визита спецпосланника Трампа в Россию.

    «Очевидно, что российская и американская стороны поднимут в ходе бесед различные вопросы: Украина, экономика, архитектура глобальной безопасности, в свете в том числе отказа России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Но я не вижу возможностей для прорыва даже по какому-то одному треку», – признался политолог.

    «По итогам переговоров, вероятнее всего, Москва заявит, что Россия стоит твердо на прежних позициях и что она донесла свою точку зрения до Уиткоффа. Трамп же сообщит о некоем прогрессе в диалоге с Владимиром Путиным и, вполне возможно, использует эту риторику для пересмотра срока своего ультиматума», – спрогнозировал американист.

    «В сентябре же про эти ультиматумы все забудут, поскольку Конгресс попытается отобрать у главы Белого дома рычаги управления по важнейшим вопросам внешней политики – Украине, тарифам и санкциям. У законодателей это вполне может получиться. Такое развитие событий изменит властную конфигурацию в Вашингтоне. Но пока невозможно прогнозировать, как будет скорректирована позиция США в отношении России», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе, а Трамп конкретизировал даты, называя 6-7 августа. Пресс-секретарь президента России не исключил возможность личной встречи американского делегата с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с ним, считаем их важными, содержательными и очень полезными», – сказал Песков.

    Визит состоится накануне истечение так называемого ультиматума Трампа Москве для урегулирования украинского кризиса. Все это также происходит на фоне ухудшения отношений двух стран. Российская сторона отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Глава Белого дома ранее заявил об отправке двух АПЛ ближе к границам России.

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    4 августа 2025, 07:00 • Новости дня
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые антироссийские санкции от США заработают в случае, если перемирие на украинской территории не начнется в озвученные сроки, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Санкции будут, но, похоже, они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) довольно успешно их избегают», – сказал Трамп.

    По его словам, российской стороне успешно удается избегать рестрикций, поскольку, по его мнению, в России «хитрые люди», передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями.

    Сам Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    4 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    @ Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Предполагается, что на этой неделе американский лидер Дональд Трамп окончательно потеряет терпение в отношении российского коллеги Владимира Путина, так как истечет срок его ультиматума по украинскому конфликту, однако ни Москва, ни потенциальные адресаты вторичных санкций не переживают об этом.

    Президент США Дональд Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины для стран, покупающих российскую экспортную продукцию, если Владимир Путин не прекратит украинский конфликт к пятнице.

    Тем не менее, и Пекин, и Нью-Дели, ключевые импортеры российской нефти, дали понять, что не собираются уступать требованию о разрыве отношений с Москвой. Рынки также настроены скептически, передает Bloomberg.

    Трамп планирует отправить Стива Виткоффа в Россию в среду или четверг, хотя пока неясно, встретится ли Путин с послом США в пятый раз в этом году. Срочности, похоже, нет.

    «Тем временем, на этой неделе Путин примет короля Малайзии с первым государственным визитом в Россию. Он станет последним в череде лидеров стран глобального Юга, посетивших Россию, что продемонстрирует провал попыток США и Европы изолировать Россию. МИД Индии назвал партнерство с Россией «стабильным и проверенным временем», – говорится в статье

    Трамп перенес свой первоначальный 50-дневный срок ультиматума, заявив, что «разочарован» неуступчивостью Путина в вопросе перемирия. На это Путин ответил журналистам в пятницу, что «разочарования возникают из-за завышенных ожиданий».

    «Риск для Украины и европейских союзников заключается в том, что Трамп в конечном итоге уйдет, заявив, что сделал все возможное. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», – отмечает агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ отмечали, что ультиматум президента США Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

    Президент России Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

    Британский портал Unherd указал на то, что заявления президента США Трампа о возможности введения новых санкций и пошлин против России негативно скажутся на попытках урегулирования конфликта на Украине.

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    4 августа 2025, 03:20 • Новости дня
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    @ Скриншот с YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге заявил журналистам, что спецпосланник США по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    По словам Трампа, визит Уиткоффа в Москву может состояться в среду или четверг, 6 или 7 августа.

    «Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. <...> Посмотрим, что произойдет»,  – цитирует ТАСС Трампа на брифинге перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине.

    При этом британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Трампу в связи с объявлением о том, что Уиткофф едет в Москву и дал совет.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Трамп пугает российских покупателей нефти.

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    6 августа 2025, 17:28 • Новости дня
    Трамп ввел 25 % пошлины против Индии за закупку нефти в России
    Трамп ввел 25 % пошлины против Индии за закупку нефти в России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии.

    Решение было принято в ответ на продолжающиеся закупки Индией нефти у России, о чем заявили в Белом доме, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении говорится: «Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины 25% для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти». Власти США считают, что такие меры должны заставить Индию пересмотреть свою политику закупок энергоресурсов.

    Согласно заявлению Белого дома, ограничения будут действовать до тех пор, пока Индия не прекратит покупать нефть у России. Введение пошлины может существенно отразиться на торговых отношениях между странами и затронуть ряд индийских товаров, поступающих на американский рынок.

    Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что ситуация с закупками Индией российской нефти стала проверкой независимости Нью-Дели и показала ограниченность санкционного давления Вашингтона на мировой арене.

    Напомним, власти США планируют ввести вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, чтобы ограничить поступления России от экспорта нефти. Индийские дипломаты заявили, что были «поражены отсутствием уважения» президента США Дональда Трампа на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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    4 августа 2025, 07:37 • Новости дня
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не случайно решил сделать заявления по поводу слов президента США Дональда Трампа в ходе поездки на Ваалам вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

    Выбор Валаама неслучаен – остров является одним из духовных центров страны, глава государства лично участвовал в восстановлении острова и храмов, а также курировал работы и выделял средства, напомнил Степашин в беседе с «Комсомольской правдой».

    Степашин напомнил, что Путин – глубоко верующий человек, и добавил, что в сложные периоды народ страны всегда пытался найти духовные истоки.

    «Даже когда наша страна была коммунистической и атеистической, к Богу также обращались. Поэтому для меня это очевидно, почему именно Валаам был выбран президентом на этот раз для публичных высказываний», – заключил он.

    Напомним, российский президент отверг ультиматумы президента США. Путин пояснял, что переговоры между Москвой и Киевом должны привести к долгосрочному миру, а разочарования Трампа объясняются завышенными ожиданиями.

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    4 августа 2025, 13:43 • Новости дня
    Американские эксперты призвали Трампа начать переговоры с Россией

    Responsible Statecraft: Трамп должен подготовить план переговоров по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американское издание Responsible Statecraft призвало президента Дональда Трампа инициировать детальные переговоры с Россией для мирного урегулирования на Украине.

    В публикации Responsible Statecraft отмечается, что президент России Владимир Путин прав в необходимости обстоятельных переговоров для урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В материале говорится: «Путин прав в том, что для того, чтобы подойти к вопросу решения конфликта на Украине мирным путем, необходимо вести детальные переговоры. Для этого администрации Трампа нужно подготовить подробный план мирного урегулирования».

    Авторы полагают, что американской стороне следует создать тайный канал связи, чтобы направить этот документ российским властям. Ранее Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решение по Украине возможно только в ходе обстоятельных и не публичных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время на фоне истекающего срока по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп предупредил о введении новых антироссийских санкций, если перемирие на украинской территории не начнется в установленные сроки.

    Владимир Путин подчеркнул, что главной задачей России является устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности.

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    6 августа 2025, 00:46 • Новости дня
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США в среду проведут встречу, сообщил глава американского государства Дональд Трамп, пояснив, что после переговоров примет решение по вопросу возможного усиления санкций против Москвы.

    Комментируя возможность усиления санкций, Трамп заявил: «Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», – передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также прокомментировал возможность введения 100% пошлин на товары из всех стран, покупающих российские энергоносители, отметив, что «никогда не устанавливал процент».

    Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Индии о том, что США импортируют из России уран и удобрения, Трамп отметил, что ему об этом «ничего не известно» и он «должен проверить» этот вопрос.

    Reuters со ссылкой на источник сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф «будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сократили срок действия ультиматума, по которому Россия должна согласиться на перемирие на Украине. Москва отвергла ультиматум США. Соединенные Штаты угрожают ключевым торговым партнерам России и планируют ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии.

    Комментарии (6)
    4 августа 2025, 00:08 • Новости дня
    Bild сообщила, что будет при отказе России отвечать на ультиматум Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские войска наступают на Красноармейск с нескольких направлений, используя тактику полуокружения, которую ранее применяли в районе Константиновки в ДНР, и технологическое превосходство, пишет немецкий таблоид, отмечая, что для ВСУ это очень плохие новости.

    «Российские войска продвигаются все дальше и дальше по Украине – за прифронтовой город ведется особенно ожесточенная борьба. 68-я бригада ВСУ, дислоцировавшаяся там в течение нескольких месяцев, находится под сильным давлением, в то время как российская армия пытается отрезать их пути снабжения. Что произойдет, если котел закроется? И может ли ультиматум Дональда Трампа сыграть свою роль?» – задается вопросом таблоид Bild.

    Ответить помогает военный эксперт Карло Масала, который допускает полное освобождение Красноармейска, поскольку ситуация там «крайне критическая», так как город является к тому же логистическим центром ВСУ.

    С другой стороны, последствия по истечении ультиматума Трампа, возможно, что-то изменят, но, по мнению военного эксперта Томаса Тайнера, и тут мяч на стороне Москвы.

    «Если русские промолчат, ничего не произойдет. Но если начнут издеваться, Трамп этого не потерпит. Если мы действительно хотим закончить этот конфликт, нам следует понимать, что путь к миру лежит через российскую экономику. Если экономика России начнет рушиться, тогда мы сможем поставить ультиматум: либо полный крах экономики, либо выход с Украины», – приводит ИноСМИ слова немецкого эксперта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация США намерена усилить давление на Россию за счет передачи Киеву американского оружия, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    При этом Сенат США отложил рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, включая меры против партнеров Москвы, до конца летней сессии, сообщила газета The Hill.

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    4 августа 2025, 18:54 • Новости дня
    Трамп пообещал значительно повысить пошлины Индии за импорт нефти России

    Трамп пообещал Индии значительно повысить пошлины за импорт нефти России

    Трамп пообещал значительно повысить пошлины Индии за импорт нефти России
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп намерен существенно повысить пошлины на импорт из Индии из-за ее политики в отношении российской нефти.

    «Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает затем большую часть приобретенной нефти на свободном рынке с существенной прибылью», – отметил Трамп на своей странице в Truth Social. Он подчеркнул, что в связи с этим планирует «значительно повысить пошлины, которые Индия платит США», передает ТАСС.

    Президент не уточнил, о каких именно товарах идет речь и на сколько планируется повысить пошлины. В последнее время вопрос торговли российской нефтью приобрел особое значение на фоне санкционной политики США в отношении России.

    В понедельник заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Индия, закупая нефть у России, финансирует конфликт на Украине.

    Ранее сообщалось, что введение Соединенными Штатами пошлин в 25% на индийские товары приведет к замедлению роста ВВП Индии на 0,2%.

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    6 августа 2025, 06:36 • Новости дня
    Песков заявил, что встрече Путина и Трампа мешают последствия политики Байдена

    Песков: Встрече Путина и Трампа мешает ухудшение отношений стран при Байдене

    Песков заявил, что встрече Путина и Трампа мешают последствия политики Байдена
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    При прежней администрации США отношения двух стран пережили беспрецедентное ухудшение, поэтому долгое отсутствие встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом неудивительно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал сообщение ТАСС о том, что впервые в современной истории России от инаугурации нового президента США до саммита с ним президента России пройдет больше полугода (уже прошло шесть месяцев и 16 дней).

    «Вряд ли все-таки речь идет об особенной ситуации. Все-таки при предыдущей администрации в наших двусторонних отношениях произошло беспрецедентное ухудшение», – сказал Песков.

    Действия администрации Джо Байдена привели к тому, что уровень отношений упал до беспрецедентного уровня, в отношениях Москвы и Вашингтона возникло «беспрецедентное количество раздражителей», заявил он. Песков отметил, что имеется «инерция этого процесса», требуется время для «выведения двусторонних отношений на нормальную траекторию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Трамп уклончиво ответил на вопрос о возможности переговоров с президентом России в ближайшие дни на фоне истекающего десятидневного срока по урегулированию конфликта на Украине.

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