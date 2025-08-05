Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.3 комментария
Экс-посол Франции Берманн назвала Трампа загнавшим себя в ловушку
Американский президент Дональд Трамп сам себя загнал в ловушку, а теперь вынужден искать из нее выход, чтобы не потерять лицо, заявила глава дипмиссии в России в 2017-2019 годах и экс-посол Франции в России Сильви Берманн о ситуации с ультиматумом Трампа в адрес России по ситуации с украинским конфликтом.
«Он загнал себя в ловушку, установив новый, короткий срок урегулирования, даже не оставив себе времени всерьез обдумать имеющиеся варианты. В результате Трамп теперь вынужден искать решение, позволяющее сохранить лицо», – приводит ТАСС ее слова в эфире телеканала LCI.
Берманн считает, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправлен в Москву по этой же причине.
«Чтобы найти решение, позволяющее выиграть немного времени и не приводить ультиматум в исполнение», – считает дипломат, за чем едет в Москву Уиткофф.
Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует прибыть в Москву с визитом, который предварительно назначен на 6 августа.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ультиматум президента США Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.
Владимир Путин отмечал, что целью переговоров между Россией и Украиной должен стать долгосрочный мир, а неудовлетворенность президента США динамикой переговоров связана с завышенными ожиданиями.