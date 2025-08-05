Экс-посол Франции Берманн назвала Трампа загнавшим себя в ловушку

Tекст: Ирма Каплан

«Он загнал себя в ловушку, установив новый, короткий срок урегулирования, даже не оставив себе времени всерьез обдумать имеющиеся варианты. В результате Трамп теперь вынужден искать решение, позволяющее сохранить лицо», – приводит ТАСС ее слова в эфире телеканала LCI.

Берманн считает, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправлен в Москву по этой же причине.

«Чтобы найти решение, позволяющее выиграть немного времени и не приводить ультиматум в исполнение», – считает дипломат, за чем едет в Москву Уиткофф.

Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует прибыть в Москву с визитом, который предварительно назначен на 6 августа.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ультиматум президента США Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

Владимир Путин отмечал, что целью переговоров между Россией и Украиной должен стать долгосрочный мир, а неудовлетворенность президента США динамикой переговоров связана с завышенными ожиданиями.



