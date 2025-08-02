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    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Быть менеджером уже не модно, а «охранники» снова могут реализовать свое внутреннее мужское начало так, что это вызывает в обществе гордость, а не ухмылку. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с Запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    40 комментариев
    2 августа 2025, 16:03 • Новости дня

    Боец рассказал, как его спасли при освобождении Александро-Калиново

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время освобождения Александро-Калиново в ДНР раненого бойца 10-го гвардейского танкового полка эвакуировали на уцелевшем мотоцикле под обстрелом.

    Раненого бойца российской армии спас сослуживец во время освобождения села Александро-Калиново в ДНР, передает

    РИА «Новости». Боец 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки с позывным Кот рассказал, что на их группу штурмовиков начали нападать дроны, минометные расчеты, артиллерия и дроны-камикадзе вскоре после подъезда к селу.

    «На подъезде к Александро-Калиново по нам начали работать дроны, минометный расчет, артиллерия, »Баба-Яга« (БПЛА), дроны-камикадзе. По нашему укрытию, которое мы выбрали. И вот минометный снаряд прилетел, и я получил осколочное ранение, в бедро прилетело», – рассказал Кот. По его словам, украинские военные уничтожили два из трех мотоциклов, на которых передвигалась российская группа.

    Сослуживец Кота вывез его на уцелевшем мотоцикле, так как сам раненый уже не мог управлять техникой.

    «С товарищем приняли решение ехать. По сути, он меня спас. Я ему очень благодарен», – отметил боец.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Александро-Калиново силами подразделений Южной группировки.

    1 августа 2025, 19:04 • Новости дня
    Депутат Госдумы назвал основные цели на Украине для удара «Орешником»

    Депутат Колесник: Российская армия может применить «Орешник» против западного оружия ВСУ

    Депутат Госдумы назвал основные цели на Украине для удара «Орешником»
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия может применить новейшее высокоточное оружие «Орешник» против западных ракет и ключевых объектов ВПК Украины, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Возможные цели для удара новым российским оружием «Орешник» на Украине назвал депутат Госдумы Андрей Колесник, сообщает «Московский комсомолец».

    По его словам, российские военные рассматривают вариант применения «Орешника» по западному вооружению, которое используется ВСУ, включая ракеты Scalp и Storm Shadow, а также комплекс HIMARS.

    Парламентарий отметил, что также могут быть поражены крупные объекты украинского военно-промышленного комплекса. «Применение «Орешника» позволит эффективно уничтожать критически важные позиции противника», – заявил депутат.

    Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что первый серийный комплекс «Орешник» уже был произведен и поставлен в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что история с поставкой ракеты «Орешник» в Белоруссию окончится до конца года.

    Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что все вопросы, связанные с созданием, формированием и развитием подразделений, оснащенных ракетными комплексами «Орешник», полностью решены.

    Президент России Владимир Путин отметил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.

    Комментарии (23)
    1 августа 2025, 18:41 • Новости дня
    У экс-мэра Вологды требуют конфисовать десятки земельных участков, домов и квартир

    Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-мэра Вологды Шулепова

    У экс-мэра Вологды требуют конфисовать десятки земельных участков, домов и квартир
    @ Руслан Шамуков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура подала иск в Вологодский городской суд к бывшему главе Вологды Евгению Шулепову, а также к его жене, дочери, племяннице и приближенным.

    Надзорное ведомство требует изъять более 12 земельных участков, десять квартир и домов, 22 нежилых объекта недвижимости, расположенных в Вологодской и Московской областях, а также в Вологде и Москве, передает РБК со ссылкой на источники. В перечень входят квартира на Красной Пресне, загородный комплекс на реке Кубена и девять транспортных средств, включая автомобили Lexus, BMW, маломерное судно и снегоходы.

    Согласно иску, прокуратура также требует взыскать почти 73 млн рублей, находящихся на счетах, а также наличные средства в размере свыше 16 тыс. долларов и 20 тыс. евро. Кроме того, фигуранты иска должны компенсировать государству 61 млн рублей, указывает РБК.

    Как отмечают собеседники агентства, Генпрокуратура выяснила, что с 2003 по 2025 год Шулепов, занимая государственные и муниципальные должности, получал доходы от бизнеса, что, по данным ведомства, является конфликтом интересов. Для соблюдения формальных антикоррупционных требований он оформлял имущество и доли на доверенных лиц, а с 2016 года – будучи депутатом Госдумы – продолжал контролировать бизнес через номинальных владельцев.

    В 2019 году Шулепов реализовал наиболее ликвидную часть активов ООО «Северинвест» за 425 млн рублей, не задекларировав полученные доходы, заявляют источники, знакомые с позицией Генпрокуратуры. Бывший мэр был задержан в мае 2024 года, а спустя год ему предъявлено окончательное обвинение в получении 11,3 млн рублей взяток от коммерческих структур.

    В иске также говорится, что в 2004 году Шулепов, являясь депутатом, способствовал банкротству Вологодского станкостроительного завода и выкупу его активов по заниженной стоимости через подконтрольных лиц и вовлеченных родственников. Он также навязывал покупку продукции завода застройщикам в обмен на содействие по службе и разрешения на строительство.

    Евгений Шулепов родился в 1958 году в деревне Кроплево Вологодской области. В 1980 году он окончил Вологодский политехнический институт, а в 2001 году стал главой совета директоров Сокольской мебельной фабрики.

    В 2003 году Шулепов был избран депутатом законодательного собрания Вологодской области. Через два года он возглавил совет директоров ОАО «Вологодский станкостроительный завод».

    В 2008 году Евгений Шулепов выиграл общегородские выборы на пост главы Вологды и занимал эту должность до 2016 года. Затем в течение пяти лет, с 2016 по 2021 год, он был депутатом Госдумы.

    Ранее бывшего сочинского мэра Алексея Копайгородского обвинили в легализации преступно нажитого имущества по трем эпизодам.

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    2 августа 2025, 11:40 • Видео
    Новое признание новых границ России

    Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

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    1 августа 2025, 18:56 • Новости дня
    Полиция Петербурга не нашла нарушений у владельца Bentley на гусеницах

    Автоблогер AcademeG: У полиции Петербурга нет претензий к Bentley на гусеницах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владелец Bentley с установленными гусеницами сообщил об отсутствии претензий со стороны полиции и полном порядке с документами на автомобиль.

    Автомобиль после проверки остается на территории гаражного кооператива Петербурга, передает ТАСС.

    Автоблогер Константин Заруцкий, известный как AcademeG, прокомментировал ситуацию: «Bentley стоит спокойно себе в гаражах, к нам никто претензий не имеет. Ребята искали нелегальных мигрантов, их нашли, законность установлена, мы законность не нарушали, к нам никаких претензий нет… У нас все документы в полном порядке».

    Ранее полиция проводила рейд в гаражном кооперативе Петербурга, где обнаружила автомобиль Bentley с нестандартной ходовой частью.

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    2 августа 2025, 09:33 • Новости дня
    Журналист Боуз заявил о получении Трампом данных по Украине от Киева
    Журналист Боуз заявил о получении Трампом данных по Украине от Киева
    @ CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп начал ориентироваться на сведения Киева по спецоперации на Украине, несмотря на серьезные сомнения в объективности этой информации, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

    По его словам, президент США Дональд Трамп теперь получает информационные брифинги по украинскому конфликту от Киева, передает РИА «Новости». Боуз назвал сложившуюся ситуацию «катастрофической» и отметил, что данные, предоставляемые Киеву, искажают реальное положение дел на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского после потери украинскими войсками города Часов Яр.

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    1 августа 2025, 18:33 • Новости дня
    Скончался поэт и публицист Андрей Полонский
    Скончался поэт и публицист Андрей Полонский
    @ с личной страницы на VK

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь с 31 июля на 1 августа на своей даче в Карелии скоропостижно скончался Андрей Полонский – поэт, публицист, историк, многолетний автор «Взгляда».

    Андрей Полонский родился в 1958 году в Москве, но последние два десятка лет жил в Санкт-Петербурге. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза писателей России, член «Союза 24 Февраля». Автор многочисленных сборников стихов и эссе. Критики отмечают гуманистичность поэзии Полонского, а редакторы изданий, с которыми он сотрудничал – точность мысли и безоговорочный патриотизм его публицистических текстов.

    Андрей Полонский был одним из сооснователей инициативы «Писатели – фронту!», в рамках которой неоднократно с гуманитарными грузами выезжал в зону боевых действий.

    О дате и месте похорон друзья и семья сообщат дополнительно.

    В июне в Тюмени умер известный советский и российский писатель и поэт Николай Шамсутдинов.

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    1 августа 2025, 23:48 • Новости дня
    И.о. постпреда России обвинил сотрудников Секретариата ООН в лицемерии

    И.о. постпреда России Полянский обвинил сотрудников Секретариата ООН в лицемерии

    И.о. постпреда России обвинил сотрудников Секретариата ООН в лицемерии
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил сотрудников Секретариата организации в лицемерии и отметил политическую эксплуатацию украинского кризиса западными странами в Совбезе ООН.

    «Весьма лицемерно поступают профильные сотрудники Секретариата ООН, которые в таких случаях предпочитают прикидываться несведущими и ссылаться на невозможность проверить достоверность информации об украинских преступлениях. Все это наносит очевидный урон авторитету нашей Всемирной организации», – сказал Полянский.

    Полянский подчеркнул, что Россия не возражает против обсуждения украинского кризиса в целом, однако выступает против политической эксплуатации трагедии украинцев в СБ в интересах Запада. Он отметил, что власти на Украине, по его мнению, приносят собственный народ в жертву западным геополитическим интересам, передает ТАСС.

    Дипломат также заявил, что западные страны проявляют неуважение и безразличие к судьбам тысяч людей, страдающих в других точках планеты, поскольку не спешат инициировать заседания Совбеза по этим конфликтам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский указал, что главную угрозу для жителей на Украине создают украинские зенитные ракеты, а не российские удары.

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    1 августа 2025, 23:14 • Новости дня
    Reuters сообщило о подготовке НАТО нового механизма поставок оружия Украине
    Reuters сообщило о подготовке НАТО нового механизма поставок оружия Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО разрабатывает новую схему закупок военной техники для Украины с фокусом на американские вооружения из особого списка приоритетов Киева, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

    Механизм предполагает закупку американских вооружений, определенных Киевом как приоритетные, партиями по 500 млн долларов. В процессе участвуют все страны-члены НАТО под координацией генсека Марка Рютте, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Предполагается, что за счет этого механизма НАТО сможет предоставить Украине американское оружие на общую сумму 10 млрд долларов. Новый подход должен ускорить процесс закупок и избавить европейских союзников по альянсу от длительных бюрократических процедур.

    Reuters отмечает, что сейчас обсуждается реализация как минимум одной партии поставок в рамках этой схемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сенат США внесли законопроект о выделении Украине 54,6 млрд долларов в течение двух лет с возможностью использования замороженных российских активов. Вашингтон пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО.

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    2 августа 2025, 03:17 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из исторической части Волчанска
    Российские войска выбили ВСУ из исторической части Волчанска
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Северное побережье реки Волчья в Волчанске в Харьковской области перешло под контроль российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Историческая часть города, расположенная на правом берегу, освобождена, передает ТАСС.

    Как сообщил Марочко, военнослужащие ВСУ пытаются заходить в населенный пункт с юго-запада, однако российские войска регулярно наносят по ним удары.

    «И сейчас есть еще несколько серых зон, где наши военнослужащие занимаются зачисткой. На северной части реки Волчья уже практически нет украинских боевиков», – сказал он.

    Эксперт подчеркнул, что район автовокзала Волчанска, где находились основные пути снабжения противника, перешел под плотный огневой контроль российских подразделений. По его словам, российские военнослужащие развивают успех в районе Тихого и по направлению Волчанских Хуторов, где также противник отступает на другой берег.

    Марочко пояснил, что водная преграда в виде реки Волчья становится барьером для украинских формирований и облегчает российским силам действия оборонительного характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы и мотострелки прорвали одну из наиболее укрепленных линий обороны на границах Донбасса и окончательно освободили Великую Новоселку. Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

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    1 августа 2025, 19:28 • Новости дня
    Лавров: Россия ждет ответа Киева по созданию рабочих групп
    Лавров: Россия ждет ответа Киева по созданию рабочих групп
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия предложила создать совместные рабочие группы с Украиной по политическим и военным вопросам, и теперь ожидает ответа Киева, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Лавров отметил: «Уже состоялось три раунда. Помимо важных гуманитарных договоренностей мы предложили создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, как это особо подчеркнул президент России [Владимир Путин] 1 августа в ходе встречи с [президентом Белоруссии] Александром Лукашенко на Валааме. Ждем конкретной реакции из Киева», передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что России необходим долгосрочный и устойчивый мир с Украиной, который был бы приемлемым для обеих сторон. Кроме того, глава государства отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые прошли в Стамбуле.

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    1 августа 2025, 22:02 • Новости дня
    Глава НАБУ подтвердил обыски в Германии у бывшего зама Ермака

    Глава НАБУ Кривонос подтвердил обыски в Германии у бывшего зама Ермака

    Глава НАБУ подтвердил обыски в Германии у бывшего зама Ермака
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос подтвердил проведение обысков в Мюнхене у экс-заместителя главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака Ростислава Шурмы.

    Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос подтвердил проведение обысков по месту жительства экс-заместителя главы офиса президента Украины Андрея Ермака – Ростислава Шурмы в пригороде Мюнхена, передает РИА «Новости».

    Кривонос сообщил, что соответствующее уголовное дело активно расследуется, однако отказался раскрывать детали, чтобы не повлиять на ход следствия.

    Ранее журналисты «Украинской правды» информировали о проведении обысков в Германии, а Suddeutsche Zeitung отметила, что немецкая полиция и прокуратура не комментируют происходящее.

    Украинские СМИ сообщили, что детективы НАБУ и сотрудники правоохранительных органов ФРГ провели обыски у Шурмы в пригороде Мюнхена, передает ТАСС. Из дома Шурмы был изъят телефон. Обыски прошли в середине июля.

    Шурма и его брат Олег, которые сейчас проживают в Германии, ранее были фигурантами журналистского расследования о незаконном бюджетном финансировании солнечных электростанций, расположенных на территории России.

    Источник издания заявил: «Факт привлечения недосягаемых для киевских властей правоохранительных органов ФРГ стал одной из последних капель для Владимира Зеленского».

    После этих событий Зеленский через неделю публично обвинил НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру в неэффективности и попытался ограничить их независимость, что вызвало протесты на Украине и критику со стороны западных партнеров.

    Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что атака на команду Зеленского была организована при участии США. По его мнению, протесты в стране координируют западные НКО, а американская сторона потребовала материалы, собранные НАБУ и САП. Килинкаров также сообщил, что решение обострить ситуацию могло быть принято президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее издание Spectator сообщило о необратимом ущербе репутации Владимира Зеленского из-за деятельности НАБУ.

    В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Зеленскому, обнаружили золотую сантехнику.

    Также записи переговоров совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого считают «кошельком» Зеленского, передали на изучение в ФБР.

    Эксперты считают, что НАБУ станет инструментом Запада для смены власти в Киеве.

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    2 августа 2025, 08:26 • Новости дня
    Пожилой мужчина погиб при атаке БПЛА на Самару

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время атаки беспилотника в Куйбышевском районе Самары погиб мужчина, находившийся в дачном доме, который загорелся после падения обломков.

    Пожилой местный житель погиб в результате атаки вражеского беспилотника на Самару, сообщает ТАСС. По информации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, трагедия произошла в Куйбышевском районе города.

    Глава региона добавил, что сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Уточняется информация о последствиях атаки. В Самарской области сохраняется режим воздушной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотные летательные аппараты атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Росавиация вводила временные ограничения на полеты в Самаре и Саратове.

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    2 августа 2025, 06:55 • Новости дня
    В результате удара БПЛА по предприятию в Пензе погибла женщина
    В результате удара БПЛА по предприятию в Пензе погибла женщина
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Пензе беспилотники атаковали предприятие, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили ранения, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    «Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», – сообщил Мельниченко в Telegram.

    Пострадавшим оказывается медицинская помощь, угрозы их жизням нет. В связи с происшествием в городе временно ограничена работа мобильного интернета, приостановлено движение общественного транспорта, объявлен режим «Воздушной опасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что силы ПВО уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России и акваторией Азовского моря.

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    1 августа 2025, 17:23 • Новости дня
    ЦБ России снял ограничения на покупку валюты зарубежными инвесторами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России разрешил зарубежным инвесторам из недружественных стран покупать иностранную валюту на внутреннем рынке по новым инвестиционным правилам.

    Новые правила распространяются на зарубежных инвесторов, которые выходят на российский рынок и осуществляют вложения согласно обновленным требованиям, сообщили в пресс-службе ЦБ, передает ТАСС.

    Согласно сообщению, иностранные лица с открытыми счетами типа «С» также могут инвестировать, используя счета «Ин» и новые денежные средства. Однако для активов, находящихся на счетах «С», ограничения сохраняются: эти средства не разрешается использовать для инвестиций.

    В июне президент России Владимир Путин подчеркнул, что в стране отсутствуют значимые барьеры для вложений иностранных инвесторов.

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    2 августа 2025, 14:20 • Новости дня
    Замкомандира Ротор: Александро-Калиново обороняли иностранные наемники

    Боец Ротор: освободили Александро-Калиново, так как верим в силу русского оружия

    Tекст: Евгения Караваева

    Подразделения Южной группировки столкнулись с преобладанием иностранных наемников и сложной обороной при освобождении Александро-Калиново в ДНР.

    Большинство оборонявших Александро-Калиново в ДНР составляли иностранные наемники, сообщил и. о. замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки с позывным Ротор, передает РИА «Новости».

    Он уточнил: «В основном это 60-70% наемников, окопавшихся там находилось. Украинцев практически никто не видел из наших бойцов, при стрелковых боях звучала непонятная речь».

    По словам Ротора, сначала российские военные предполагали, что слышат украинскую речь, но при сближении выяснили, что среди солдат противника звучит иностранная речь, преимущественно на английском языке. Он подчеркнул, что наемники прибыли из разных стран, из-за чего возникали трудности во взаимодействии между ними.

    Бойцы столкнулись с глубоким рвом шириной 2,5 метра, высотой бруствера около трех метров, а также с колючей проволокой, натянутой внутри рва. Российские военные нашли лазейку и смогли начать штурм.

    В ходе операции бойцы отряда «Штурмовой» и мотострелкового батальона заходили пешими группами и на бронетехнике, столкнувшись с массированными атаками беспилотников, включая дроны «Вампир» и «Баба-Яга». Доступ к селу удалось получить неожиданно для противника с северного направления после освобождения соседнего участка союзниками из 33-го мотострелкового полка 20-й дивизии.

    «Несмотря на активное сопротивление противника, мы все равно освободили населенный пункт, так как верим в силу русского оружия. Будем продолжать продвигаться дальше еще большими усилиями», – добавил Ротор.

    Ранее замкомандира отряда Ротор рассказал о контрвоздушной войне за Александро-Калиново.

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    2 августа 2025, 14:58 • Новости дня
    Буданов заявил об угрозе исчезновения Украины как государства
    Буданов заявил об угрозе исчезновения Украины как государства
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава украинского ГУР Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина может исчезнуть как государство, и останется только на марках, если внутри общества не будет принято решение о дальнейших целях.

    Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина может исчезнуть как государство, если ее общество не примет решение о будущем страны, передает РИА «Новости».

    В интервью Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии, он подчеркнул важность осознанного выбора для украинцев.

    «Я коллекционирую марки, я филателист... Очень многие страны, чьи марки я разглядываю, уже не существуют...», – рассказал Буданов.

    По его словам, если украинское общество не определится, Украина может стать «сюжетом очередной марки», – заявил Буданов.

    Он отметил, что для сохранения независимости необходимо четко понимать цели и пути их достижения.

    Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что развал Украины исторически предопределен.

    Помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году.

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    Россиянка приобрела «ядерную боеголовку» во время поездки в КНДР

    Китай начал в открытую скупать российское золото

    Еще недавно Китай скрывал часть сделок по закупке российского золота из страха оказаться под вторичными санкциями. Теперь КНР все больше импортирует в открытую, Россия уже вошла в топ-3 основных поставщиков золота для Поднебесной. Чем привлекательно российское золото, и какого важного покупателя заменил нам Китай? Подробности

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    Путин отверг ультиматумы Трампа

    Итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями. Об этом заявил президент Владимир Путин в преддверии визита спецпосланника Дональда Трампа – Стива Уиткоффа. По оценкам экспертов, ставки в переговорном процессе растут: администрация США, вероятно, продолжит выдвигать жесткие требования, однако Россия будет руководствоваться собственными национальными интересами. Подробности

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    Как СВО изменила логистику армии

    1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений. Подробности

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    За что США наказывают Швейцарию

    Благополучная и более чем лояльная Швейцария, как выяснилось, в глазах президента США стоит примерно на том же месте, где и погрязшая в гражданской войне Сирия. По крайней мере, Вашингтон назначил для этих стран почти идентичный размер таможенной пошлины. В Швейцарии уже называют происходящее не иначе как «шоком» и «катастрофой». Почему Белый дом так обозлился на эту страну? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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