Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Быть менеджером уже не модно, а «охранники» снова могут реализовать свое внутреннее мужское начало так, что это вызывает в обществе гордость, а не ухмылку. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется.3 комментария
Боец рассказал, как его спасли при освобождении Александро-Калиново
Во время освобождения Александро-Калиново в ДНР раненого бойца 10-го гвардейского танкового полка эвакуировали на уцелевшем мотоцикле под обстрелом.
Раненого бойца российской армии спас сослуживец во время освобождения села Александро-Калиново в ДНР, передает
РИА «Новости». Боец 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки с позывным Кот рассказал, что на их группу штурмовиков начали нападать дроны, минометные расчеты, артиллерия и дроны-камикадзе вскоре после подъезда к селу.
«На подъезде к Александро-Калиново по нам начали работать дроны, минометный расчет, артиллерия, »Баба-Яга« (БПЛА), дроны-камикадзе. По нашему укрытию, которое мы выбрали. И вот минометный снаряд прилетел, и я получил осколочное ранение, в бедро прилетело», – рассказал Кот. По его словам, украинские военные уничтожили два из трех мотоциклов, на которых передвигалась российская группа.
Сослуживец Кота вывез его на уцелевшем мотоцикле, так как сам раненый уже не мог управлять техникой.
«С товарищем приняли решение ехать. По сути, он меня спас. Я ему очень благодарен», – отметил боец.
Ранее Минобороны сообщило об освобождении Александро-Калиново силами подразделений Южной группировки.