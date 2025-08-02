WSJ сообщила о создании счета НАТО для пожертвований стран на оружие для ВСУ

Tекст: Антон Антонов

Страны НАТО договорились о создании нового депозитарного счета, куда союзники Украины смогут переводить деньги для приобретения военной техники и вооружений. По словам трех западных чиновников, идея заключается в добровольных пожертвованиях, которые позволят купить американское оружие на миллиарды долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Ответственным за анализ потребностей Украины в вооружении станет новый командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексис Гринкевич. Поставка оружия будет осуществляться после сопоставления заявок Украины с «американскими военными нуждами».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщало, что НАТО разрабатывает новую схему закупок военной техники для Украины с акцентом на американские вооружения из специального списка приоритетов Киева.