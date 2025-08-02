Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.31 комментарий
WSJ сообщила о создании счета НАТО для пожертвований стран на оружие для ВСУ
В Североатлантическом альянсе появится специальный счет для сбора добровольных взносов от стран НАТО на покупку американских вооружений для Украины, пишет Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.
Страны НАТО договорились о создании нового депозитарного счета, куда союзники Украины смогут переводить деньги для приобретения военной техники и вооружений. По словам трех западных чиновников, идея заключается в добровольных пожертвованиях, которые позволят купить американское оружие на миллиарды долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Ответственным за анализ потребностей Украины в вооружении станет новый командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексис Гринкевич. Поставка оружия будет осуществляться после сопоставления заявок Украины с «американскими военными нуждами».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщало, что НАТО разрабатывает новую схему закупок военной техники для Украины с акцентом на американские вооружения из специального списка приоритетов Киева.