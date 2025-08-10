Bloomberg: Европейские лидеры хотят переговоров с Трампом до его встречи с Путиным

Tекст: Валерия Городецкая

По информации Bloomberg, европейские лидеры рассчитывают поговорить с Трампом до пятницы, когда должен пройти американо-российский саммит, передает ТАСС.

Инициатива возникла после ряда дипломатических контактов в выходные дни. В частности, в субботу вице-президент США Джей Ди Вэнс провел встречу с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми. В воскресенье европейские послы были проинформированы о планах переговоров, а на понедельник запланировано виртуальное совещание министров иностранных дел стран Евросоюза.

Ранее на Западе сообщили о возможном прорыве после встречи Путина и Трампа.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным решением судьбы урегулирования конфликта без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.