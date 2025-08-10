  • Новость часаВ Херсоне произошли взрывы
    Европа пытается вмешаться в диалог России и США
    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам
    Рябков сообщил о новейших системах российских вооружений помимо «Орешника»
    Медведев: Боевики наркокартелей Латинской Америки воюют на Украине
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
    Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    В Ростовской области завели дело из-за повреждения могил бойцов СВО
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чему нас учит история Аляски

    Поскольку лидеры России и США остановили свой выбор на Аляске как месте для проведения переговоров на высшем уроне между двумя странами, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.

    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Договор Баку и Еревана подменяет вирусный контент

    Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.

    10 августа 2025, 21:20

    Bloomberg: Европейские лидеры хотят переговоров с Трампом до его встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры европейских стран предпринимают попытки организовать переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, европейские лидеры рассчитывают поговорить с Трампом до пятницы, когда должен пройти американо-российский саммит, передает ТАСС.

    Инициатива возникла после ряда дипломатических контактов в выходные дни. В частности, в субботу вице-президент США Джей Ди Вэнс провел встречу с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми. В воскресенье европейские послы были проинформированы о планах переговоров, а на понедельник запланировано виртуальное совещание министров иностранных дел стран Евросоюза.

    Ранее на Западе сообщили о возможном прорыве после встречи Путина и Трампа.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным решением судьбы урегулирования конфликта без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    10 августа 2025, 03:16
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешнюю линию боевого соприкосновения на Украине следует считать основой для обсуждения территориальных вопросов, заявили лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии в совместной декларации.

    Текст совместной декларации лидеров Франции, Италии, Британии, Финляндии, Германии, Польши и главы Еврокомиссии опубликован после завершения встречи по Украине в резиденции главы МИД Великобритании Чивнинг-хаус под Лондоном, передает ТАСС.

    Во встрече в резиденции Чивнинг-хаус приняли участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

    В декларации подчеркивается недопустимость изменения международных границ с применением силы. «Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», – говорится в тексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих».

    Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    10 августа 2025, 01:34
    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску

    NBC News: В Белом доме обсуждают возможность пригласить Зеленского на Аляску

    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники заявили, что в Белом доме обсуждается возможность приглашения Владимира Зеленского на Аляску, сообщает NBC News.

    «Это обсуждается», – приводит слова одного из чиновников РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    По информации телеканала, окончательного решения о визите Зеленского пока не принято. Неизвестно, будет ли украинский президент присутствовать на Аляске во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Источник добавил, что Трамп открыт к трехстороннему саммиту. Указывается, что «сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит с участием президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Трамп заверил, что никаких условий для переговоров с Путиным не существует, и нет требования о его предварительной встрече с Зеленским.

    8 августа 2025, 11:21
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    10 августа 2025, 17:45
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон намерен прекратить финансирование конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент Дональд Трамп и его администрация хотят добиться мирного урегулирования, а «американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт», передает ТАСС.

    По словам Вэнса, Вашингтон не будет возражать, если европейские страны будут закупать американское оружие для передачи Украине, однако сами США не намерены финансировать поставки.

    Вэнс также отметил, что, по мнению Трампа, шансы на успех переговоров по Украине неочевидны, однако попытка урегулирования заслуживает поддержки. «Президент сказал мне сегодня: «Может быть, это сработает. Может быть, нет. Но попробовать стоит», – заявил вице-президент.

    Он уточнил, что США в урегулировании конфликта будут исходить из нынешней линии соприкосновения, стремясь достичь решения, с которым смогут жить и Россия, и украинцы. Он добавил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Вэнс также назвал предстоящую встречу Путина и Трампа «прорывом американской дипломатии».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    10 августа 2025, 11:04
    Калифорния отказалась платить 1 млрд долларов администрации Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отказался исполнять требование администрации Дональда Трампа о выплате 1 млрд долларов Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, назвав эти условия политическим давлением.

    Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отклонил требование администрации президента США Дональда Трампа о выплате университетом Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) 1 млрд долларов, передает РИА «Новости». Запрос федеральных властей связан с урегулированием спора о предполагаемых нарушениях Закона о гражданских правах.

    Как сообщает CNN, Белый дом на прошлой неделе уже заморозил финансирование UCLA на сумму 584 млн долларов. По проекту соглашения, университету предлагали выплатить 1 млрд долларов поэтапно и создать компенсационный фонд в 172 млн долларов для пострадавших от дискриминации. Взамен учебное заведение могло бы вновь получить доступ к грантам и федеральным контрактам.

    В заявлении офиса Ньюсома говорится: «Трамп превратил министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп в размере одного миллиарда долларов. Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США запретили Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. Федеральный суд приостановил действие этого запрета. Гонконгский университет предложил иностранным студентам Гарварда перевестись к себе на обучение.

    10 августа 2025, 12:15
    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик

    Политолог Рар: Европа надеется принудить Украину к продолжению боевых действий

    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа продолжает ошибочно считать, что Россия может проиграть в конфликте с Украиной. Брюссель не намерен вступать в прямой конфликт с Москвой, однако ЕС приложит все усилия, чтобы заставить Киев отказаться от признания новых территориальных реалий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили заявление о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Конфликт на Украине выходит из тупика: именно встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может привести к перемирию, началу конкретного переговорного процесса, к признанию новых территориальных реалий на Украине, а также к приостановке расширения НАТО на восток», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Глава Белого дома не желает геополитического поражения России в Европе. Ему необходимо экономическое сотрудничество с Москвой, а также исключение ее возможного военного союза с Пекином в будущем. Однако коллективное руководство Европы имеет совершенно противоположные мечты», – добавил он.

    «Лондон, Париж, Берлин, Рим, Мадрид, Варшава – все они стоят на позиции, что Россию нельзя поощрять приобретением новых территорий за счет Украины. Старый свет выступает за продолжение западной помощи Киеву. Поэтому ЕС косвенно призывает Трампа не идти ни на какие сделки с Москвой», – акцентирует собеседник.

    «Европейцы отчего-то думают, видимо, по странной инерции мышления, что Россия вот-вот проиграет. Соответственно, они планируют уговорить Владимира Зеленского не соглашаться на уступки в пользу РФ. При этом союз, скорее всего, откажет ВСУ в прямом вовлечении в конфликт. Столкновения с Москвой Брюссель хочет избежать», – считает эксперт.

    «В конечном счете, встреча Путина и Трампа в Аляске может столкнуться с противодействием со стороны ЕС и Киева, что может разгневать главу Белого дома. Однако европейцы пытаются всеми силами избежать подобного исхода. К сожалению, нас ожидает неделя больших неопределенностей», – заключил Рар.

    Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе отмечается, что страны Старого света якобы готовы поддержать дипломатические усилия США.

    Тем не менее, европейцы намерены продолжить оказание военной и финансовой поддержки Украине. Кроме того, государства Старого света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

    По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время, изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».

    10 августа 2025, 07:44
    Европейцы призвали США не отказывать Украине в возможности вступить в НАТО

    NYT: Страны Европы призвали США сохранить для Киева возможность вступить в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители призвали США учесть их позицию, которая предусматривает предоставление Киеву гарантий безопасности и возможность вступить в НАТО, пишет New York Times.

    По данным New York Times, такая позиция была озвучена во время встречи европейцев с представителями киевских властей и американской администрации в Британии, передает ТАСС.

    Представители европейских стран заявили о необходимости обеспечить Украине гарантии безопасности и допустить возможность ее вступления в НАТО. В Евросоюзе подчеркнули, что даже если вступление Украины в НАТО сейчас «не представляется практичным», эта перспектива должна сохраняться.

    Европейские представители также настаивали, чтобы любые соглашения по урегулированию украинского кризиса не принимались без участия Киева и европейских стран.

    Кроме того, участники встречи требовали установления режима прекращения огня до начала переговоров по территориальным вопросам. По данным NYT, европейцы рассчитывают, что позиция будет учтена Вашингтоном на предстоящем российско-американском саммите на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в резиденции Чивнинг-хаус к югу от Лондона прошли переговоры по Украине с участием главы МИД Британии Дэвида Лэмми, вице-президента США Джэй Ди Вэнса, главы офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

    Лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих». Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    10 августа 2025, 18:30
    Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США

    Reuters: Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о созыве экстренного совещания министров иностранных дел стран Евросоюза 11 августа, пишет Reuters.

    В интервью Reuters Каллас сообщила, что встреча пройдет на фоне подготовки саммита Россия – США, посвященного ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что «любая сделка между США и Россией должна включать ЕС и Украину».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече президентов России и США. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    9 августа 2025, 21:46
    В США заявили о достижении прогресса на переговорах с Киевом по Украине

    Axios: США достигли прогресса на переговорах с Киевом и НАТО по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация зафиксировала значительный прогресс в обсуждении украинского вопроса с представителями Киева и союзниками по НАТО в Британии, сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

    Барак Равид отметил, что встречи прошли в Британии и были посвящены поиску решения конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По данным Axios, американские чиновники заявили, что многочасовые переговоры, состоявшиеся в преддверии возможной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске, позволили достичь значительного прогресса по вопросу прекращения войны на Украине. Представитель США подчеркнул, что встречи приблизили стороны к достижению целей, поставленных президентом Трампом.

    Axios сообщает, что переговоры проводились при участии ключевых союзников по НАТО и представителей Киева, а их содержание было сосредоточено на путях достижения скорейшего урегулирования.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Ранее в Кремле подтвердили место исторической встречи Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине на Аляске.

    Представители США, Украины и ряда европейских стран планируют провести в эти выходные встречу в Британии для согласования позиции перед саммитом лидеров США и России.

    Политолог Андрей Быстрицкий заявил о заходе Евросоюза в тупик после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.

    10 августа 2025, 02:53
    Sunday Times сообщила о нежелании стран Европы отправлять войска на Украину

    Sunday Times: В Европе никто не хочет отправлять войска на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские государства сосредоточат усилия на развитии оборонной промышленности Украины, участники «Коалиции желающих» не хотят отправлять войска, пишет Sunday Times.

    Чиновник высокого ранга в Минобороны Великобритании заявил Sunday Times, что «никто не хочет отправлять свои войска умирать на Украине», передает ТАСС.

    По его словам, «важно обеспечить» боеспособность ВСУ. Газета уточняет, что речь идет не только о поставках систем ПВО или беспилотников. Европейские державы обсуждают возможность развития на Украине производства дальнобойных ракет и другого вооружения, чтобы Киев не зависел от других государств в их применении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих».

    10 августа 2025, 02:22
    Европа призвала Трампа вести переговоры с Россией «в условиях перемирия»

    Европейские лидеры призвали Трампа «защищать жизненные интересы Украины»

    Европа призвала Трампа вести переговоры с Россией «в условиях перемирия»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    Совместное заявление главы Еврокомиссии и лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании опубликовано в преддверии встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Европейские лидеры настаивают, что дипломатическое решение должно учитывать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы. «Мы считаем, что эти жизненные интересы должны включать потребность в прочных и достойных доверия гарантиях безопасности Украины», – говорится в документе.

    Авторы документа полагают, что «значимые переговоры» возможны только при соблюдении перемирия или существенном снижении интенсивности боевых действий. Они также заявили, что «путь к миру на Украине не может решаться без Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске пройдет саммит с участием президента России и президента США. Политолог Андрей Быстрицкий считает, что европейцы не желают прекращения боевых действий.

    10 августа 2025, 18:10
    Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, передает РИА «Новости». «Я определенно считаю, что это возможно», – сказал Уитакер, отвечая на вопрос о вероятности присутствия украинского лидера на переговорах.

    Уитакер подчеркнул, что окончательное решение примет глава Белого дома. По словам дипломата, на данный момент соответствующего решения не принято.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    10 августа 2025, 19:00
    В США спрогнозировали обмен территориями при урегулировании на Украине

    Сенатор Грэм: Урегулирование на Украине будет включать обмен территориями

    В США спрогнозировали обмен территориями при урегулировании на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине может предусматривать обмен территориями.

    По словам Грэма, «в конечном итоге будут определенные обмены территориями», передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные решения возможны только после предоставления Киеву гарантий безопасности.

    Сенатор также отметил, что, по его мнению, цель президента США Дональда Трампа – «навсегда положить конец этому» конфликту.

    Напомним, Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Мэр Киева Виталий Кличко в интервью корпорации Би-би-си заявил о возможности уступки территорий России для достижения мирного урегулирования конфликта.

    10 августа 2025, 02:39
    Европейские страны заявили о готовности продолжить помощь Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, говорится в их совместной декларации.

    Лидеры Франции, Италии, Британии, Финляндии, Германии, Польши и глава Еврокомиссии подписали совместную декларацию о поддержке Украины, передает ТАСС.

    В документе говорится о намерении европейских стран продолжать оказывать значительную военную и финансовую помощь Киеву, а также сохранять «давление» на власти России через ограничительные меры и санкции.

    В совместной декларации подчеркивается, что поддержка будет оказываться в том числе в рамках «Коалиции желающих».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместное заявление главы Еврокомиссии и лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании опубликовано в преддверии встречи президента России и главы американского государства, 15 августа на Аляске состоится саммит с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    9 августа 2025, 23:30
    Трамп выдвинул «автора бестселлеров» на пост зампредставителя США при ООН

    Трамп выдвинул пресс-секретаря Госдепа Брюс на пост зампредставителя США при ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс выдвигается кандидатом на должность заместителя представителя США при ООН, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Я рад сообщить, что выдвигаю кандидатуру Тэмми Брюс – великой патриотки, телеведущей и автора бестселлеров – на должность заместителя представителя США при Организации Объединённых Наций в ранге посла», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он также указал, что Брюс «с честью занимала пост пресс-секретаря государственного департамента с начала второго срока» Трампа и «проделала фантастическую работу». По мнению Трампа, Тэмми Брюс будет достойно представлять Соединенные Штаты в ООН.

    В мае Трамп выдвинул своего бывшего советника по национальной безопасности Майка Уолтца на пост постоянного представителя США при ООН.

    В конце июля Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США рекомендовал утвердить кандидатуру Уолтца на должность постпреда при ООН, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп решил отозвать кандидатуру Элиз Стефаник на пост постоянного представителя при ООН, чтобы она продолжила поддерживать республиканское большинство в Конгрессе и продвигать экономическую политику.

    Сейчас пост временного поверенного в делах Соединенных Штатов при ООН занимает Дороти Ши.

    9 августа 2025, 22:16
    Financial Times заявила о подготовке Бразилии к новым пошлинам США

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Бразилии готовятся к возможным ограничениям со стороны США из-за активных закупок российского дизельного топлива и удобрений для сельского хозяйства, пишет Financial Times.

    Как пишет Financial Times, в Бразилии усилились опасения введения новых пошлин со стороны США. Беспокойство возникло после решения американских властей ввести дополнительные ограничения против Индии за импорт российской нефти и нефтепродуктов, передает ТАСС.

    Член Федерального сената Бразилии Карлус Виана заявил: «Последние санкции в отношении Индии подтверждают, что это может произойти и с Бразилией». Он указал, что Бразилия приобретает в России «большое количество дизельного топлива и большую часть удобрений, используемых в сельскохозяйственном производстве».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты угрожают ключевым торговым партнерам России санкциями и ограничениями. Вашингтон ввел пошлины в 25% на товары из Индии в ответ на закупки ею российской нефти.

    Сообщалось, что Дели отказался от планов приобрести ряд военных систем у Вашингтона после введения Соединенными Штатами повышенных пошлин. Однако власти Индии заявили об отсутствии решений по приостановке оборонных закупок в США и назвали сообщения о таком шаге фейковыми.

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит

    Аляска. Именно там 15 августа пройдет саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это будет первая с 2021 года встреча президентов России и США, на которой будет обсуждаться не только Украина, но и другие аспекты запущенных двусторонних отношений. Подробности

    Как японская разведка разжигала русскую революцию

    Ровно 120 лет назад, 9 августа 1905 года, в американском Портсмуте началась конференция, призванная установить мир между Японией и Россией. Российская империя проиграла войну, и помог в этом Японии внутренний враг России – революционеры и сепаратисты. Именно среди них японские спецслужбы и вели в первую очередь свою тайную деятельность. Как всё это происходило и к чему привело в итоге? Подробности

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

