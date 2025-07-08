Украинские бойцы прикрывались жителями Поддубного при обороне села

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, украинские военные занимали дома, в которых проживали гражданские лица, что препятствовало нанесению ударов со стороны российских сил, передает РИА «Новости».

«Они просто поселяются в доме, где живут гражданские. Мы по ним ударить не можем, потому что там гражданские. И приходится уже собственными силами их оттуда выкуривать, не задев гражданских», – заявил участник штурма.

Он также отметил, что противник усиливал оборону Поддубного с помощью различных инженерных заграждений и активно применял беспилотники для защиты населенного пункта.

Напомним, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР.

До этого ВС России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.