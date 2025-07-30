На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.17 комментариев
В Госдуме предложили ввести верификацию иностранцев на сайтах знакомств
Даванков предложил ввести верификацию иностранцев на сайтах знакомств
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву письмо с предложением о введении обязательной верификации иностранных граждан на онлайн-сервисах знакомств.
Предлагается использовать данные «Цифрового профиля иностранного гражданина» при регистрации, чтобы минимизировать риски правонарушений на платформах знакомств, передает ТАСС.
Даванков отметил, что отсутствие обязательной верификации создает условия для мошенничества и вымогательства, а также осложняет контроль над преступностью среди иностранцев из-за отсутствия отдельной статистики по таким правонарушениям.
«Просим вас проработать механизм обязательной верификации иностранных граждан при регистрации на сервисах онлайн-знакомств с использованием данных 'Цифрового профиля иностранного гражданина», – подчеркивается в письме.
По мнению депутата, мера позволит повысить защищенность российских пользователей, ускорить идентификацию нарушителей и создать базу для быстрого реагирования со стороны полиции.
Сообщалось, что в течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов.