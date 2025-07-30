В Госдуме предложили ввести верификацию иностранцев на сайтах знакомств

Даванков предложил ввести верификацию иностранцев на сайтах знакомств

Tекст: Валерия Городецкая

Предлагается использовать данные «Цифрового профиля иностранного гражданина» при регистрации, чтобы минимизировать риски правонарушений на платформах знакомств, передает ТАСС.

Даванков отметил, что отсутствие обязательной верификации создает условия для мошенничества и вымогательства, а также осложняет контроль над преступностью среди иностранцев из-за отсутствия отдельной статистики по таким правонарушениям.

«Просим вас проработать механизм обязательной верификации иностранных граждан при регистрации на сервисах онлайн-знакомств с использованием данных 'Цифрового профиля иностранного гражданина», – подчеркивается в письме.

По мнению депутата, мера позволит повысить защищенность российских пользователей, ускорить идентификацию нарушителей и создать базу для быстрого реагирования со стороны полиции.

Сообщалось, что в течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов.