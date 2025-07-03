  • Новость часаСотрудников «Sputnik Азербайджан» отпустили под подписку о невыезде
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Литва нажила себе врага в лице еще одной супердержавы
    Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
    Суд разрешил игнорировать мелкие ошибки в загранпаспортах россиян
    Портовая инфраструктура в Одессе пострадала после серии взрывов
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    Путин сообщил о планах созвониться с Трампом
    Замглавкома ВМФ Гудков погиб в Курской области
    Хинштейн пообещал увековечить память замглавкома ВМФ Гудкова
    Генпрокуратура России заявила о взаимодействии с Азербайджаном
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Перемены в России напомнили о Петре Первом

    Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

    12 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    37 комментариев
    3 июля 2025, 18:42 • Новости дня

    СК квалифицировал взрыв в Луганске как теракт

    СК признал терактом взрыв в центре Луганска, в ходе которого погиб Пилавов

    Tекст: Денис Тельманов

    Следователи установили, что причиной взрыва в центре Луганска, унесшего жизнь Манолиса Пилавова, стало преступление террористического характера.

    Взрыв в центре Луганска был квалифицирован как террористический акт, передает ТАСС. Следственный комитет по Луганской народной республике продолжает расследование уголовного дела по факту инцидента, в результате которого погиб бывший мэр города Манолис Пилавов.

    В сообщении пресс-службы СК говорится: «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Луганской народной республике продолжается расследование уголовного дела по факту инцидента в городе Луганске, в результате которого погиб Манолис Пилавов.

    По результатам осмотра места происшествия, а также с учетом данных, полученных на первоначальном этапе расследования, произошедшее квалифицировано по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)».

    СК уточнил, что расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к организации взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативные службы подтвердили гибель бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова в результате мощного взрыва в центре города.

    2 июля 2025, 22:55 • Новости дня
    Две семьи азербайджанцев выдворены из России после драки подростков в Петербурге

    Tекст: Ирма Каплан

    Инцидент между несовершеннолетними в Санкт-Петербурге обернулся принудительным выдворением зачинщика конфликта и его соучастника вместе с семьями в родную страну, сообщили в региональном главке МВД России.

    Полицейские Санкт-Петербурга оперативно выявили участников драки между подростками, который произошел 30 июня, когда 16-летний юноша был госпитализирован с побоями после выяснения отношений с соседом, 13-летним гражданином Азербайджана. На встречу подросток пришел с друзьями, что привело к массовой драке.

    «Полицейские оперативно установили зачинщика драки, 13-летнего гражданина Азербайджана, который вместе с семьей по решению полиции был выслан в страну исхода», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В тот же день был опрошен и 15-летний участник драки, также гражданин Азербайджана, после чего в его отношении и отношении его семьи применили аналогичные меры принудительного выдворения.

    Семьи обоих подростков были депортированы из России по итогам расследования инцидента.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов.

    На ваш взгляд
    Кто хочет испортить отношения России и Азербайджана?






    Результаты

    Комментарии (57)
    3 июля 2025, 00:11 • Новости дня
    Захарова: Слова генсека ООН об ограничении права вето вызвали оторопь
    Захарова: Слова генсека ООН об ограничении права вето вызвали оторопь
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш словами об ограничении права вето в Совете Безопасности не только превысил свои полномочия, но и вызвал оторопь у многих представителей организации, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

    «С сожалением вынуждены констатировать, что генсекретарь ООН Антониу Гутерреш в очередной раз вышел за пределы своих полномочий и выступил с, мягко говоря, неоднозначными политическими заявлениями, учитывая, что эта сфера определена Уставом ООН. Он превысил свои полномочия и сделал заявления, вызвавшие у многих оторопь», – приводит слова Захаровой сайт МИД России.

    Дипломат напомнила, что проблематика реформы Совета Безопасности не относится к компетенции Секретариата ООН, так как она рассматривается в рамках профильных межправительственных переговоров.

    Захарова отметила, что права вето Россия рассматривает его как уникальный механизм, который не позволяет западным членам СБ ООН «слепо продавливать выгодные им решения с опорой на свое условное численное преимущество».

    «Убеждены, что критиковать следует не само право вето, не сам институт права вето, а линию «коллективного Запада», не желающего искать компромиссы и до сих пор пребывающего в плену иллюзий собственных «доминирования» и «исключительности», – добавила она.

    Ранее испанский телеканал TVE привел слова генсека ООН Антониу Гутерреша с конференции в понедельник о том, как важна сегодня многосторонность. Он отметил, что ООН является основным форумом, который может отстаивать эту логику. При этом Гутурреш заявил о необходимости его реформировать, так как Совет Безопасности, которому поручено поддерживать мир, «не имеет законного права представлять мир сегодня», поскольку его «состав не соответствует международной ситуации».

    «Он счел необходимым «расширить» Совет как за счет его постоянных членов-США, Китая, России, Великобритании, Франции, обладающих правом вето, так и за счет непостоянных, а также «ограничить право вето в некоторых недопустимых обстоятельствах, таких как риск геноцида», имея в виду израильские атаки на Газу», – сказано в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце июня Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику двойных стандартов ООН в вопросе вооруженных конфликтов. Она обратила внимание на недавний доклад генсека ООН Антониу Гутерреша, который был распространен 17 июня в Совбезе ООН и посвящен положению детей в зонах вооруженных конфликтов.

    Комментарии (14)
    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    Комментарии (0)
    2 июля 2025, 21:38 • Новости дня
    Турецкое СМИ обвинило Соловьева в угрозах Азербайджану

    Turkiye Today обвинило Соловьева в угрозах Азербайджану

    Турецкое СМИ обвинило Соловьева в угрозах Азербайджану
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкое издание Turkiye Today обвинило российского телеведущего Владимира Соловьева в угрозах в адрес Азербайджана.

    Поводом стали его заявления, прозвучавшие в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» 30 июня, передает «Лента.Ру». Турецкие журналисты подчеркнули, что Соловьев напомнил о 300-километровой границе между Россией и Азербайджаном.

    В материале Turkiye Today говорится, что Соловьев якобы намекнул на военные последствия, если ситуация будет продолжать обостряться. «Они полагаются на это или же рассматривают 300-километровую границу и задаются вопросом, что им позволено делать, наблюдая за тем, как им разрешается говорить о боевых действиях в центре. Я уверен, что ни один здравомыслящий человек, проживающий на территории Азербайджана, не клюнул бы на такую глупость», – такую цитату приписало издание телеведущему.

    Однако в оригинале заявления Соловьева были шире. Он отметил, что между Россией и Азербайджаном есть значительные торговые отношения и идут крупные денежные потоки. Также телеведущий подчеркнул: «Желаете воевать? Я уверен, что ни один человек в здравом уме и трезвой памяти, проживающий на территории Азербайджана, до такой глупости не дойдет». Кроме того, Соловьев добавил, что Москва всегда готова к добрососедскому диалогу, но не стоит воспринимать терпение России как слабость.

    Ранее МИД России призвал россиян соблюдать осторожность в Азербайджане. Посольство России открыло горячую линию для жалоб россиян на насилие в Азербайджане.

    Комментарии (22)
    2 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Боец СВО прошел пять километров с раненым сыном на руках
    Боец СВО прошел пять километров с раненым сыном на руках
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    История спасения бойца с позывным «Шеф», подорвавшегося на мине, легла в основу стихотворения и песни о героизме отца и сына.

    Сержант с позывным «Шеф» служил в зоне спецоперации с сентября 2022 года, а его отец «Инзер» присоединился к нему в декабре того же года. В июле 2024 года «Шеф» был ранен при подрыве на мине во время задания под Угледаром и сутки провел под огнем противника, без еды и воды, пишет «Комсомольская правда».

    На спасение сыну пришел «Инзер», лично руководя эвакуацией. Он нес тяжелораненого бойца на руках пять километров, несмотря на постоянный обстрел. В результате рискованной операции всех удалось вывести живыми.

    Этот поступок вдохновил сослуживца семьи, бойца с позывным «Гиря», на написание стихотворения «Отец». Его слова: «Взял сына на руки – и понес сквозь огонь», – стали символом мужества. Позже стихотворение легло в основу песни и вошло в сборник «Документальный формат», опубликованный 22 апреля 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский военнослужащий спас раненого товарища и отбился от удара дрона-камикадзе на Украине.

    Комментарии (7)
    3 июля 2025, 09:59 • Новости дня
    ФСБ задержала девушку-агента Киева при попытке устроить взрыв в Петербурге
    ФСБ задержала девушку-агента Киева при попытке устроить взрыв в Петербурге
    @ Сергей Бобылев/PИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Силовые структуры ФСБ задержали гражданку России 2002 года рождения в Петербурге при попытке подложить самодельное взрывное устройство под машину сотрудника оборонного предприятия.

    По данным ФСБ, девушка действовала по заданию украинских спецслужб ради получения гражданства одной из стран Евросоюза, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что задержанная в июне 2024 года самостоятельно установила контакт с представителем службы Украины через мессенджеры и заявила о готовности участвовать в диверсиях.

    Сообщается, что, выполняя указания куратора, подозреваемая наносила проукраинские надписи в Московском регионе и пыталась поджечь объект железнодорожной инфраструктуры.

    В апреле 2025 года она приехала в Петербург и начала слежку за работником оборонного предприятия, чтобы взорвать его автомобиль с помощью предоставленного ей взрывного устройства.

    Следственное подразделение УФСБ России по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконных операциях с взрывчатыми веществами. Фигурантке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

    В ФСБ добавили, что ведутся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и розыску заказчиков, а также по проверке возможной квалификации содеянного как государственной измены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Краснодарском крае мужчину признали виновным в госизмене после передачи СБУ информации о расположении российских подводных лодок.

    Кроме того, житель Томской области подозревается в госизмене за отправку снимков военных объектов спецслужбам на Украине, что могло использоваться для планирования диверсий.

    Комментарии (22)
    2 июля 2025, 19:57 • Новости дня
    Актер Алексей Новицкий умер на 76-м году жизни в Москве

    Умер актер Алексей Новицкий, прославившийся ролями в театре «Сфера»

    Актер Алексей Новицкий умер на 76-м году жизни в Москве
    @ t.me/spheratheatre

    Tекст: Денис Тельманов

    Актер Московского драматического театра «Сфера» Алексей Новицкий скончался в возрасте 75 лет, прощание пройдет в четверг на Хованском кладбище.

    О смерти советского и российского актера Алексея Новицкого сообщили в пресс-службе Московского драматического театра «Сфера», передает РИА «Новости».

    По информации театра, артист умер первого июля на 76-м году жизни. Новицкого хорошо знали по ролям Бруно Кречмара в постановке «Смех во мраке», Тригорина в спектакле «Без названия» по Чехову, Берендея в «Весенней сказке» Островского.

    В театре напомнили, что он также выступал в других постановках Екатерины Еланской, среди которых «Комедии», «Моль», «Театральный роман».

    Церемония прощания с артистом назначена на четверг в 12:00 в крематории Хованского кладбища. Алексей Новицкий родился в 1949 году, в 1976 году окончил Театральный институт имени Щукина.

    Сначала служил в Краснодарском театре музыкальной комедии и Первом Московском областном театре, затем был актером Московского Литературно-драматического театра ВТО и с начала 1980-х выходил на сцену театра «Сфера».

    Кроме игры в театре, Новицкий также снялся в эпизоде сериала «Каменская».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советский и российский актер и сценарист Вячеслав Богачев умер на 78-м году жизни, его тело обнаружили в квартире на Бакунинской улице в Москве.

    Народный артист России Михаил Янко ушел из жизни на 75-м году жизни, о его смерти сообщили в правительстве Липецкой области. Актер Константин Шелестун, известный по ролям в популярных телесериалах и работе в НДТ Петербурга, скончался на 51-м году жизни.

    Комментарии (7)
    3 июля 2025, 06:33 • Новости дня
    Трамп снял санкционные ограничения с некоторых банков и компаний России
    Трамп снял санкционные ограничения с некоторых банков и компаний России
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В связи с указом президента США Дональда Трампа об отмене санкций против Сирии, которые действовали с 2004 года, под отмену рестрикций попали некоторые российские банки и компании, следует из документа американского Минфина.

    Согласно указу, из-под санкций выведена компания «Рособоронэкспорт» (в  госкорпорации «Ростех»), а также «Промсырьеимпорт», РФК-банк, РФА Банк, Мир Бизнес Банк, Темпбанк, «Глобальные концепции групп», «СТГ Логистик», «Маритайм Ассистанс», следует из документа Минфина США.

    При этом некоторые российские компании и банки, выведенные из-под санкций в связи с Сирией, остаются подсанкционными из-за украинского конфликта, как «Рособоронэкспорт» и «Маритайм Ассистанс».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил, что США с 1 июля официально отменяют санкционный режим против Сирии.

    Администрация США заявила, что намерена поддерживать давление на лиц, ответственных за дестабилизацию в регионе. Евросоюз также снял экономические санкции с Сирии.

    Комментарии (2)
    3 июля 2025, 02:25 • Новости дня
    Подсчитаны потери ВСУ за 2025 год

    ТАСС: Потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники

    Подсчитаны потери ВСУ за 2025 год
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Подсчеты ТАСС показывают на значительный рост потерь украинской армии за первые шесть месяцев 2025 года, включая как личный состав, так и военную технику.

    Суммарные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с января по июнь 2025 года составили более 265 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    В июне, согласно сводкам Минобороны России, число потерь достигло примерно 45 тыс. человек, в то время как за предыдущие пять месяцев этот показатель составил 222 тыс.

    В части военной техники украинская армия за полгода лишилась 13 самолетов, 22 зенитных ракетных комплексов, 69 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 979 танков и других бронемашин.

    Также были уничтожены 6 727 артиллерийских орудий и минометов, 7 866 единиц специальной военной автомобильной техники и свыше 27 тыс. беспилотников.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, общие потери ВСУ за сутки составили свыше 1235 военнослужащих, два бронетранспортера, танк, 13 артиллерийских орудий, девять складов и 13 станций РЭБ, сообщили в Минобороны.Также газета ВЗГЛЯД перечисляла, какие военные запасы США расстреляла Украина.

    Комментарии (11)
    2 июля 2025, 21:25 • Новости дня
    Завершена разработка параметров российско-белорусского самолета «Освей»

    Алиханов сообщил о завершении разработки параметров самолета «Освей»

    Завершена разработка параметров российско-белорусского самолета «Освей»
    @ 558arp.by

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все параметры проекта по созданию российско-белорусского самолета «Освей» уже разработаны, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

    Алиханов пояснил, что сейчас Россия ожидает положительного заключения от белорусских коллег для перехода к следующему этапу – разработке рабочей конструкторской документации, передает ТАСС.

    «Мы разработали все параметры проекта. Сейчас мяч на стороне наших белорусских партнеров. Ждем от них положительного заключения, чтобы продолжить уже разработку непосредственно РКД», – заявил Алиханов.

    Опытный образец самолета «Освей» в сотрудничестве с Россией планируется создать в Белоруссии в 2026 году, как ранее сообщал председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус. Проект предусматривает выпуск 19-местного воздушного судна на базе ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» в рамках межведомственной программы по развитию авиастроения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Россия создает новый самолет вместе с Белоруссией.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах построить совместный авиазавод с Белоруссией.

    Комментарии (14)
    3 июля 2025, 05:28 • Новости дня
    Арестованный за проукраинские лозунги профессор-востоковед СПбГУ уволился

    Tекст: Ирма Каплан

    Доцент кафедры арабской филологии восточного факультета Санкт-Петербургского университета профессор Михаил Суворов, которого арестовали за размещение на странице в соцсети проукраинского лозунга и экстремистских изображений, уволился из вуза.

    «По решению Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 26.06.2025 М. Н. Суворову назначен административный арест на срок 10 суток. <...>26.06.2025 М. Н. Суворовым подано заявление об увольнении из СПбГУ», – сообщается на сайте вуза.

    Проректор СПбГУ по безопасности Дмитрий Грязнов утоянил, что в связи с поступлением в Санкт-Петербургский государственный университет информации о профессоре Суворове, должностные лица проводят  служебное разбирательство.

    Согласно материалах дела Приморского суда, Суворов в марте 2022 года разместил в в соцсети «ВКонтакте» проукраинский лозунг и изображение экстремистской атрибутики, передает ТАСС.

    В суде профессор Суворов вину признал и раскаялся в содеянном, о котором забыл и не подумал о необходимости удалять то, что в России было признано экстремистским.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, профессор-востоковед СПбГУ был задержан за экстремистскую символику.


    Комментарии (2)
    3 июля 2025, 03:11 • Новости дня
    Земля приблизилась к самой удаленной от Солнца точке на орбите
    Земля приблизилась к самой удаленной от Солнца точке на орбите
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    В четверг Земля пройдет самую удаленную от Солнца точку, афелий, и будет находиться на максимальном расстоянии от светила, что будет сопровождаться уменьшением видимого диаметра светила примерно на 3%, рассказали в Московском планетарии.

    «3 июля Земля окажется на самом дальнем в году расстоянии от Солнца – оно превысит 152 млн. км. Расстояние между Землей и Солнцем меняется примерно на 3% в течение года, так как ее орбита имеет слегка овальную форму и проходит по траектории, называемой эллипсом», – рассказали в планетарии ТАСС.

    Там уточнили, что ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего – летом. Приближение и отдаление Земли относительно звезды не связано с изменением погоды, смена сезонов обусловлена наклоном оси вращения планеты к плоскости ее орбиты.

    В четверг, 3 июля, видимый диаметр Солнца будет на 3% меньше, чем 4 января, когда Земля находилась ближе к звезде, чем за весь год, на расстоянии более 147 млн. км.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астрономы объяснили, что термин «клубничная Луна» связан не с реальным изменением цвета спутника Земли, а с традицией, пришедшей из англоязычных стран и отражающей сезон сбора клубники.

    Комментарии (6)
    3 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине

    Эксперт Анпилогов: Европа не сможет помочь Украине с закупкой американских вооружений

    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине
    @ Nick Beavers/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Восполнение Штатами своих арсеналов может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. При этом возобновление поставок Украине приведет к тому же результату: запасы окажутся истощены за недели, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Госдепе заявили, что приостановка поставок оружия США Киеву не означает отказа от помощи Украине.

    «Два конфликта – на Украине и внезапно возникший на Ближнем Востоке – подорвали обороноспособность всего НАТО. Арсеналы Пентагона истощены настолько, что военное ведомство США буквально скребет по сусекам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он упомянул сообщения СМИ, согласно которым в Жешуве была остановлена партия готовых к отправке на Украину 20 ракет-перехватчиков.

    «Производственных мощностей всего западного блока недостаточно для того, чтобы выдерживать интенсивность нынешнего конфликта», – подчеркнул эксперт. По его словам, прогнозировать, как долго Штаты будут восполнять запасы, сложно: по некоторым позициям это может занять несколько месяцев, а по каким-то, например, комплексам ПВО, – годы. «При этом возобновление поставок приведет к уже известному результату: арсеналы окажутся истощены за считанные недели», – добавил собеседник.

    Решение США по вооружениям диктуется ситуацией «на земле», продолжил Анпилогов. На этом фоне он напомнил попытки Запада и офиса Владимира Зеленского добиться 30-дневного и более долгосрочного перемирия. Россия отвергла эту идею, заявив, что противник воспользуется паузой для перевооружения и нанесения нового удара. Таким образом, складывающаяся сейчас ситуация подтверждает верность позиции Москвы.

    При этом риторика Вашингтона о приостановке передачи только части оружия стоит рассматривать как политическую фигуру речи, считает аналитик. «Нет ничего более постоянного, чем временное, – иронично отметил спикер. – В Госдепе не могут сказать, что Украина не увидит в ближайшем будущем никаких поставок. Такое открытое признание приведет к упадку морального духа, в том числе в ВСУ. Какой смысл воевать украинскому офицеру, зная, что война уже проиграна?»

    Европа не сможет помочь Киеву в данной ситуации, подчеркнул Анпилогов. «Украина всегда рассматривала западную помощь как основополагающую. Основой и краеугольным камнем этой поддержки были американские поставки. Дело в том, что по многим видам вооружений американцы попросту являются монополистами и в Европе это оружие не производится, либо выпускается в крайне недостаточном количестве», – пояснил он.

    Пока в Вашингтоне создают политическую дымовую завесу, в офисе Зеленского пытаются придумать обходные схемы. Одна из них подразумевает, что европейские страны будут закупать вооружение у США, а затем передавать его ВСУ. По мнению эксперта, у Киева ничего не выйдет – производственных мощностей недостаточно.

    «По-хорошему, украинскому руководство следовало бы капитулировать, но в силу неадекватности властей, я предполагаю, что мы дождемся все-таки обрушения фронта. Последствия для оппонентов будут катастрофическими», – заключил Анпилогов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но, в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

    Комментарии (5)
    3 июля 2025, 16:19 • Новости дня
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» с призывом популяризировать традиционную большую семью.

    Глава государства подчеркнул, что участники форума представляют разные сферы деятельности и обладают творческим потенциалом, что поможет им реализовать эту задачу, передает ТАСС.

    «Вы же работаете в совершенно разных сферах. Вы люди творческие, умные – всегда вы найдете, как выйти на пропаганду семьи, большой семьи, поддержки материнства и детства. Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую, большую традиционную семью модным трендом развития России. Очень хочу вас об этом попросить», – сказал президент.

    Ранее Путин указал на растущую тенденцию многодетности у семей в России. Он заявил о росте числа многодетных семей.

    Комментарии (14)
    2 июля 2025, 20:32 • Новости дня
    Проектирование ВСМ Москва-Петербург перешло в финальную стадию

    Вице-премьер Савельев сообщил о завершающей стадии проектирования трассы ВСМ

    Проектирование ВСМ Москва-Петербург перешло в финальную стадию
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) в России достиг завершающей стадии разработки и получил необходимое финансирование, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

    Савельев отметил, что работа по получению заключения государственной экспертизы по проекту должна завершиться к 15 сентября текущего года, передает ТАСС. Предложения по следующим проектам ВСМ, по его оценке, могут быть представлены к весне 2026 года.

    «Мы планируем [заключение] экспертизы закончить к 15 сентября. Причем по седьмому этапу мы выйдем до конца июля из экспертизы, по шестому этапу – до 21 августа и остальные этапы мы собираемся закончить в сентябре месяце. Пока мы ведем эту работу совместно, есть вопросы, но мы их все решаем», – сказал вице-премьер.

    Савельев уточнил, что тестовый участок ВСМ от Зеленограда до Твери планируется запустить в четвертом квартале 2027 года с использованием отечественных поездов, разработанных на заводе «Уральские локомотивы». На этом участке будет отрабатываться технология и эксплуатация новых составов.

    Максимальная скорость движения поездов по будущей ВСМ между Москвой и Петербургом составит 400 километров в час, а время в пути между городами сократится до двух часов 15 минут. К 2030 году ожидается пассажиропоток до 23 млн человек.

    Савельев добавил, что к 2045 году в России будет построено свыше 4,5 тыс. километров высокоскоростных линий, а по всей сети смогут курсировать до 300 поездов.

    В феврале Савельев сообщил, что первые два поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург появятся в 2027-2028 годах.

    Сообщалось, что ВСМ будет обеспечена современным интернетом, проектирование инфраструктуры уже началось.

    Комментарии (0)
    3 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    В Госдуму внесли проект повышения возраста продажи алкоголя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение минимального возраста для покупки алкоголя с 18 до 21 года.

    Документ размещен в электронной базе данных палаты и предлагает внести соответствующие изменения в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, передает ТАСС.

    В пояснительной записке к инициативе отмечается негативное влияние алкоголя на здоровье и развитие личности, а также подчеркиваются риски для социальной сферы. Авторы документа указывают, что головной мозг человека завершает формироваться только к 21 году, что подтверждают медицинские исследования.

    Ранее, по информации инициаторов проекта, аналогичные предложения уже обсуждались на законодательном уровне. Минздрав России разрабатывал закон, ограничивающий продажу крепких спиртных напитков лицам младше 21 года, при этом отмечалось, что употребление алкоголя до этого возраста небезопасно для нормального формирования мозга. В законопроекте подчеркивается необходимость предупреждения алкоголизации молодежи и укрепления семейных ценностей.

    В феврале в Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя лицам до 21 года.

    Ранее депутат Андрей Свинцов предложил законопроект, предусматривающий продажу алкоголя в отдельных специализированных магазинах, доступных только лицам старше 18 лет, а Минздрав предложил ограничить выкладку алкоголя у касс.

    Комментарии (8)
    Главное
    Бывший глава Луганска погиб при взрыве в центре города
    СМИ: В Петербурге отменили Главный военно-морской парад
    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США
    В Госдуму внесли проект повышения возраста продажи алкоголя
    Назвавшего Югру исторической родиной узбеков депутата лишили зарплаты
    Исинбаева полностью погасила долги перед налоговой службой
    Комик Воля чуть не утонул в Калининградской области

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Азербайджан стал для россиян опасным

    Баку продолжает обострять отношения с Москвой. В ответ на задержание членов этнической ОПГ в Екатеринбурге Азербайджан демонстративно преследует российских граждан, а также пытается обвинить Россию в притеснении выходцев из республики. Чем вызвана столь резкая реакция Баку, и удастся ли странам сохранить добрососедские отношения? Подробности

    Перейти в раздел

    Исполнители песни о Бандере в Тольятти бросили вызов обществу

    Подростки из Тольятти стали фигурантами дела о реабилитации нацизма. Поводом для проверки силовиков послужило видео, на котором, предположительно, выпускники пели песни о Степане Бандере, гимн Украины и кричали: «Мы за Украину!» По мнению экспертов, инцидент показал, что противник активизировал работу с несовершеннолетними. Какие риски несет такая пропаганда и как можно ей противодействовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Киевский режим обезглавливает украинское православие

    Киевский режим нанес новый удар по православию – глава единственной в стране канонической церкви, митрополит Онуфрий лишен украинского гражданства. История всей украинской церкви за последние сорок лет представляет собой череду унижений со стороны официального Киева. Почему, однако, столь радикальное решение в Киеве приняли только сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский меняет стратегию

      Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    • Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

      Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

    • Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

      Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации