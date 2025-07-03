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    Россия получила консульский доступ к задержанным в Азербайджане
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Перемены в России напомнили о Петре Первом

    Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

    10 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    33 комментария
    3 июля 2025, 16:03 • Новости дня

    Бывший глава Луганска погиб при взрыве в центре города

    Бывший глава Луганска погиб при взрыве в центре города
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате мощного взрыва в центре Луганска погиб бывший мэр города, ранены еще три человека.

    Информация о гибели экс-главы Луганска Манолиса Пилавова при взрыве в центре города подтверждена оперативными службами, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на улице Тараса Шевченко около 11.52 по московскому времени. Правительство ЛНР уточнило, что один человек погиб и трое получили ранения.

    Собеседник агентства заявил: «К сожалению, Манолис Пилавов погиб при взрыве в Луганске». О причинах взрыва и состоянии пострадавших пока не сообщается. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия, проводится расследование обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Луганска произошел взрыв. В результате инцидента погиб один человек. Несколько человек получили ранения.

    2 июля 2025, 22:55 • Новости дня
    Две семьи азербайджанцев выдворены из России после драки подростков в Петербурге

    Tекст: Ирма Каплан

    Инцидент между несовершеннолетними в Санкт-Петербурге обернулся принудительным выдворением зачинщика конфликта и его соучастника вместе с семьями в родную страну, сообщили в региональном главке МВД России.

    Полицейские Санкт-Петербурга оперативно выявили участников драки между подростками, который произошел 30 июня, когда 16-летний юноша был госпитализирован с побоями после выяснения отношений с соседом, 13-летним гражданином Азербайджана. На встречу подросток пришел с друзьями, что привело к массовой драке.

    «Полицейские оперативно установили зачинщика драки, 13-летнего гражданина Азербайджана, который вместе с семьей по решению полиции был выслан в страну исхода», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В тот же день был опрошен и 15-летний участник драки, также гражданин Азербайджана, после чего в его отношении и отношении его семьи применили аналогичные меры принудительного выдворения.

    Семьи обоих подростков были депортированы из России по итогам расследования инцидента.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов.

    На ваш взгляд
    Кто хочет испортить отношения России и Азербайджана?






    Результаты

    Комментарии (57)
    3 июля 2025, 00:11 • Новости дня
    Захарова: Слова генсека ООН об ограничении права вето вызвали оторопь
    Захарова: Слова генсека ООН об ограничении права вето вызвали оторопь
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш словами об ограничении права вето в Совете Безопасности не только превысил свои полномочия, но и вызвал оторопь у многих представителей организации, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

    «С сожалением вынуждены констатировать, что генсекретарь ООН Антониу Гутерреш в очередной раз вышел за пределы своих полномочий и выступил с, мягко говоря, неоднозначными политическими заявлениями, учитывая, что эта сфера определена Уставом ООН. Он превысил свои полномочия и сделал заявления, вызвавшие у многих оторопь», – приводит слова Захаровой сайт МИД России.

    Дипломат напомнила, что проблематика реформы Совета Безопасности не относится к компетенции Секретариата ООН, так как она рассматривается в рамках профильных межправительственных переговоров.

    Захарова отметила, что права вето Россия рассматривает его как уникальный механизм, который не позволяет западным членам СБ ООН «слепо продавливать выгодные им решения с опорой на свое условное численное преимущество».

    «Убеждены, что критиковать следует не само право вето, не сам институт права вето, а линию «коллективного Запада», не желающего искать компромиссы и до сих пор пребывающего в плену иллюзий собственных «доминирования» и «исключительности», – добавила она.

    Ранее испанский телеканал TVE привел слова генсека ООН Антониу Гутерреша с конференции в понедельник о том, как важна сегодня многосторонность. Он отметил, что ООН является основным форумом, который может отстаивать эту логику. При этом Гутурреш заявил о необходимости его реформировать, так как Совет Безопасности, которому поручено поддерживать мир, «не имеет законного права представлять мир сегодня», поскольку его «состав не соответствует международной ситуации».

    «Он счел необходимым «расширить» Совет как за счет его постоянных членов-США, Китая, России, Великобритании, Франции, обладающих правом вето, так и за счет непостоянных, а также «ограничить право вето в некоторых недопустимых обстоятельствах, таких как риск геноцида», имея в виду израильские атаки на Газу», – сказано в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце июня Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику двойных стандартов ООН в вопросе вооруженных конфликтов. Она обратила внимание на недавний доклад генсека ООН Антониу Гутерреша, который был распространен 17 июня в Совбезе ООН и посвящен положению детей в зонах вооруженных конфликтов.

    Комментарии (14)
    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    Комментарии (0)
    3 июля 2025, 01:26 • Новости дня
    Стали известны последствия мощного взрыва в украинском Житомире

    Два промышленных предприятия уничтожены после взрыва в украинском Житомире

    Tекст: Ирма Каплан

    Два производственных объекта были уничтожены взрывами в районе села Березина под Житомиром на северо-западе Украины, сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский. Эксперты допускают, что был поражен склад хранения боеприпасов ВСУ.

    «Единственное, что могу сказать, что это произошло на территории  двух  производственных объектов, которые полностью уничтожены», – передает ТАСС со ссылкой на телеканала «Киев-24».

    Сокальский уточнил, что причины происшествия «абсолютно непонятны», работает следственная группа.

    «Я слышал два взрыва, два очень мощных», – сказал Сокальский, отметив далеко распространившуюся взрывную волну.

    Местное отделение облэнерго сообщило об отключении 50 трансформаторных подстанций и повреждении трех линий электропередачи после взрывов, без электроэнергии остались 735 домов, ведутся восстановительные работы.

    Автор Телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев после анализа видеозаписей считает, что наиболее вероятной причиной взрыва, является поражение склада с боеприпасами, которые сдетонировали при ударе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Житомире произошел взрыв, после чего огонь повредил проезжающие по трассе автомобили.

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    3 июля 2025, 10:38 • Новости дня
    Стали известны новые подробности дела об ОПГ в Екатеринбурге

    Источник: Фигуранты дела об ОПГ в Екатеринбурге расправились с Пашаевым из-за отказа платить

    Стали известны новые подробности дела об ОПГ в Екатеринбурге
    @ Ирина Семенова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Члены преступной группировки напали на предпринимателя Юнуса Пашаева в Екатеринбурге из-за его отказа платить «взносы» за торговлю, сообщили в правоохранительных органах.

    Как рассказали в правоохранительных органах, инцидент произошел в мае 2001 года возле кафе «Металлон» на улице Блюхера, передает РИА «Новости».

    По его словам, Пашаев занимался торговлей одеждой на крупнейшем рынке города и всегда стремился действовать по закону, категорически не соглашаясь с поборами. «Юнус стремился все делать по закону, был не согласен с поборами и тем, что нужно носить дань. Со слов родственников Юнуса, наиболее вопиющим фактом было то, что честно заработанные деньги отнимают свои же сограждане… (Фигуранты дела) толпой зарезали Пашаева возле кафе "Металлон" на улице Блюхера», – сообщил источник.

    Тяжело раненого предпринимателя его друзья доставили в больницу, однако спасти его не удалось, он скончался от полученных ран. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства, однако на тот момент преступники избежать ответственности.

    Ранее СК России сообщал, что один из подозреваемых в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге раскрыл следствию подробности преступлений и помог установить причастных к делу лиц. СК также сообщил, что шестерым фигурантам дела азербайджанской преступной группы в Екатеринбурге предъявлены обвинения.

    По данным следствия, задержанные подозреваются в причастности к убийству Юнуса Пашаева в 2001 году, покушению на убийство Фехруза Ширинова в 2010 году и убийству гражданина Азербайджана Икрама Гаджиева в 2011 году. Следствие считает, что преступления были совершены из-за раздела сфер влияния в бизнесе и личной мести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Екатеринбурга установила, что причиной серии преступлений, совершенных уроженцами Азербайджана, стал конфликт из-за раздела бизнеса и мести.

    Комментарии (9)
    3 июля 2025, 02:11 • Новости дня
    Каллас предъявила Китаю ряд требований
    Каллас предъявила Китаю ряд требований
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И заявила о приверженности Евросоюза к конструктивному диалогу со страной и предъявила ряд требований.

    Как отмечается в релизе по итогам встречи Каллас и Ван И, евродипломат «подтвердила приверженность ЕС конструктивному взаимодействию с Китаем для решения глобальных проблем», подчеркнув важность поиска решений для восстановления баланса экономических отношений, выравнивания экономического поля и улучшения взаимности в доступе к рынкам.

    «Она также призвала Китай положить конец своей искажающей практике, включая ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые представляют значительные риски для европейских компаний и ставят под угрозу надежность глобальных цепочек поставок», – сказано в тексте.

    В таком же тоне были затронуты украинский конфликт, разрешения которого желают обе стороны, а также якобы участие Китая в поставках России оружия, которое Пекину следует пресечь. Каллас добавила, что ЕС привержен политике «одного Китая» и  одновременно выразила несогласие «с любыми односторонними попытками изменить статус-кво, в том числе силой или принуждением».

    «Каллас выразила обеспокоенность по поводу прав человека в Китае, а также гибридных угроз в Европе, исходящих от Китая», – сказано в итоговом блоке релиза, завершающегося горячим желанием обеих сторон встретиться снова и продолжить «обмен мнениями».

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала отношения России и Китая самым большим вызовом современности.

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    2 июля 2025, 21:38 • Новости дня
    Турецкое СМИ обвинило Соловьева в угрозах Азербайджану

    Turkiye Today обвинило Соловьева в угрозах Азербайджану

    Турецкое СМИ обвинило Соловьева в угрозах Азербайджану
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкое издание Turkiye Today обвинило российского телеведущего Владимира Соловьева в угрозах в адрес Азербайджана.

    Поводом стали его заявления, прозвучавшие в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» 30 июня, передает «Лента.Ру». Турецкие журналисты подчеркнули, что Соловьев напомнил о 300-километровой границе между Россией и Азербайджаном.

    В материале Turkiye Today говорится, что Соловьев якобы намекнул на военные последствия, если ситуация будет продолжать обостряться. «Они полагаются на это или же рассматривают 300-километровую границу и задаются вопросом, что им позволено делать, наблюдая за тем, как им разрешается говорить о боевых действиях в центре. Я уверен, что ни один здравомыслящий человек, проживающий на территории Азербайджана, не клюнул бы на такую глупость», – такую цитату приписало издание телеведущему.

    Однако в оригинале заявления Соловьева были шире. Он отметил, что между Россией и Азербайджаном есть значительные торговые отношения и идут крупные денежные потоки. Также телеведущий подчеркнул: «Желаете воевать? Я уверен, что ни один человек в здравом уме и трезвой памяти, проживающий на территории Азербайджана, до такой глупости не дойдет». Кроме того, Соловьев добавил, что Москва всегда готова к добрососедскому диалогу, но не стоит воспринимать терпение России как слабость.

    Ранее МИД России призвал россиян соблюдать осторожность в Азербайджане. Посольство России открыло горячую линию для жалоб россиян на насилие в Азербайджане.

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    3 июля 2025, 12:47 • Новости дня
    Замглавкома ВМФ Гудков погиб в Курской области
    Замглавкома ВМФ Гудков погиб в Курской области
    @ Минобороны России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Герой России, гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков погиб в Курской области, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

    В Telegram-канале Кожемяко выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и других военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в Курской области.

    Кожемяко отметил, что Гудков был не только заместителем главнокомандующего ВМФ России, но и экс-командиром 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ. По его словам: «Генерал-майор Михаил Гудков погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами».

    Губернатор Приморья рассказал, что лично знал Гудкова и часто с ним общался. Он подчеркнул, что Гудков был «сильным духом воином», который не мыслил себя вне флота и, даже занимая высокий пост, продолжал лично выезжать на позиции к морским пехотинцам.

    Вместе с Михаилом Гудковым погиб его соратник Нариман Шихалиев, которого Кожемяко назвал «настоящим морпехом» и другом.

    В феврале в Приморском крае состоялась церемония прощания с бойцом отряда «Тигр» Сергеем Дмитриевым, погибшим вместе с вице-губернатором Сергеем Ефремовым при выполнении боевой задачи.

    Ефремов погиб в районе активных боев в Курской области, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине. Он был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья.

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    2 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Боец СВО прошел пять километров с раненым сыном на руках
    Боец СВО прошел пять километров с раненым сыном на руках
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    История спасения бойца с позывным «Шеф», подорвавшегося на мине, легла в основу стихотворения и песни о героизме отца и сына.

    Сержант с позывным «Шеф» служил в зоне спецоперации с сентября 2022 года, а его отец «Инзер» присоединился к нему в декабре того же года. В июле 2024 года «Шеф» был ранен при подрыве на мине во время задания под Угледаром и сутки провел под огнем противника, без еды и воды, пишет «Комсомольская правда».

    На спасение сыну пришел «Инзер», лично руководя эвакуацией. Он нес тяжелораненого бойца на руках пять километров, несмотря на постоянный обстрел. В результате рискованной операции всех удалось вывести живыми.

    Этот поступок вдохновил сослуживца семьи, бойца с позывным «Гиря», на написание стихотворения «Отец». Его слова: «Взял сына на руки – и понес сквозь огонь», – стали символом мужества. Позже стихотворение легло в основу песни и вошло в сборник «Документальный формат», опубликованный 22 апреля 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский военнослужащий спас раненого товарища и отбился от удара дрона-камикадзе на Украине.

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    3 июля 2025, 09:59 • Новости дня
    ФСБ задержала девушку-агента Киева при попытке устроить взрыв в Петербурге
    ФСБ задержала девушку-агента Киева при попытке устроить взрыв в Петербурге
    @ Сергей Бобылев/PИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Силовые структуры ФСБ задержали гражданку России 2002 года рождения в Петербурге при попытке подложить самодельное взрывное устройство под машину сотрудника оборонного предприятия.

    По данным ФСБ, девушка действовала по заданию украинских спецслужб ради получения гражданства одной из стран Евросоюза, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что задержанная в июне 2024 года самостоятельно установила контакт с представителем службы Украины через мессенджеры и заявила о готовности участвовать в диверсиях.

    Сообщается, что, выполняя указания куратора, подозреваемая наносила проукраинские надписи в Московском регионе и пыталась поджечь объект железнодорожной инфраструктуры.

    В апреле 2025 года она приехала в Петербург и начала слежку за работником оборонного предприятия, чтобы взорвать его автомобиль с помощью предоставленного ей взрывного устройства.

    Следственное подразделение УФСБ России по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконных операциях с взрывчатыми веществами. Фигурантке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

    В ФСБ добавили, что ведутся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и розыску заказчиков, а также по проверке возможной квалификации содеянного как государственной измены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Краснодарском крае мужчину признали виновным в госизмене после передачи СБУ информации о расположении российских подводных лодок.

    Кроме того, житель Томской области подозревается в госизмене за отправку снимков военных объектов спецслужбам на Украине, что могло использоваться для планирования диверсий.

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    2 июля 2025, 19:57 • Новости дня
    Актер Алексей Новицкий умер на 76-м году жизни в Москве

    Умер актер Алексей Новицкий, прославившийся ролями в театре «Сфера»

    Актер Алексей Новицкий умер на 76-м году жизни в Москве
    @ t.me/spheratheatre

    Tекст: Денис Тельманов

    Актер Московского драматического театра «Сфера» Алексей Новицкий скончался в возрасте 75 лет, прощание пройдет в четверг на Хованском кладбище.

    О смерти советского и российского актера Алексея Новицкого сообщили в пресс-службе Московского драматического театра «Сфера», передает РИА «Новости».

    По информации театра, артист умер первого июля на 76-м году жизни. Новицкого хорошо знали по ролям Бруно Кречмара в постановке «Смех во мраке», Тригорина в спектакле «Без названия» по Чехову, Берендея в «Весенней сказке» Островского.

    В театре напомнили, что он также выступал в других постановках Екатерины Еланской, среди которых «Комедии», «Моль», «Театральный роман».

    Церемония прощания с артистом назначена на четверг в 12:00 в крематории Хованского кладбища. Алексей Новицкий родился в 1949 году, в 1976 году окончил Театральный институт имени Щукина.

    Сначала служил в Краснодарском театре музыкальной комедии и Первом Московском областном театре, затем был актером Московского Литературно-драматического театра ВТО и с начала 1980-х выходил на сцену театра «Сфера».

    Кроме игры в театре, Новицкий также снялся в эпизоде сериала «Каменская».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советский и российский актер и сценарист Вячеслав Богачев умер на 78-м году жизни, его тело обнаружили в квартире на Бакунинской улице в Москве.

    Народный артист России Михаил Янко ушел из жизни на 75-м году жизни, о его смерти сообщили в правительстве Липецкой области. Актер Константин Шелестун, известный по ролям в популярных телесериалах и работе в НДТ Петербурга, скончался на 51-м году жизни.

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    2 июля 2025, 20:10 • Новости дня
    Арестован восьмой участник азербайджанской группировки в Екатеринбурге

    Арестован восьмой обвиняемый в убийствах участник азербайджанской группировки Екатеринбурга

    Tекст: Ольга Иванова

    Ленинский районный суд Екатеринбурга определил меру пресечения для восьмого фигуранта дела азербайджанской группировки по делу об убийствах прошлых лет.

    Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Азиза Абасова, который стал восьмым фигурантом дела об убийствах прошлых лет, передает ТАСС. Информацию об этом предоставили в пресс-службе суда.

    Суд рассмотрел ходатайство следователя и постановил арестовать Абасова до 19 июля 2025 года. В материалах суда отмечено, что именно такая мера необходима на период следственных действий. Подробности самого уголовного дела и роль Абасова пока не раскрываются.

    Ранее СК России сообщал, что один из подозреваемых в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге раскрыл следствию подробности преступлений и помог установить причастных к делу лиц. СК также сообщил, что шестерым фигурантам дела азербайджанской преступной группы в Екатеринбурге предъявлены обвинения.

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    3 июля 2025, 06:33 • Новости дня
    Трамп снял санкционные ограничения с некоторых банков и компаний России
    Трамп снял санкционные ограничения с некоторых банков и компаний России
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В связи с указом президента США Дональда Трампа об отмене санкций против Сирии, которые действовали с 2004 года, под отмену рестрикций попали некоторые российские банки и компании, следует из документа американского Минфина.

    Согласно указу, из-под санкций выведена компания «Рособоронэкспорт» (в  госкорпорации «Ростех»), а также «Промсырьеимпорт», РФК-банк, РФА Банк, Мир Бизнес Банк, Темпбанк, «Глобальные концепции групп», «СТГ Логистик», «Маритайм Ассистанс», следует из документа Минфина США.

    При этом некоторые российские компании и банки, выведенные из-под санкций в связи с Сирией, остаются подсанкционными из-за украинского конфликта, как «Рособоронэкспорт» и «Маритайм Ассистанс».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил, что США с 1 июля официально отменяют санкционный режим против Сирии.

    Администрация США заявила, что намерена поддерживать давление на лиц, ответственных за дестабилизацию в регионе. Евросоюз также снял экономические санкции с Сирии.

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    3 июля 2025, 02:25 • Новости дня
    Подсчитаны потери ВСУ за 2025 год

    ТАСС: Потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники

    Подсчитаны потери ВСУ за 2025 год
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Подсчеты ТАСС показывают на значительный рост потерь украинской армии за первые шесть месяцев 2025 года, включая как личный состав, так и военную технику.

    Суммарные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с января по июнь 2025 года составили более 265 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    В июне, согласно сводкам Минобороны России, число потерь достигло примерно 45 тыс. человек, в то время как за предыдущие пять месяцев этот показатель составил 222 тыс.

    В части военной техники украинская армия за полгода лишилась 13 самолетов, 22 зенитных ракетных комплексов, 69 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 979 танков и других бронемашин.

    Также были уничтожены 6 727 артиллерийских орудий и минометов, 7 866 единиц специальной военной автомобильной техники и свыше 27 тыс. беспилотников.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, общие потери ВСУ за сутки составили свыше 1235 военнослужащих, два бронетранспортера, танк, 13 артиллерийских орудий, девять складов и 13 станций РЭБ, сообщили в Минобороны.Также газета ВЗГЛЯД перечисляла, какие военные запасы США расстреляла Украина.

    Комментарии (11)
    3 июля 2025, 09:14 • Новости дня
    В Раде обвинили США в «нападении на Украину»

    В Раде приостановку помощи США сочли «нападением на Украину»

    В Раде обвинили США в «нападении на Украину»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко обвинил Соединенные Штаты в «нападении на Украину» из-за решения Вашингтона приостановить военную помощь.

    Костенко в эфире YouTube-канала украинского радио NV отметил, что Киев подписал соглашение с США о совместной добыче полезных ископаемых в надежде на стабильные поставки вооружений, однако в результате был зафиксирован обратный эффект – уменьшение объема военной поддержки, передает ТАСС.

    «Так выглядит, что после того, как пришла эта администрация, мы сами предложили, чтобы они вместе с нами наши ископаемые добывали, и все хлопали в ладони, что мы сейчас это сделаем и нам будут поставлять оружие. В результате мы подписали эти договоренности, а на выходе имеем то, что нам уменьшают количество поставок оружия», – заявил Костенко.

    Он также подчеркнул, что считает это «нападением» на Украину как минимум двумя странами, одна из которых получила доступ к украинским полезным ископаемым. По его мнению, Украине следует сделать выводы, усиливать сотрудничество с Европой и искать средства для новых закупок вооружения по всему миру.

    В то же время Костенко признал, что существует так называемая критическая номенклатура оружия, которую способна предоставить только Америка. Он отметил, что поиск альтернатив осложнен именно этим обстоятельством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержка Киева на Западе снижается на фоне изменившегося отношения Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. В Киеве разрабатывают новые тактики для получения американского вооружения. Чиновники с Украины испытывают тревогу из-за отказа США в поставках оружия.

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    2 июля 2025, 17:02 • Новости дня
    Азербайджан выразил протест России из-за «недружественных действий»
    Азербайджан выразил протест России из-за «недружественных действий»
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Азербайджана в среду вызвало посла России в Баку Михаила Евдокимова.

    В МИД Азербайджана сообщили, что на встрече с замглавы ведомства Аразом Азимовым российской стороне выразили протест, пояснив, что речь идет о «недружественных действиях, наносящих ущерб отношениям двух стран», передает ТАСС.

    Ранее Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана из-за ситуации с российскими журналистами в Баку. Дипломату был передан протест с требованием освободить журналистов, задержанных в Баку, а также прекращения антироссийской кампании в азербайджанских СМИ.

    Напомним, Азербайджан провел операцию в офисе Sputnik в Баку.

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