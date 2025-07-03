Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.6 комментариев
Бывший глава Луганска погиб при взрыве в центре города
В результате мощного взрыва в центре Луганска погиб бывший мэр города, ранены еще три человека.
Информация о гибели экс-главы Луганска Манолиса Пилавова при взрыве в центре города подтверждена оперативными службами, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на улице Тараса Шевченко около 11.52 по московскому времени. Правительство ЛНР уточнило, что один человек погиб и трое получили ранения.
Собеседник агентства заявил: «К сожалению, Манолис Пилавов погиб при взрыве в Луганске». О причинах взрыва и состоянии пострадавших пока не сообщается. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия, проводится расследование обстоятельств случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Луганска произошел взрыв. В результате инцидента погиб один человек. Несколько человек получили ранения.