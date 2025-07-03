ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую, повреждена линия электропередач

Военный аналитик указала на три признака потери Трампом интереса к Украине

Tекст: Ирма Каплан

«Эксперты отрасли считают рассматриваемое месторождение лития довольно небольшим, но, тем не менее, говорят, что это желанная добыча из-за концентрации и высокого качества его руды. Другими словами, это как раз тот актив, который администрация Трампа, стремилась заполучить, когда в начале года подписала свое широко разрекламированное соглашение о минералах с Украиной», – пишет она в статье для Responsible Statecraft.

Как отмечает Кавано, это слабое соглашение с неопределенными условиями, подписано Трампом, который больше заинтересован в заключении сделок, чем в их соблюдении.

«Пустые сделки и новые уговоры не восстановят интерес и поддержку США к Украине. Европа может частично восполнить пробел, образовавшийся в результате ухода США, но по большей части будущая безопасность Украины теперь будет в ее собственных руках», – полагает Кавано.

По ее мнению, молчание Вашингтона говорит о трех важных признаках утраты Трампом интереса к Украине и ее ресурсам. Прежде всего, это потеря Киевом времени, так как продолжение боевых действий, дизертирство и отказ США поставлять оружие не улучшат положение Украины.

«Продлевая боевые действия, Киев рискует послевоенным будущим Украины. Чем раньше закончится война, тем лучше будут условия сделки для Украины», – считает аналитик.

Также отсутствие реакции США символизирует очень низкий рейтинг Украины и ее войны в настоящее время в списке приоритетов Трампа.

«Он уже был разочарован тщетными попытками достичь мирного соглашения в трехлетнем конфликте, прежде чем две недели кризиса на Ближнем Востоке стерли Украину с радаров Белого дома», – пишет Кавано.

В доказательство своей идеи она приводит саммиты G7 и НАТО, где Украина не была центральной темой, а где-то не была темой вовсе. И для всех участников, и для Трампа в частности.

«Наконец, многочисленные недостатки Украины в сочетании с растущей незаинтересованностью США позволяют предположить, что сроки достижения мира сейчас в значительной степени зависят от России», – подчеркивает специалист.

По ее мнению, даже новые санкции не заставят Россию пойти на попятную, поэтому США стоило бы участить прямой диалог с Москвой, привлечь к мирному процессу Европу и попробовать договориться.

Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.



