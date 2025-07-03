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    Василий Авченко Василий Авченко История Приморья могла пойти не российским путем

    Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.

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    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Ближневосточная трагедия на глазах превратилась в фарс

    Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.

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    3 июля 2025, 00:57 • Новости дня

    Военный аналитик Кавано назвала три признака потери Трампом интереса к Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Молчание Вашингтона после потери Киевом контроля над месторождением лития на западе ДНР демонстрирует почти полную потерю президентом США Дональдом Трампом интереса к Украине, считает военный аналитик центра Defense Priorities Дженнифер Кавано.

    «Эксперты отрасли считают рассматриваемое месторождение лития довольно небольшим, но, тем не менее, говорят, что это желанная добыча из-за концентрации и высокого качества его руды. Другими словами, это как раз тот актив, который администрация Трампа, стремилась заполучить, когда в начале года подписала свое широко разрекламированное соглашение о минералах с Украиной», – пишет она в статье для Responsible Statecraft.

    Как отмечает Кавано, это слабое соглашение с неопределенными условиями, подписано Трампом, который больше заинтересован в заключении сделок, чем в их соблюдении.

    «Пустые сделки и новые уговоры не восстановят интерес и поддержку США к Украине. Европа может частично восполнить пробел, образовавшийся в результате ухода США, но по большей части будущая безопасность Украины теперь будет в ее собственных руках», – полагает Кавано.

    По ее мнению, молчание Вашингтона говорит о трех важных признаках утраты Трампом интереса к Украине и ее ресурсам. Прежде всего, это потеря Киевом времени, так как продолжение боевых действий, дизертирство и отказ США поставлять оружие не улучшат положение Украины.

    «Продлевая боевые действия, Киев рискует послевоенным будущим Украины. Чем раньше закончится война, тем лучше будут условия сделки для Украины», – считает аналитик.

    Также отсутствие реакции США символизирует очень низкий рейтинг Украины и ее войны в настоящее время в списке приоритетов Трампа.

    «Он уже был разочарован тщетными попытками достичь мирного соглашения в трехлетнем конфликте, прежде чем две недели кризиса на Ближнем Востоке стерли Украину с радаров Белого дома», – пишет Кавано.

    В доказательство своей идеи она приводит саммиты G7 и НАТО, где Украина не была центральной темой, а где-то не была темой вовсе. И для всех участников, и для Трампа в частности.

    «Наконец, многочисленные недостатки Украины в сочетании с растущей незаинтересованностью США позволяют предположить, что сроки достижения мира сейчас в значительной степени зависят от России», – подчеркивает специалист.

    По ее мнению, даже новые санкции не заставят Россию пойти на попятную, поэтому США стоило бы участить прямой диалог с Москвой, привлечь к мирному процессу Европу и попробовать договориться.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.


    2 июля 2025, 04:05 • Новости дня
    Зеленский подтвердил ликвидацию командира бригады ВСУ
    Зеленский подтвердил ликвидацию командира бригады ВСУ
    @ Serhii Sobko

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что российскими войсками ликвидирован полковник вооруженных сил Украины Сергей Захаревич.

    О ликвидации Захаревича во вторник сообщили украинские СМИ. «Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    По данным Telegram-канала самой бригады, в конце июня батальонно-тактическая группа 110-й бригады была срочно переброшена в один из населенных пунктов Сумской области.

    Зеленский уточнил, что ликвидация Захаревича и других военных стала результатом удара ВС России по Гуляйполю Днепропетровской области Украины, передает ТАСС.

    Как пишут военкоры, сейчас 110-я ОМБр воюет на новопавловском направлении, недалеко от границы Днепропетровской области.

    Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов указал, что «это как минимум девятый комбриг ВСУ, ликвидированный нашей армией за время проведения СВО».

    «Ликвидация Захаревича – это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте», – сказал он.

    Рогов заявил, что 110-я бригада ВСУ участвовала во вторжении в Курскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области. Вооруженные силы России выбили подразделения ВСУ из села Дачное на границе Днепропетровской области и ДНР.

    Украина принимает срочные меры по укреплению обороны города Сумы на фоне создания российскими войсками буферной зоны вдоль границы. Генштаб ВСУ впервые признал утрату контроля над рядом населенных пунктов на севере Сумской области, что было отражено на официальной карте, опубликованной украинским военным руководством.

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    2 июля 2025, 14:18 • Новости дня
    Скачко объяснил звонок Зеленского Алиеву

    Политолог Скачко: У телефонного разговора Зеленского и Алиева была пиар-задача

    Скачко объяснил звонок Зеленского Алиеву
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главная цель разговора Зеленского и Алиева, как и в целом углубления отношений Баку и Киева – это создание пояса напряженности по всему периметру российской границы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее во вторник считающий себя президентом Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

    «Главная цель разговора Зеленского и Алиева, как и в целом углубления отношений Баку и Киева – это создание пояса напряженности по всему периметру российской границы, которое модерируется Лондоном. В эту же работу включены, например, Прибалтика и Финляндия», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    Спикер напомнил, что Азербайджан и Украина поддерживали близкие отношения еще до СВО. «Судя по всему, Зеленский и Алиев планируют углубление сотрудничества в военной и энергетической сферах», – спрогнозировал аналитик.

    «Кроме того, обе страны являются членами ГУАМ – Организации за демократию и экономическое развитие, куда входят также Грузия и Молдавия. Это очевидно антироссийский союз, из повестки которого выпадает пока только Тбилиси. Возможно, при содействии Запада планируется активизировать работу и этого объединения», – допустил он.

    «Конечно, у телефонного разговора Зеленского и Алиева есть и пиар-задачи: Киев таким образом показывает Западу свою якобы состоятельность на международной арене и готовность подписываться под всеми антироссийскими инициативами», – резюмировал собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым «выразил поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает» республике.

    «У нас с президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены», – подчеркнул Зеленский. Также он обсудил с азербайджанским лидером двусторонние отношения – энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере.

    Напомним, ранее в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры. В конце июня в Свердловской области была пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство.

    Баку пошел на обострение отношений с Москвой: отменил культурные мероприятия с участием российских учреждений, а в офисе «Sputnik Азербайджан» были проведены обыски. Кроме того, суд в Баку арестовали восемь россиян по делу о наркотиках и киберпреступлениях.

    Москва будет по дипломатическим каналам защищать законные интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане, используя для этого все имеющиеся средства, приводит ТАСС слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

    Он также указал: Украина будет делать все возможное, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на «продолжение эмоциональных действий» в ситуации с Россией.

    Сенатор Андрей Клишас подчеркнул: «диаспоры не могут диктовать России и ее гражданам свои правила». «Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен – тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», – написал он в своем Telegram-канале.

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    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    2 июля 2025, 03:27 • Новости дня
    США приостановили поставки Украине ракет для комплексов Patriot и Stinger
    США приостановили поставки Украине ракет для комплексов Patriot и Stinger
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, сообщили Politico и NBC News.

    Как передает NBC News со ссылкой на источники, Пентагон решил приостановить поставки Украине десятков ракет-перехватчиков и ракет класса «земля-воздух», передает РИА «Новости».

    Кроме того, приостановлены поставки тысяч боеприпасов для гаубиц, более 100 управляемых ракет Hellfire и свыше 250 ракет GMLRS. NBC News сообщает, что министр обороны Пит Хегсет распорядился провести ревизию запасов вооружений на складах США, передает ТАСС.

    По данным Politico, инициатором решения стал заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби после ревизии запасов на складах США. Проверка выявила резкое сокращение числа артиллерийских снарядов, ракет ПВО и высокоточных боеприпасов, что вызвало опасения в Пентагоне.

    Решение о временной приостановке поставок, согласованных еще при администрации Джо Байдена, было принято в начале июня, однако начало действовать только сейчас. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли отметила, что приоритет был отдан интересам США после анализа поддержки других стран. Она заявила: «Мощь вооруженных сил США не ставится под сомнение – просто спросите у Ирана».

    В Пентагоне отдельно подчеркнули, что вооруженные силы США полностью оснащены для сдерживания любой угрозы. По словам помощника министра обороны Шона Парнелла, уровень боеготовности никогда не был столь высоким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков на вопрос о том, осуществляются ли сейчас поставки вооружений на Украину со стороны США, заявил: «Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю».

    Вашингтон указывал, что власти Украины хотят получить противоракетные комплексы, однако в США ощущается нехватка этих систем для собственных нужд.

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    2 июля 2025, 11:24 • Новости дня
    Эксперт назвал ложью слова Мерца об обучении ВСУ стрельбе ракетами Taurus

    Эксперт Сивков: Мерц не сможет скрыть от Москвы участие военных Германии в конфликте на Украине

    Эксперт назвал ложью слова Мерца об обучении ВСУ стрельбе ракетами Taurus
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ракеты Taurus не могут применяться без космической разведки, которой у Украины нет. Потому слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче ВСУ высокоточного оружия и обучении противника обращаться с ним – маскировка потенциального участия Берлина в конфликте с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков.

    «Во-первых, чтобы подготовить полетные задания для Taurus, нужно долго учиться и практиковаться. В ближайшие несколько месяцев военные ВСУ этого сделать точно не смогут. А к концу года ситуация на фронте и весь контекст СВО может существенно поменяться», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.

    «Во-вторых, для применения Taurus надо иметь цифровую модель местности и точные оперативные данные о расположении российской ПВО. Эту информацию ВСУ самостоятельно не получат. Поэтому использовать немецкие ракеты без поддержки космической разведки ФРГ Украина не сможет», – подчеркнул спикер.

    «Кроме того, для Taurus нужны соответствующие самолеты, имеющие на борту специальное оборудование», – продолжил аналитик. «Из всего вышесказанного следует безусловный вывод: Мерц своими заявлениями об обучении украинских военных использованию ракет Taurus просто маскирует потенциальное непосредственное участие немецких военных в конфликте с Россией», – указал эксперт.

    «Эта ложь рассчитана в первую очередь на немецкого обывателя, который не желает, чтобы его страна участвовала в конфликте. В свою очередь, российское политическое руководство это понимает и будет доносить до мировой общественности на всех открытых площадках, что Германия рискует вступить в прямое противостояние с Россией», – заключил Сивков.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью каналу ARD заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским вопрос возможного обучения украинских военных использованию крылатых ракет Taurus.

    По словам Мерца, если Берлин поставит Киеву Taurus, то использовать их будут именно украинские военные, а не немецкие специалисты. Глава правительства ФРГ добавил, что аналогичный подход применяется в случае с ракетами, которые ВСУ получают от Британии и Франции.

    Мерц отметил, что эти системы считаются крайне сложными, обучение их эксплуатации занимает не менее шести месяцев. Канцлер также обратил внимание на то, что Берлин не намерен публично обсуждать детали военной помощи Киеву, чтобы Москва не знала всех подробностей.

    Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Taurus – «это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию.

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    2 июля 2025, 13:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил решение Пентагона приостановить поставку вооружений Украине

    Эксперт Анпилогов: Обороноспособность Украины без американского оружия резко упадет

    Эксперт объяснил решение Пентагона приостановить поставку вооружений Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Снабжение украинской армии становится неподъемной для американцев задачей. Тем более что истощение арсеналов Пентагона достигло критической точки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о приостановке поставок Украине зенитных ракет и высокоточных боеприпасов из США.

    «Решение Штатов приостановить поставки вооружений Украине, по всей видимости, коснулось той помощи, которую обещал предоставить еще Джо Байден», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. По его мнению, такой шаг администрации Дональда Трампа не похож на «двойную игру».

    Собеседник напомнил, что в мае американская сторона была вынуждена выкупать у европейских союзников, в том числе боекомплект ЗРК Patriot для Украины. В арсенале США свободных комплексов не нашлось, но были утвержденные еще предыдущим американским лидером средства на такие траты.

    «У Пентагона есть требования по неснижаемым остаткам различных видов вооружений. Прошедшая ревизия показала истощение арсеналов. Одна из причин – военный конфликт между Израилем и Ираном», – указал эксперт, напомнив, что Вашингтон поставлял еврейскому государству боеприпасы для ПВО и ВВС.

    «Кроме того, администрация Трампа не снимает задачу по подготовке к большой войне с Китаем. Все это в совокупности определило решение Пентагона приостановить любые поставки Киеву», – пояснил Анпилогов. По его словам, действия США подтвердили: они рассматривают Украину как «второстепенный театр боевых действий».

    «К тому же все, что поставляется ВСУ, либо крайне быстро расходуется – скажем, артиллерийские снаряды, либо поражается российскими ВКС – например, те же Patriot. Снабжение украинской стороны становится неподъемной для американцев задачей», – добавил собеседник.

    Как быстро разрешится ситуация и возобновятся ли поставки, судить сложно. «Истощение американских арсеналов достигло критической точки не вчера. Это процесс, который фактически идет с 2022 года и имеет системный характер. Причем речь идет о проблемах в производстве не только боеприпасов, но и многих расходников. Например, лайнеров – сменных частей ствола артиллерийского орудия», – привел пример аналитик.

    «Выяснилось, что тот режим использования артиллерии, который задает конфликт на Украине, разительно отличается от тех боевых действий, которые вела армия НАТО в 2000-2010-х годах: тогда пушка или гаубица могла отстреливать сотню снарядов за год, а сейчас сотня – это расход за неделю. Износ орудия чудовищный. Поэтому у ВСУ есть проблема с переданными им артсистемами – у тех расстреляны стволы, то есть они потеряли боевые качества. За счет деградации материала и невозможности замены очень сильно падает дальность и точность стрельбы», – детализировал Анпилогов.

    Американцам предстоит пересобрать свой ВПК, а это, как отмечает собеседник, довольно длительный процесс. Украина с приостановкой американских поставок теряет большой сегмент мощного высокоточного оружия, отметил он. «Резко упадет способность украинской армии обороняться, противник сильно просядет по системам ПВО. Все это скажется на боевых действиях, в частности облегчит ВС России работу по тылам противоборствующей стороны», – прогнозирует он. Эксперт напомнил, что на Украине уже вынуждены признавать: они не могут перехватить значительную часть российских ракет и дронов.

    «Европе же не хватит мощности, чтобы быстро заменить американскую помощь. Тем более что европейцы сами сталкиваются с потребностью пополнять свои собственные арсеналы. Все попытки Европы собрать в новых условиях свой ВПК до сих пор упирались в неповоротливую бюрократию. Страны ЕС продолжат передавать вооружение, но, я думаю, по остаточному принципу», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне он указал на попытки Украины запустить производство вооружений. Так, в Киеве заявляют об испытаниях аналога российского УМПК, напомнил эксперт. «Противник давно истощил доставшиеся ему еще с советских времен запасы. Поэтому системы ПВО советского образца переоборудовали под западные ракеты. Положение оппонентов усугубляется», – заключил Анпилогов.

    Ранее стало известно, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину. Решение в начале июня принял глава политического управления Пентагона Элбридж Колби после проверки запасов боеприпасов. Причиной, по данным Politico, стала нехватка собственных запасов, которую выявили после проверки.

    По информации NBC News, Штаты отложили поставки перехватчиков Patriot, ракет Hellfire, Stinger и AIM, 155-мм осколочно-фугасных снарядов для гаубиц и высокоточных ракет GMLRS. По информации источников телекомпании, приостановка может продлиться до тех пор, пока не будет завершена оценка американского вооружения. В случае, если обнаружится дефицит боеприпасов, отсрочку могут пролонгировать.

    Как пишет The New York Times, США не будут поставлять Украине боеприпасы и ракеты в течение ближайших месяцев. «Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после пересмотра Минобороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру», – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

    «Подобный шаг поднимает вопросы о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины – и о приоритетах в самой американской оборонной политике», – прокомментировал ситуацию глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Тем временем МИД Украины пригласил временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для обсуждения поддержки. «Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух стран», – говорится в заявлении украинского ведомства, передает ТАСС. В Киеве заявили о важности продолжения поставок ранее одобренных пакетов оружия.

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    2 июля 2025, 16:17 • Новости дня
    Financial Times: За недавними подрывами нефтяных танкеров мог стоять Киев
    Financial Times: За недавними подрывами нефтяных танкеров мог стоять Киев
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Серия повреждений нефтяных танкеров, произошедших в последнее время, может быть связана с действиями украинских спецслужб, пишет Financial Times.

    Издание Financial Times со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщает, что за серией недавних инцидентов с нефтетанкерами могут стоять украинские спецслужбы, передает Газета.ru.

    По информации издания, первоначальные сведения указывали на возможное участие Украины в этих диверсиях. Один из советников по безопасности заявил: «Изначально все признаки указывали на Украину».

    Вместе с тем эксперты подчеркивают, что не исключены и другие версии, в том числе причастность структур из Ливии или иных государственных игроков, обладающих соответствующими ресурсами и мотивами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Ливии на танкере Vilamoura произошел взрыв с 1 млн баррелей нефти. Разлива сырья удалось избежать. Жертв среди экипажа также не было.

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    2 июля 2025, 17:09 • Новости дня
    Зеленский лишил гражданства митрополита УПЦ Онуфрия
    Зеленский лишил гражданства митрополита УПЦ Онуфрия
    @ Synodal Information and Educational Department of the UOC/ church.ua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.

    Материалы, на основании которых было принято это решение, предоставила Служба безопасности Украины, передает ТАСС. Спецслужба подтвердила, что соответствующий указ оформлен и официально вступил в силу.

    В прошлом году украинский парламент принял в последнем чтении законопроект, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической Украинской православной церкви.

    Ранее УПЦ обвинила Украину в разрушении православных святынь.

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    2 июля 2025, 12:18 • Новости дня
    На Украине предложили ввести статус неграждан для поддерживающих Россию
    На Украине предложили ввести статус неграждан для поддерживающих Россию
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине предложено ввести особый статус для лиц, поддерживающих Россию, что может ограничить их политические права по примеру Латвии и Эстонии.

    Украинский общественный деятель Сергей Притула предложил внедрить на Украине институт неграждан для поддерживающих Россию, передает ТАСС.

    Притула отметил, что считает необходимым обсуждение статуса, при котором человек живет в стране, пользуется базовыми правами, но не обладает политическим влиянием: не голосует и не избирается.

    Он подчеркнул необходимость изучить опыт Латвии и Эстонии, где существует категория неграждан, однако признал, что международное право предостерегает от введения подобных институтов.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая поддержала инициативу Притулы, заявив, что считает эту идею «очень правильной» на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

    В Латвии и Эстонии неграждане лишены права участвовать в выборах в парламент и занимать государственные должности, однако могут голосовать на муниципальных выборах. Большинство неграждан в этих странах – русскоязычные жители. Власти России неоднократно критиковали подобные практики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас заявила о намерении ликвидировать категорию неграждан в течение десяти лет. В 2024 году в Эстонии проживало около 60 тыс. неграждан.

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    2 июля 2025, 10:35 • Новости дня
    В Польше ликвидировали банду украинцев, похищавших мигрантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские правоохранители арестовали группу граждан Украины, которых обвиняют в похищениях мигрантов и вымогательстве выкупа, используя угрозы и насилие.

    Группу, состоящую из граждан Украины, ликвидировали сотрудники Центрального следственного управления полиции Польши, передает РИА «Новости».

    По данным RMF FM, банда занималась насильственными похищениями нелегальных мигрантов в Польше и Латвии с целью получения выкупа. Четырем задержанным предъявили обвинения в похищениях и незаконном пересечении границы. Среди них две женщины – 40 и 20 лет. Все подозреваемые находились на территории Польши легально.

    Установлено, что преступники участвовали в незаконной переправке мигрантов, прибывающих через Белоруссию в Евросоюз. В середине июня поступило сообщение о похищении двух граждан Эфиопии, за освобождение которых вымогался выкуп в криптовалютах. Преступники грозили убить жертв и продать их органы, прикладывали фотографии связанных мужчин.

    Похищенным эфиопам удалось сбежать, а члены банды скрылись в Латвии, где похитили еще троих граждан Мали. Жертв связали, поместили в багажник, одного привязали к дереву и избили дубинкой, видео пыток отправили родственникам с требованием выкупа. Позднее всех четырех подозреваемых задержали в Польше, суд арестовал их.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские соцсети показали максимальный за три года уровень неприязни к украинцам. Эксперты объяснили рекордный уровень неприязни поляков к украинцам внутренними социально-экономическими причинами. Неприязнь к украинцам станет решающим фактором на предстоящих выборах в Польше.

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    2 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Боец СВО прошел пять километров с раненым сыном на руках
    Боец СВО прошел пять километров с раненым сыном на руках
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    История спасения бойца с позывным «Шеф», подорвавшегося на мине, легла в основу стихотворения и песни о героизме отца и сына.

    Сержант с позывным «Шеф» служил в зоне спецоперации с сентября 2022 года, а его отец «Инзер» присоединился к нему в декабре того же года. В июле 2024 года «Шеф» был ранен при подрыве на мине во время задания под Угледаром и сутки провел под огнем противника, без еды и воды, пишет «Комсомольская правда».

    На спасение сыну пришел «Инзер», лично руководя эвакуацией. Он нес тяжелораненого бойца на руках пять километров, несмотря на постоянный обстрел. В результате рискованной операции всех удалось вывести живыми.

    Этот поступок вдохновил сослуживца семьи, бойца с позывным «Гиря», на написание стихотворения «Отец». Его слова: «Взял сына на руки – и понес сквозь огонь», – стали символом мужества. Позже стихотворение легло в основу песни и вошло в сборник «Документальный формат», опубликованный 22 апреля 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский военнослужащий спас раненого товарища и отбился от удара дрона-камикадзе на Украине.

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    2 июля 2025, 06:36 • Новости дня
    Мерц сообщил об обсуждении с Зеленским обучения ВСУ применению ракет Taurus
    Мерц сообщил об обсуждении с Зеленским обучения ВСУ применению ракет Taurus
    @ Michael Kappeler/Pool/IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос возможного обучения украинских военных использованию крылатых ракет Taurus обсуждался им с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Мы об этом еще не договорились. Я говорил об этом с Зеленским, я говорил об этом в (правящей в ФРГ) коалиции», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ARD.

    По словам Мерца, обучение применению ракет Taurus пока не начиналось. Он заявил, что если Германия поставит Украине ракеты Taurus, то использовать их будут именно украинские военные, а не немецкие специалисты. Глава правительства ФРГ добавил, что аналогичный подход применяется к ракетам, которые Киев получает из Британии и Франции.

    Мерц отметил, что эти системы считаются крайне сложными, обучение их эксплуатации занимает не менее шести месяцев. Канцлер также обратил внимание на то, что Берлин не намерен публично обсуждать детали военной помощи Киеву, чтобы Москва не знала всех подробностей поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин не раз указывал, что речь идет о применении не только самих ракет, но и об «использовании офицеров бундесвера. «Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать», – сказал президент, подчеркнув, что для использования Taurus нужны космическая разведка и немецкие офицеры.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в июне, что передача Украине крылатых ракет Taurus не обсуждается. При этом Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus.

    Берлин заявил о готовности поддержать Украину в разработке ее собственных дальнобойных боеприпасов. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что отверточная сборка Taurus не делает их украинскими.

    Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину из Британии, Франции, Германии и США. Однако вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отрицал изменение позиции Берлина по ограничению дальности ударов украинских сил с использованием немецкого вооружения.

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    2 июля 2025, 08:21 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из Малиновки в Запорожской области
    Российские войска выбили ВСУ из Малиновки в Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские подразделения выбили украинские формирования из села Малиновка в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Село Малиновка на Гуляйпольском направлении в Запорожской области перешло под контроль российских войск после боевых действий, передает РИА «Новости».

    Малиновка расположена восточнее города Гуляйполе, который используется украинскими войсками как крупный логистический и командный центр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области. Вооруженные силы России выбили подразделения ВСУ из села Дачное на границе Днепропетровской области и ДНР. ВС России также нанесли поражение отряду спецназначения «Химера» ГУР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Новоукраинку и Червоную Зирку в ДНР.

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    2 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    Депутат Рады заявила о конце союзнических отношений США и Украины

    Депутат Рады Безуглая: США сейчас – не наш союзник

    Tекст: Денис Тельманов

    Марьяна Безуглая публично поставила под сомнение союзнические отношения Киева и Вашингтона на фоне сокращения военной поддержки со стороны США.

    Информация о прекращении части поставок оружия Украине появилась накануне, передает РИА «Новости». Сообщалось, что США временно приостановили отправку ряда военных грузов, включая ракеты ПВО, высокоточные боеприпасы и другое вооружение, из-за опасений по поводу сокращения собственных запасов.

    Марьяна Безуглая, депутат Верховной рады Украины, заявила в своем Telegram-канале: «США сейчас – не наш союзник». Она подчеркнула изменившийся характер отношений между двумя странами после решения Вашингтона.

    Издание Politico и представитель Белого дома Анна Келли подтвердили, что поставки были ограничены ради национальных интересов США. В перечень вооружений, попавших под ограничения, вошли десятки перехватчиков Patriot, тысячи гаубичных боеприпасов калибра 155 миллиметров, более ста ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных систем GMLRS, десятки ракет Stinger, ракеты AIM и гранатометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское внешнеполитическое ведомство провело встречу с временным поверенным США на фоне приостановки ряда военных поставок, включая ракеты Patriot.

    США приостановили поставки Украине зенитных ракет и высокоточных боеприпасов. Армия США столкнулась с критическим истощением арсеналов. Дмитрий Песков отметил, что уменьшение объема западных поставок вооружений Украине ускоряет завершение спецоперации.

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    2 июля 2025, 11:42 • Новости дня
    NYT: США отложили поставки боеприпасов Украине на несколько месяцев
    NYT: США отложили поставки боеприпасов Украине на несколько месяцев
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не будут поставлять Украине боеприпасы и ракеты в течение ближайших месяцев, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных чиновников, решение затрагивает перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot, высокоточные артиллерийские боеприпасы, а также ракеты, применяемые ВВС Украины для истребителей F-16, передает ТАСС.

    Причиной отсрочки американские чиновники называют обеспокоенность нехваткой боеприпасов, которые могут понадобиться самим США и их союзникам в случае «чрезвычайных ситуаций в отдаленных точках мира». В газете подчеркивается, что решения принимались после анализа военной помощи Украине и другим странам, проведенного министерством обороны США.

    Газета приводит слова представителя Белого дома: «Решение было принято, так как интересы США стоят на первом месте. Ему предшествовал обзор нашей военной помощи и поддержки другим странам, подготовленный министерством обороны. В мощи вооруженных сил США можно не сомневаться – достаточно спросить Иран». Воздействие временной приостановки поставок на украинские вооруженные силы пока неизвестно.

    Ранее министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков на вопрос о том, осуществляются ли сейчас поставки вооружений на Украину со стороны США, заявил: «Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю». Вашингтон указывал, что власти Украины хотят получить противоракетные комплексы, однако в США ощущается нехватка этих систем для собственных нужд.

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    2 июля 2025, 08:54 • Новости дня
    Суд Украины заочно приговорил актера Гогунского к 12 годам тюрьмы
    Суд Украины заочно приговорил актера Гогунского к 12 годам тюрьмы
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Винницкий городской суд на Украине заочно приговорил российского актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», к 12 годам лишения свободы.

    Решение было принято по обвинению в поддержке спецоперации на Украине и проведении концертов для российских военнослужащих, передает РИА «Новости».

    В постановлении также говорится о конфискации имущества Гогунского, находящегося на Украине. Уточняется, что сам актер не находился на территории страны и был осужден заочно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СБУ завела дело против сыгравшего Кузю в «Универе» актера Виталия Гогунского и создателя дронов «Ланцет» Александра Захарова.

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