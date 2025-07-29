Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.5 комментариев
Военный вертолет разбился в Германии
Военный вертолет разбился в Германии, пилота ищут
Военный вертолет потерпел крушение поблизости от города Гримма в Германии, поисковые службы обнаружили обломки воздушного судна в реке и разыскивают пилот, сообщила газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.
Издание пишет, что военный вертолет разбился на востоке Германии, сейчас ведутся поиски пилота, передает ТАСС .
Катастрофа произошла вблизи города Гримма в федеральной земле Саксония. По словам очевидцев, части вертолета были найдены в реке Мульде.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасательных служб, для поисков пилота была запрошена помощь водолазов. Представитель Бундесвера подчеркнул, что пока не может дать официальных комментариев по данному инциденту.
Причины катастрофы пока неизвестны. Спасательные операции продолжаются, новых заявлений от военных и полиции пока не поступало.
Ранее в Румынии разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека.
Напомним, в Вашингтоне пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе, на борту самолета находились 64 человека.