Военный вертолет разбился в Германии, пилота ищут

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что военный вертолет разбился на востоке Германии, сейчас ведутся поиски пилота, передает ТАСС .

Катастрофа произошла вблизи города Гримма в федеральной земле Саксония. По словам очевидцев, части вертолета были найдены в реке Мульде.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасательных служб, для поисков пилота была запрошена помощь водолазов. Представитель Бундесвера подчеркнул, что пока не может дать официальных комментариев по данному инциденту.

Причины катастрофы пока неизвестны. Спасательные операции продолжаются, новых заявлений от военных и полиции пока не поступало.

Ранее в Румынии разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека.

Напомним, в Вашингтоне пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе, на борту самолета находились 64 человека.