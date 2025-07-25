Молдавский банкир Платон заочно осужден в России за вывод 48 млрд рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Такой срок назначен за два эпизода незаконных валютных операций с использованием подложных документов, по которым Платон признан виновным, сообщили в Генпрокуратуре, передает ТАСС.

По данным следствия, не позднее июня 2013 года Платон, являясь фактическим владельцем «Молдиндконбанка», создал преступное сообщество для вывода средств из России. С мая 2013 по май 2014 года соучастники осуществили переводы с корреспондентских счетов российских банков на счета нерезидента «Молдиндконбанка» за рубежом, предоставляя недостоверные документы о назначении переводов. Таким образом, за границу было выведено более 48 млрд рублей.

«Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов)», – пояснили в Генпрокуратуре.

Приговор частично складывается с предыдущим решением Тверского районного суда Москвы от 27 июля 2023 года, который осудил Платона к 20 годам заключения за аналогичную схему вывода более 126 млрд рублей.

Ранее Генеральная прокуратура России обвинила бывших топ-менеджеров Газпрома Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова в незаконном выводе 150 млрд рублей из ООО «Газпром нефтехим Салават» в свою пользу.