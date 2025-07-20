Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Балицкий рассказал о продвижении ВС России в Запорожской области
Российские войска продвигались глубже в оборону противника на Запорожском направлении, включая приближение к стратегически важному городу Гуляйполе, губернатор региона Евгений Балицкий.
«Число освобожденных населенных пунктов постоянно растет. Подразделения армии России постоянно продвигаются в глубину обороны противника. Российские военнослужащие продолжают идти вперед», – рассказал Балицкий РИА «Новости».
По его словам, после зачистке села Малиновка российские войска движутся в сторону важного узла обороны и логистики ВСУ на этом участке фронта – городу Гуляйполе.
«Освобождение идет по всем фронтам, не только в Запорожской области», – добавил он.
Как писала ране газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие после освобождения Малиновки начали готовиться к боям за Гуляйполе, которое расположено в низине рядом с Зеленым Гаем, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.До этого сообщалось, что российские войска
освободили населенные пункты Малиновка в Запорожской области и Маяк в ДНР.