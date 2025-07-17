Путин поручил признать недействительными сертификаты товаров ЕАЭС с нарушениями

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. В поправках должно быть закреплено, что Россия сможет прекращать действие или признавать недействительными документы о соответствии продукции, если они выданы с нарушением обязательных требований или установленных процедур в государствах-участниках ЕАЭС. Также в документе содержится требование создать механизмы приостановления выпуска, обращения и изъятия такой продукции с российского рынка.

Путин подчеркнул, что данные изменения необходимы для защиты внутреннего рынка от недобросовестной продукции. Теперь правительство должно до 1 января 2025 года внести соответствующие изменения в законодательство и обеспечить их реализацию.

Ранее президент России утвердил перечень поручений после встречи с деловыми кругами, включающий снижение акцизов и налоговые льготы для производителей, а также ограничения на иностранное программное обеспечение.