Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Путин поручил признать недействительными сертификаты товаров ЕАЭС с нарушениями
Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца нового года скорректировать законодательство, чтобы ввести механизм отзыва сертификатов соответствия товаров, если они были выданы в странах Евразийского экономического союза с нарушениями.
Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. В поправках должно быть закреплено, что Россия сможет прекращать действие или признавать недействительными документы о соответствии продукции, если они выданы с нарушением обязательных требований или установленных процедур в государствах-участниках ЕАЭС. Также в документе содержится требование создать механизмы приостановления выпуска, обращения и изъятия такой продукции с российского рынка.
Путин подчеркнул, что данные изменения необходимы для защиты внутреннего рынка от недобросовестной продукции. Теперь правительство должно до 1 января 2025 года внести соответствующие изменения в законодательство и обеспечить их реализацию.
Ранее президент России утвердил перечень поручений после встречи с деловыми кругами, включающий снижение акцизов и налоговые льготы для производителей, а также ограничения на иностранное программное обеспечение.