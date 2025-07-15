Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Женщина пострадала при атаке дронов ВСУ на здание суда в Белгороде
Гладков: Женщина пострадала при атаке дронов ВСУ на здание суда в Белгороде
Беспилотники Вооруженных сил Украины нанесли удар по зданию суда в Белгороде, пострадала женщина, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации из Telegram-канала губернатора, здание атаковали два дрона ВСУ. Находившаяся рядом с местом происшествия женщина получила осколочные ранения лица, баротравму и закрытую черепно-мозговую травму. Ее доставили в областную клиническую больницу.
Гладков отметил, что второй беспилотник ударил по зданию в тот момент, когда на месте уже работали сотрудники экстренных служб. После второго удара на одном из этажей суда начался пожар, который сейчас ликвидируют пожарные расчеты.
В результате атаки был поврежден автомобиль, припаркованный у здания. Информация о других последствиях в настоящий момент уточняется.
Ранее Гладков сообщил, что три жителя Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников со стороны ВСУ на муниципалитеты Белгородской области.
Во вторник Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских дронов за час, шесть из которых были сбиты над Белгородской областью.