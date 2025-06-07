Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Клишас сообщил, что Киев был уверен в срыве мирных контактов
Киевская хунта была уверена, что своими безрассудными атаками они сорвали все мирные контакты, сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В своем Telegram-канале он указал, что выразил мнение о позиции киевских властей, заявив, что они были убеждены в прекращении всех мирных контактов после собственных атак.
По его словам, украинская сторона не готова ни к обмену пленными, ни к принятию тел своих солдат.
Ранее глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский заявил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок проведение обмена пленными и прием тел погибших. Он призвал Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.