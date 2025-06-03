Электроснабжение восстановили после атак ВСУ в Бердянске Запорожской области

  • Новость часаДвижение по Крымскому мосту временно приостановили
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    Из Макрона сделали посмешище перед российским посольством
    Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на аэродромы и подрывы мостов
    Рар: Бербок использует трибуну ООН для сведения счетов с Россией и Китаем
    Умер композитор вальса к фильму «Мой ласковый и нежный зверь»
    Российские войска освободили Андреевку в Сумской области
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    Кремль указал на несоответствие заявления Зеленского переговорному духу
    Минпромторг объявил о продолжении падения продаж новых автомобилей в России
    В Нидерландах развалилась правящая коалиция
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.

    5 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Платим кровавую цену за молчание

    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрым.

    17 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерное оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

    21 комментарий
    3 июня 2025, 15:56 • Новости дня

    Электроснабжение восстановили после атак ВСУ в Бердянске Запорожской области

    Электроснабжение Бердянска восстановили, планируется подключение Мелитополя

    Tекст: Евгения Караваева

    В Бердянске вновь появилось электричество, а следующими планируют вернуть свет жителям Мелитополя.

    Электроснабжение в Бердянске полностью восстановлено, сообщает РИА «Новости». Глава региона Евгений Балицкий отметил, что после подключения Бердянска специалисты приступят к восстановлению электроснабжения в Мелитополе.

    Ранее Балицкий сообщал о повреждении высоковольтного оборудования вследствие обстрелов со стороны ВСУ. Из-за этого на всей территории региона отсутствовала электроэнергия, а объекты здравоохранения работали на резервных источниках питания. По данным властей, без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тыс. абонентов.

    2 июня 2025, 20:50 • Новости дня
    Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины
    Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Телеведущий Владимир Соловьев резко осудил действия срочников, снимавших на телефоны атаки украинских дронов на военные аэродромы.

    Владимир Соловьев в эфире программы на телеканале «Россия 1» отметил, что закон не позволяет расстрелять военного, который снимал атаку дронов ВСУ на российский военный аэродромы По его словам, такие военнослужащие являются предателями Родины и действуют в интересах противника. Соловьев отметил, что у срочников не должно быть при себе гаджетов в части.

    «А можно расстрелять этого срочника? <...> Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя», – заявил он в эфире.

    Ранее Министерство обороны сообщило о теракте со стороны ВСУ с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на военных аэродромах сразу в нескольких областях страны произошли террористические атаки с использованием FPV-дронов, есть задержанные. Жители Иркутской области попытались сорвать запуск вражеских ударных дронов, забрасывая фуру камнями.

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    2 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Зеленский отказался от предложенного Россией временного прекращения огня
    Зеленский отказался от предложенного Россией временного прекращения огня
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг идею России о временном перемирии на Украине для сбора тел, подчеркнув, что Киев требует полного и безусловного прекращения огня по всей линии фронта.

    Издание «Страна» пишет, что Владимир Зеленский отверг инициативу России о временном прекращении огня на отдельных участках линии соприкосновения. Предложение рассматривалось во время второго раунда переговоров в Стамбуле, передает Lenta.Ru.

    Зеленский жестко высказался в адрес российской делегации, подчеркнув, что Киев настаивает только на полном и безусловном прекращении огня.

    «Поэтому я очень хочу, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций в Сенат», – добавил глава киевского режима.

    Ранее переговоры между Россией и Киевом в Стамбуле завершились договоренностями о масштабном обмене пленными – не менее 1 тыс. человек. Больные и тяжелораненые будут обменяны по формуле «всех на всех».

    Российская сторона выступила с инициативой краткого перемирия на ключевых участках линии боевых действий для сбора тел погибших. Россия также предложила меморандум, который может привести к установлению длительного перемирия и продвижению к стабильному миру между странами.

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    2 июня 2025, 21:33 • Видео
    Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

    Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

    Коментарии (0)
    2 июня 2025, 20:10 • Новости дня
    Обнародован полный текст меморандума России по Украине
    Обнародован полный текст меморандума России по Украине
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская делегация передала украинской стороне меморандум с вариантами прекращения огня, выводом ВСУ и условиями для будущих выборов в стране. Документ включает три основных раздела: параметры окончательного урегулирования, условия прекращения огня и последовательность шагов к реализации договоренностей.

    Как передает ТАСС, российская делегация передала украинской стороне в Стамбуле меморандум по урегулированию ситуации на Украине, который содержит три раздела и 31 пункт.

    В документе приведены два варианта условий прекращения огня, включая полный вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Меморандум требует, чтобы отвод всех подразделений ВСУ с территории России, включая Донбасс и Новороссию, был завершен в течение 30 дней после прекращения огня. Одним из условий является признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России на международном уровне.

    Документ предполагает нейтральный статус Украины, запрет на размещение ядерного оружия, прекращение поставок западного оружия.  Также предусматриваются количественные и качественные ограничения на численность украинских вооруженных сил и их оснащение, с обязательным роспуском националистических формирований в рядах ВСУ и Нацгвардии.

    Особое внимание уделено правам русскоязычного населения – предлагается закрепить за русским языком официальный статус и обеспечить соблюдение всех прав и свобод русскоговорящих граждан. Одновременно меморандум требует законодательного запрета на героизацию нацизма и неонацизма, а также роспуска националистических партий и организаций.

    Предлагается полная отмена всех взаимных санкций и запретов, восстановление экономических и транспортных связей, в том числе транзита газа и сообщения с третьими странами.

    Документ также затрагивает гуманитарную сферу: в числе предложений – решение проблем перемещенных лиц, воссоединение семей и отмена ограничений в отношении Украинской православной церкви. Стороны также должны отказаться от взаимных претензий по поводу ущерба, причиненного в ходе боевых действий.

    Условия прекращения огня представлены в двух вариантах. Первый предполагает полный вывод украинских войск с указанных территорий и их отвод на безопасное расстояние от границы России. Второй вариант – так называемое «пакетное соглашение» – включает запрет на передислокацию украинских войск (кроме согласованного отвода), прекращение мобилизации, отказ от иностранной военной помощи, вывод иностранных специалистов и создание двустороннего Центра мониторинга за соблюдением режима прекращения огня.

    Кроме того, предлагается отменить военное положение на Украине, объявить дату президентских и парламентских выборов не позднее 100 дней после его отмены, а также провести взаимную амнистию и освободить удерживаемых гражданских лиц.

    Финальная часть меморандума описывает последовательность шагов: начало работы над текстом окончательного договора, объявление краткосрочного перемирия для сбора тел погибших, односторонняя передача тел украинских военных, подписание самого меморандума с конкретными сроками, установление 30-дневного режима прекращения огня и проведение выборов на Украине. После этого планируется подписание основного договора, его ратификация, утверждение в Совбезе ООН и дальнейшая реализация положений соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация пообещала дать реакцию на меморандум, переданный Россией на переговорах в Стамбуле, в течение ближайшей недели.

    Российская сторона выступила с инициативой о кратком перемирии на отдельных участках линии боевых действий для сбора тел погибших.

    В ходе переговоров в Стамбуле стороны достигли договоренности о новом обмене пленными – больные и тяжелораненые по формуле «всех на всех», а также обмен пленными в возрасте до 25 лет.

    Коментарии (28)
    3 июня 2025, 02:20 • Новости дня
    Лукьянов: Ход переговоров в Стамбуле контрастирует с внешним ажиотажем
    Лукьянов: Ход переговоров в Стамбуле контрастирует с внешним ажиотажем
    @ Ministry of Foreign Affairs of Turkey/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ход переговоров России и Украины в Стамбуле продемонстрировал отсутствие точек пересечения для урегулирования, но обе стороны заинтересованы в том, чтобы переговоры продолжились, заявил политолог Федор Лукьянов.

    «Сам ход переговоров в Стамбуле разительно контрастирует с внешним ажиотажем, который их предваряет и сопровождает. Каждый раз происходит разгон ничем не обоснованных ожиданий, отчасти намеренный, отчасти инстинктивный, просто потому что хочется чего-нибудь. Контакт делегаций эти ожидания сбивает, потом начинается все заново», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Он подчеркнул, что ни Москва, ни Киев «не заинтересованы в том, чтобы прерывать» процесс. По словам Лукьянова, театральные жесты в таких условиях «не приветствуются» – в том числе из-за интереса бывшего президента США Дональда Трампа, который хочет видеть сам факт переговоров. Кроме того, наличие действующего канала коммуникации может стать важным, если «изменятся обстоятельства».

    Лукьянов также отметил, что несмотря на несовместимость позиций сторон, обмен меморандумами все равно полезен, так как формулировка требований «лучше, чем спекуляции». Сейчас, по его словам, точки соприкосновения отсутствуют, но обстоятельства могут измениться. «Меняться они могут прежде всего в результате боевых действий. Они продолжаются своим чередом», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. По итогам встречи стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Российский документ содержит три основных раздела: параметры окончательного урегулирования, условия прекращения огня и последовательность шагов к реализации.

    Коментарии (10)
    3 июня 2025, 10:59 • Новости дня
    Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на аэродромы и подрывы мостов
    Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на аэродромы и подрывы мостов
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на военные аэродромы и подрыв мостов в России.

    Медведев выразил мнение, что переживать из-за ситуации на Украине – естественная реакция, однако возмездие неизбежно, По его словам, российская армия активно наступает и продолжит наступление, а все необходимые объекты и силы противника будут уничтожены.

    «Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, – исчезнут», – написал Медведев в Telegram-канале.

    Он отметил, что переговоры в Стамбуле необходимы не для компромиссов, а для скорейшей победы России и полного уничтожения неонацистской власти.

    Также политик указал, что опубликованный накануне российский меморандум отражает именно эту позицию Москвы.

    Ранее украинский чиновник отметил, что атаки по российским аэродромам могут повлиять на поддержку Запада.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал СБУ организатором атак на российские аэродромы.

    Минобороны заявило, что киевский режим совершил атаки FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Эксперты назвали удар по стратегическим бомбардировщикам существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.

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    2 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Анонсирован третий раунд переговоров России и Украины

    Источник ТАСС анонсировал третий раунд переговоров России и Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется.

    ТАСС сообщил, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится в течение какого-то времени, передает ТАСС.

    Источник агентства подчеркнул: «Третий раунд будет. В течение какого-то времени». Других подробностей о дате или месте проведения переговоров на данный момент не предоставлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

    Переговоры сторон в Стамбуле перешли в закрытый формат после вступительного обращения министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

    Глава турецкого МИД ранее заявил о намерении сторон продолжить переговоры по прекращению огня и вопросам обмена пленными.

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    3 июня 2025, 03:24 • Новости дня
    Украина допустила технический дефолт

    Украина не выплатила держателям госдеривативов 665 млн долларов

    Украина допустила технический дефолт
    @ NEWS.BY: новости Беларуси и мира/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти не перечислили более 665 млн долларов по госдеривативам; таким образом, Киев допустил технический дефолт по части своих обязательств, следует из данных европейской фондовой биржи Euronext.

    Согласно условиям, Украина должна была осуществить выплату держателям госдеривативов не позднее 2 июня. Сумма обязательств составляет 665 млн 453 тыс. 507 долларов и 60 центов. По состоянию на завершение суток на Euronext средства так и не поступили, что подтверждено биржевыми данными, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина и инвесторы договорились отменить кросс-дефолт между ВВП-варрантами и обычными международными облигациями.

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    2 июня 2025, 22:26 • Новости дня
    На месте подрыва моста под Брянском нашли американскую взрывчатку С-4

    «Коммерсантъ»: Подрыв моста под Брянском устроили американской взрывчаткой С-4

    Tекст: Вера Басилая

    Во время расследования подрыва железнодорожного моста под Брянском эксперты обнаружили не сработавшую бомбу с примерно 10 кг пластиковой американской взрывчатки С-4, сообщили СМИ.

    Оперативно-следственная группа, обследуя место происшествия, обнаружила не сработавшее взрывное устройство. При обезвреживании специалисты Росгвардии установили, что бомба содержала около 10 кг пластичной взрывчатки С-4 американского производства, пишет «Коммерсантъ».

    По предварительным данным, аналогичные взрывные устройства могли использоваться для двух других терактов на железной дороге. Следствие предполагает, что действовали несколько групп диверсантов, поскольку расстояния между местами минирования составляли десятки километров, а передвигаться по приграничным с Украиной районам сложно.

    Следственный комитет передал расследование в центральный аппарат, также допрашиваются водители трейлеров, которые перевозили дроны для нападения на военные аэродромы. Правоохранители проверяют, были ли водители вовлечены сознательно или использованы втемную. Среди подозреваемых значится и бывший диджей из Донецка Артем Тимофеев, который мог быть причастен к организации доставки дронов.

    По версии следствия, диверсии координировались главой Службы безопасности Украины Василием Малюком (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), разыскиваемым властями России за организацию подобных преступлений, включая дроны с отложенным пуском и подрыв Крымского моста.

    Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге в Брянской области как теракт. Telegram-каналы сообщили, что взрывчатку весом четыре кг заложили за сутки до происшествия на двух участках железной дороги и опорах моста.

    Напомним, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. В результате крушения погибли семь человек, более 100 пострадали.

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    2 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Мединский: Российский меморандум – это не ультиматум, а средство для достижения мира

    Мединский отметил возможность прекращения огня благодаря российскому меморандуму

    Мединский: Российский меморандум – это не ультиматум, а средство для достижения мира
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона предложила меморандум, который может привести к установлению длительного перемирия и продвижению к стабильному миру между странами.

    Меморандум, предложенный Россией, способен стать основой для достижения реального мира, заявил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, передает ТАСС.

    По его словам, меморандум не является ультиматумом, а представляет собой «предложение, которое по-настоящему позволит достичь настоящего мира». Мединский подчеркнул, что документ дает шанс как на полное прекращение огня, так и на серьезный шаг к урегулированию конфликта.

    Напомним, переговоры между Россией и Киевом в Стамбуле завершились договоренностями о масштабном обмене пленными – не менее 1000 человек.

    Больные и тяжелораненые будут обменяны по формуле «всех на всех».

    Российская сторона выступила с инициативой краткого перемирия на ключевых участках линии боевых действий для сбора тел погибших.

    Украинская делегация в ближайшую неделю даст реакцию на меморандум, представленный Россией.

    Коментарии (14)
    2 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Мединский: Киев устроил «шоу для сердобольных европейцев» вокруг темы возвращения детей
    Мединский: Киев устроил «шоу для сердобольных европейцев» вокруг темы возвращения детей
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская сторона активно поднимает тему якобы похищенных детей, тогда как за последнее время Россия вернула 101 ребенка, а Украина – около 20. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский.

    Украинские власти устраивают шоу в новостях, ориентируясь на сострадательную европейскую аудиторию, по теме детей, которые якобы были похищены, заявил Владимир Мединский, передает ТАСС. По его словам, украинская сторона устроила из темы возврата детей, оказавшихся в сложной ситуации в результате конфликта, «шоу для сердобольных европейцев» и «пытается выдавить слезу», поднимая данный вопрос в медийном поле. По его словам, Россия получила от Киева список таких детей.

    Мединский отметил, что за последнее время российская сторона вернула 101 ребенка, а украинская – около 20. Он подчеркнул, что при этом в украинских СМИ продолжают появляться материалы, обвиняющие Россию в похищении детей, хотя статистика говорит об обратном.

    Российский представитель добавил, что информационная кампания Киева направлена на создание образа жертвы и формирование негативного отношения к России среди европейской публики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Украинская делегация пообещала дать реакцию на меморандум, представленный Россией, в течение ближайшей недели. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о намерении Киева организовать новый раунд переговоров с Россией в период с 20 по 30 июня.

    Коментарии (7)
    3 июня 2025, 00:13 • Новости дня
    Запорожская область полностью обесточена из-за атак ВСУ
    Запорожская область полностью обесточена из-за атак ВСУ
    @ Официальный Telegram-канал Губернатора Запорожской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины на всей территории Запорожской области отсутствует электроэнергия, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Балицкий сообщил в Telegram, что повреждения получило «высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области». Региональному министерству энергетики поручено «в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии». «Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения», – сообщил глава региона.

    Как сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, станция функционирует в штатном режиме, отключение энергоснабжения в Запорожской области на ее работу не повлияло, передает ТАСС.

    Напомним, сообщаллось об атаках ВСУ на Токмак и Мелитополь. Херсонская область также подверглась украинской массированной атаке с применением ударных БПЛА.

    Коментарии (6)
    2 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Россия предложила Украине перемирие на два-три дня

    Россия выступила с инициативой краткого прекращения огня ради эвакуации тел

    Россия предложила Украине перемирие на два-три дня
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона выступила с инициативой краткого перемирия на ключевых участках линии боевых действий для сбора тел погибших.

    О предложении России объявил помощник президента Владимир Мединский, передает ТАСС. По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле он заявил, что российская делегация предложила украинской стороне прекратить огонь на отдельных участках фронта сроком на два-три дня.

    Мединский уточнил, что инициатива направлена на то, чтобы командиры на местах смогли эвакуировать тела погибших военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

    Переговоры между Россией и Киевом в Стамбуле привели к договоренности о масштабном обмене пленными – не менее 1000 человек. Больные и тяжелораненые будут обменяны по формуле «всех на всех».

    Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о намерении украинской стороны организовать переговоры с Россией в период с 20 по 30 июня.

    Коментарии (21)
    2 июня 2025, 20:57 • Новости дня
    Марочко заявил о формировании огневого мешка для ВСУ в Харьковской области

    Российская армия формировала огневой мешок у Каменки в Харьковской области

    Марочко заявил о формировании огневого мешка для ВСУ в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие России начали окружение украинской группировки в районе Каменки Харьковской области, используя продвижение сразу по нескольким направлениям.

    Как передает ТАСС, российские войска продвигаются у населенного пункта Каменка в Харьковской области по ряду направлений и формируют огневой мешок для украинской группировки на этом участке. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «От Строевки юго-восточнее наши войска не только продвигаются, но и берут в охват группировку, которая засела на западе от Тополи. Более того, там помогают нам ребята, которые поднимаются севернее Каменки. По сути, здесь формируется огневой мешок», – заявил Марочко.

    Эксперт отметил, что российские военнослужащие действуют согласованно с обеих сторон, усиливая давление на позиции ВСУ в указанном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области.

    Взятие под контроль села Каменка на Харьковщине обеспечило российским войскам дополнительные позиции на правом берегу Оскола для возможного продвижения в районе Купянска.

    Украинские силы атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области чешскими РСЗО «Вампир», нацелив удары на жилые дома.

    Коментарии (4)
    2 июня 2025, 22:30 • Новости дня
    Зеленский сообщил о наступлении России на Покровском и Сумском направлениях
    Зеленский сообщил о наступлении России на Покровском и Сумском направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наступлении российской армии на Покровском и Сумском направлениях, а также предупредил о возможном дефиците газа на Украине после атак по инфраструктуре.

    Владимир Зеленский заявил о наступлении российских сил сразу на нескольких фронтах, передает Lenta.Ru.

    По его словам, наиболее сложная ситуация складывается на Покровском и Сумском направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

    Кроме того, Зеленский сообщил о проблемах с газовой инфраструктурой после массированных атак. По его словам, ликвидация возникшего дефицита газа может обойтись Киеву в сумму около 1 млрд евро.

    Ранее Зеленский отказался рассматривать инициативу России о временном перемирии для сбора тел на Украине. Киев заявил о требовании полного и безусловного прекращения огня по всей линии фронта.

    Российские военные начали окружение украинской группировки в районе Каменки Харьковской области, продвигаясь по нескольким направлениям.

    Коментарии (29)
    3 июня 2025, 12:18 • Новости дня
    Российские войска освободили Андреевку в Сумской области
    Российские войска освободили Андреевку в Сумской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили Андреевку в Сумской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка нанесла поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Новой Сечи, Юнаковки, Корчаковки, Искрисковщины и Садков Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, восемь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Купянска, Петровки Харьковской области, Волчьего Яра, Ямполя и Торского в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, три бронемашины, четыре артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Северском, Серебрянкой, Никифоровкой, Пазено и Константиновкой ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял свыше 250 военнослужащих, восемь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника,нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Новониколаевки, Новоэкономического, Яблоновки, Новоторецкого, Алексеевки, Петровского и Полтавки ДНР.

    Потери противника при этом составили до 535 военнослужащих, три броемашины и шесть артиллерийских орудий, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Толстого, Поддубного ДНР, Малиновки и Полтавки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ поблизости от Червоной Криницы, Каменского, Степового Запорожской области и Никольского Херсонской области.

    Противник потерял свыше 75 военнослужащих, пять станций РЭБ и разведки, склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в воскресенье ВС России освободили Алексеевку в Сумской области. В конце прошлой недели они освободили Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР, а до этого – Кондрашовку в Харьковской области.

    Коментарии (7)
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