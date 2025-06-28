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Московский монорельс завершил работу и уступил место парку
Монорельсовая линия в Москве прекращает работу 28 июня, а на ее месте к 2027 году планируют создать необычный парк на высоте площадью 40 тыс. кв. метров.
На сайте мэра столицы указано, что на месте линии создадут уникальный парк на высоте, идею которого поддержали более 71% горожан в проекте «Активный гражданин».
Часть эстакады, включая участок от станции «Выставочный центр» до депо и станцию «Улица Сергея Эйзенштейна», демонтируют для улучшения вида на главный вход ВДНХ. Открытие нового парка, как уточнили в сообщении, ожидается в 2027 году.
В ведомстве добавили, что пассажиры могут воспользоваться альтернативными маршрутами метро, МЦК, а также трамваями, автобусами и электробусами, частично дублирующими маршруты монорельса.
Власти отметили, что монорельс так и не стал важной частью транспортной системы города, а обследование показало, что требуется капитальный ремонт. Пассажиропоток составлял менее 2 тыс. человек в сутки при интервале движения 30 минут, тогда как по канатной дороге на Воробьевых горах ежедневно ездят 8 тыс. пассажиров.
В сообщении подчеркивается, что проект парка предусматривает беговую дорожку, аллеи, кафе и зоны отдыха на 40 тыс. кв. метров. Парк будет работать круглосуточно, вход останется бесплатным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, столичным властям предложили рассмотреть переименование станции метро «Новомосковская» в «Станкин». Строительство кампуса МГТУ на площади 15 гектаров также планируется рядом с этой станцией.