Московский монорельс завершил работу и уступил место парку

Tекст: Александра Юдина

На сайте мэра столицы указано, что на месте линии создадут уникальный парк на высоте, идею которого поддержали более 71% горожан в проекте «Активный гражданин».

Часть эстакады, включая участок от станции «Выставочный центр» до депо и станцию «Улица Сергея Эйзенштейна», демонтируют для улучшения вида на главный вход ВДНХ. Открытие нового парка, как уточнили в сообщении, ожидается в 2027 году.

В ведомстве добавили, что пассажиры могут воспользоваться альтернативными маршрутами метро, МЦК, а также трамваями, автобусами и электробусами, частично дублирующими маршруты монорельса.

Власти отметили, что монорельс так и не стал важной частью транспортной системы города, а обследование показало, что требуется капитальный ремонт. Пассажиропоток составлял менее 2 тыс. человек в сутки при интервале движения 30 минут, тогда как по канатной дороге на Воробьевых горах ежедневно ездят 8 тыс. пассажиров.

В сообщении подчеркивается, что проект парка предусматривает беговую дорожку, аллеи, кафе и зоны отдыха на 40 тыс. кв. метров. Парк будет работать круглосуточно, вход останется бесплатным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, столичным властям предложили рассмотреть переименование станции метро «Новомосковская» в «Станкин». Строительство кампуса МГТУ на площади 15 гектаров также планируется рядом с этой станцией.