Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.2 комментария
Лидер НАТО признал Трампа «папой» на саммите альянса
Sky News: Лидеры НАТО уступили Трампу ради единства альянса
На саммите НАТО в Гааге президенту США Дональду Трампу адресовали демонстративно теплые слова, что помогло убедить его сохранить поддержку коллективной обороны альянса.
По данным Sky News, на саммите НАТО в Гааге атмосфера была более гармоничной, чем враждебной. Лидеры альянса, включая главу НАТО Марка Рютте, выражали Дональду Трампу благодарность за приверженность коллективной обороне.
В ходе пресс-конференции Рютте, обращаясь к Трампу после обсуждения его посредничества между Израилем и Ираном, заявил: «Иногда папе приходится использовать жесткие слова, чтобы остановить драку».
На пресс-конференции Трамп ответил на вопрос о прозвище «папа», сказав: «Он меня любит. Думаю, он меня любит. Если нет – дам знать. Вернусь и отвечу жестко. Он был очень ласков. Папа. Ты мой папа».
На вопрос о самостоятельности европейских союзников Трамп ответил, что, по его мнению, они все равно будут нуждаться в поддержке США. Решение о возможности самостоятельной обороны он предложил адресовать Марку Рютте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры на саммите НАТО в Гааге демонстрировали лояльность Дональду Трампу, чтобы избежать угроз президента США покинуть альянс.
В итоговой резолюции саммита НАТО содержалось максимально обтекаемое обещание продолжать поддержку Украины без уточнения военных аспектов.
Колумнист британской газеты Times отметил, что главной задачей саммита было умаслить Трампа и не обсуждать острые вопросы.