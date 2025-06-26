Лидер НАТО признал Трампа «папой» на саммите альянса

  • Новость часаОрбан озвучил результат референдума в Венгрии о приеме Украины в ЕС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ
    В РПЦ потребовали разобраться с изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов
    Эксперты оценили испытания Украиной УМПК неуправляемых авиабомб
    На известного российского блогера завели дело о склонении к изнасилованию
    Захарова объяснила рейс Ил-96 «России» в Нью-Йорк
    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО
    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа
    Суд в Ереване арестовал архиепископа Галстаняна
    Глава СПЧ предложил депортировать семьи мигрантов с не ходящими в школу детьми
    Мнения
    Александр Носович Александр Носович Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    19 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    12 комментариев
    26 июня 2025, 12:15 • Новости дня

    Лидер НАТО признал Трампа «папой» на саммите альянса

    Sky News: Лидеры НАТО уступили Трампу ради единства альянса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На саммите НАТО в Гааге президенту США Дональду Трампу адресовали демонстративно теплые слова, что помогло убедить его сохранить поддержку коллективной обороны альянса.

    По данным Sky News, на саммите НАТО в Гааге атмосфера была более гармоничной, чем враждебной. Лидеры альянса, включая главу НАТО Марка Рютте, выражали Дональду Трампу благодарность за приверженность коллективной обороне.

    В ходе пресс-конференции Рютте, обращаясь к Трампу после обсуждения его посредничества между Израилем и Ираном, заявил: «Иногда папе приходится использовать жесткие слова, чтобы остановить драку».

    На пресс-конференции Трамп ответил на вопрос о прозвище «папа», сказав: «Он меня любит. Думаю, он меня любит. Если нет – дам знать. Вернусь и отвечу жестко. Он был очень ласков. Папа. Ты мой папа».

    На вопрос о самостоятельности европейских союзников Трамп ответил, что, по его мнению, они все равно будут нуждаться в поддержке США. Решение о возможности самостоятельной обороны он предложил адресовать Марку Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры на саммите НАТО в Гааге демонстрировали лояльность Дональду Трампу, чтобы избежать угроз президента США покинуть альянс.

    В итоговой резолюции саммита НАТО содержалось максимально обтекаемое обещание продолжать поддержку Украины без уточнения военных аспектов.

    Колумнист британской газеты Times отметил, что главной задачей саммита было умаслить Трампа и не обсуждать острые вопросы.

    25 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Трамп назвал ситуацию на Украине «вышедшей из-под контроля»
    Трамп назвал ситуацию на Украине «вышедшей из-под контроля»
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    Как передает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений на встрече лидеров стран альянса, Трамп не стал раскрывать, какие именно шаги он считает необходимыми для стабилизации ситуации на Украине. Тем не менее, по их мнению, его заявление свидетельствует о возможной готовности Соединенных Штатов усилить свое участие в урегулировании украинского вопроса, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп заявил о готовящейся встрече с Владимиром Зеленским, на которой планируется затронуть сложности, стоящие перед Киевом на фоне саммита НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп отметил сложную ситуацию, в которой оказался Зеленский. В ответ на происходящее Зеленский решил надеть классический костюм вместо привычной военной формы. На саммите НАТО в Гааге Украина не оказалась в центре обсуждения повестки дня.

    Комментарии (14)
    25 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»

    Генсек НАТО Рютте назвал Трампа «папочкой»

    Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»
    @ Matthias Schrader/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой».

    Рютте сделал это заявление в ответ на высказывания Трампа о ситуации между Ираном и Израилем: «По сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они не понимают, какого черта они творят». Генсек НАТО прокомментировал эти слова американнского президента так: «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы это прекратить».

    В беседе с журналистами Рютте объяснил, что назвал Трампа «папочкой», поскольку считает его хорошим другом, передает РБК. Он заявил, что иногда «папочке приходится использовать крепкие выражения, чтобы это прекратить», комментируя фразу Трампа по поводу конфликта между Ираном и Израилем.

    Рютте также сообщил, что его слова являются не проявлением слабости, а скорее «лестью и похвалой». Он отметил: «Я думаю, это вопрос вкуса. Но я думаю, что он хороший друг. И когда он что-то делает… Я имею в виду, когда речь доходит до дополнительных инвестиций. <...> Разве он не заслуживает похвалы?»

    Генсек НАТО выразил мнение, что некоторые страны блока не смогли бы достичь показателя в 2% расходов на оборону от ВВП к саммиту, если бы Трамп не был переизбран президентом США. По мнению Рютте, Трамп заслуживает похвалы за решительные действия против Ирана, направленные на то, чтобы страна не получила ядерный потенциал.

    Напомним, на саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Дональду Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону.

    Комментарии (11)
    25 июня 2025, 20:20 • Видео
    В НАТО понизили Украину

    В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация на Украине требует особого внимания и отличается высокой сложностью по сравнению с другими мировыми конфликтами, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО, что конфликт между Россией и Украиной является самым сложным в мире, передает ТАСС. По его словам, разрешение ситуации на Украине оказалось труднее, чем ожидалось.

    Американский лидер отметил, что у него были проблемы с Владимиром Зеленским. «Честно говоря, у меня были некоторые проблемы с [Владимиром] Зеленским. Вы, возможно, читали об этом. Это (конфликт на Украине) сложнее, чем другие войны», – заявил глава Белого дома.

    Кроме того, он подчеркнул, что обещание закончить конфликт за 24 часа было «сарказмом» и не должно восприниматься буквально.

    Ранее Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    На прошлой неделе он Трамп сообщил о «небольшом прогрессе» в переговорах России и Украины.

    Комментарии (9)
    25 июня 2025, 18:25 • Новости дня
    Трамп заявил о планах обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине
    Трамп заявил о планах обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине
    @ picture alliance /The Kremlin Moscow/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о своем намерении обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможные варианты завершения конфликта на Украине.

    Президент США на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО отметил: «Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным, посмотреть, сможем ли мы это закончить. Так что я поговорю с Путиным», передает ТАСС.

    По его словам, на саммите НАТО в Гааге он провел конструктивные встречи с Владимиром Зеленским и лидерами других стран, что, по мнению главы Белого дома, важно для поиска путей разрешения конфликта.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что о месте предстоящих переговоров Москвы и Вашингтона по вопросу устранения раздражителей в двусторонних отношениях пока не принято решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сложности устранения раздражителей в отношениях между Россией и США. Министерство иностранных дел подтвердило готовность продолжать диалог с США. Кремль указал на готовность Владимира Путина и Дональда Трампа к моментальным телефонным разговорам друг с другом.

    Комментарии (14)
    26 июня 2025, 04:47 • Новости дня
    Президент Бразилии посоветовал Трампу расставлять приоритеты в речи
    Президент Бразилии посоветовал Трампу расставлять приоритеты в речи
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на мероприятии, посвященном бразильскому энергетическому сектору, в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики раскритиковал экономическую и внешнюю политику североамериканского коллеги и дал ему совет.

    «В этом неспокойном мире, где у вас есть президент страны размером с Соединенные Штаты, важно, чтобы он умел расставлять приоритеты в своей речи, думать о том, что сказать, быть менее погружен в интернет, но более – в задачи главы государства, больше думать о свободной торговле, многосторонности, думать гораздо больше о мире... Но что мы видим каждый день в прессе? Необходимость в чертовом (кликабельном) заголовке», – приводит слова да Силвы портал G1.

    Не называя бывшего президента Жаира Болсонару, бразильский лидер заявил, что в стране уже был похожий на Трампа руководитель, которого, «меньше всего интересовали правда и нужды страны».

    «Но что было для него наиболее важным, так это мелкие, порой незаконные собственные потребности», – сказал он.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, президенты Бразилии и США да Силва и Трамп выразили восхищение российским лидером Владимиром Путиным, в то время как их отношение к Владимиру Зеленскому характеризуется не очень приятными переживаниями.

    Комментарии (3)
    26 июня 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп заявил о сложности урегулирования конфликта на Украине
    Трамп заявил о сложности урегулирования конфликта на Украине
    @ Скриншот с видео/YouTube-канал Washington Post

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп назвал сарказмом свои слова о способности разрешить украинский конфликт за 24 часа и заявил, что этот конфликт – один из самых сложных.

    Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге ответил на вопрос о том, почему его обещание решить украинский вопрос за 24 часа не реализовалось.

    «Потому что это сложнее, чем люди могут себе представить. (Президент России) Владимир Путин оказался сложнее и, честно говоря, у меня были некоторые проблемы с (лидером киевского режима Владимиром) Зеленским, вы могли читать о нем. И это оказалось сложнее, чем другие войны», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    При этом на прошлой неделе он сообщил о «небольшом прогрессе» в переговорах России и Украины.

    Комментарии (2)
    26 июня 2025, 05:18 • Новости дня
    Разгневанный Трамп потребовал вышвырнуть журналистку CNN с работы «как собаку»
    Разгневанный Трамп потребовал вышвырнуть журналистку CNN с работы «как собаку»
    @ Natasha Bertrand

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп потребовал от CNN уволить репортера Наташу Бертран из-за материала об авиаударах по Ирану, которые якобы не привели к тем результатам, которыми бравирует администрация президента США.

    На телеканале CNN заявили, что на 100% поддерживают журналистскую деятельность Наташи Бертран, в частности, ее репортажи, и не считают разумным критиковать журналистов за точность материалов, пишет Variety.

    Президент Трамп ранее обрушился с критикой на СМИ, которые сообщали о вещах, которые ему не нравятся, но в данном случае он выделил одного репортера CNN, которого, по его словам, телеканал должен «вышвырнуть как собаку» с работы.

    Во вторник CNN первым сообщил, что военные удары Трампа по трем ядерным объектам Ирана в минувшие выходные «не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отодвинули ее на месяцы в развитии».

    Другие новостные агентства, включая New York Times, Associated Press и ABC News, подтвердили информацию телеканала.

    Трамп настаивал на том, что авиаудары США по Ирану привели к «полному уничтожению» программы ядерного оружия страны. В то же время, как он заявил журналистам на саммите НАТО в среду, «разведданные были очень неубедительными».

    В среду Трамп разразился новой тирадой в адрес корреспондента CNN Наташи Бертран, одной из репортеров, участвовавших в этой истории.

    «Наташу Бертран следует уволить с телеканала CNN! Я наблюдал за ней в течение трех дней, когда она делала фейковые новости. Ей следует немедленно объявить выговор, а затем вышвырнуть как собаку», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп по привычке еще с первого срока в Белом доме назвал фейковыми СМИ, которые оспаривают его заявления, в частности о полном разгроме ядерной программы Ирана.

    Телеканал CNN ранее сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

    Комментарии (2)
    26 июня 2025, 05:01 • Новости дня
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    @ Скриншот с видео CNBC

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    «Я думаю, что это вдохновляет весь мир. Когда вы видите надежду, которая сейчас исходит от того, что произошло здесь, я думаю, она может, подобно гравитации, притянуть Россию и Украину. Это то, на что мы надеемся, мы надеемся, что люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: «Знаете что, мы тоже хотим быть частью мирного процесса», – сказал Уиткофф в интервью CNBC.

    Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    11 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что возобновить ядерную программу после ударов США Ирану будет «почти невозможно».

    При этом телеканал CNN сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

    Комментарии (3)
    26 июня 2025, 04:16 • Новости дня
    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа

    Times: Легенда о потемкинских деревнях описывает саммит НАТО в Гааге

    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Колумнист британской газеты Times Эдвард Лукас рассмотрел «смертоносные сигналы» в прошедшем в Гааге саммите НАТО, главной задачей которого было умаслить американского президента Дональда Трампа и по минимуму затрагивать важные и болезненные вопросы.

    «Князь Григорий Потемкин одобрил бы. Чтобы впечатлить Екатерину Великую <...> русский придворный, как гласит легенда, построил бутафорские деревни», – напомнил колумнист Times.

    В случае с саммитом НАТО бутафорским было все, кроме цели американского президента повысить траты европейских государств на оборону до 5% ВВП. Даже на это согласились почти все, чтобы не тревожить заокеанского гостя и уж тем более не показать, что отсутствие единства и нерешительность – основные объединяющие факторы членов НАТО.

    По мнению Лукаса, саммит выявил страх и трепет участников альянса вовсе не перед российским лидером Владимиром Путиным, а перед главой Белого дома, ради ублажения которого была сокращена и скорректирована повестка.

    «...отбросили в сторону Украину, понизили градус опасности со стороны России, поделились пустыми обещаниями и отказались от проблемных вопросов – князь Потемкин одобрил бы», – поиронизировал британец.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону. От переизбытка чувств и дружелюбия Рютте даже  назвал президента США «папочкой».


    Комментарии (8)
    25 июня 2025, 14:26 • Новости дня
    Генсек НАТО осыпал Трампа похвалами за рост оборонных расходов альянса

    SkyNews: Генсек НАТО Рютте осыпал Трампа похвалами за рост оборонных расходов альянса

    Генсек НАТО осыпал Трампа похвалами за рост оборонных расходов альянса
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Дональду Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону.

    Как сообщает SkyNews, Рютте выступил с благодарностью в адрес Трампа, отметив, что значительный рост оборонных расходов членов НАТО стал возможен именно благодаря давлению со стороны Вашингтона.

    «Сегодня мы примем решение перейти к 5%», – заявил Рютте, подчеркнув необходимость «обеспечить безопасность от противников и сбалансировать вклад с Соединенными Штатами». Он отметил, что без избрания и переизбрания Трампа такого шага бы не произошло.

    Трамп в свою очередь назвал итог обсуждений «большой победой для всех» и выразил уверенность, что НАТО станет «гораздо сильнее» при поддержке США. Он также добавил, что Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать альянс.

    Ранее издание Politico писало, что в НАТО решили увеличить военный бюджет из-за Трампа.

    Сообщалось, что в НАТО договорились довести минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

    Комментарии (7)
    25 июня 2025, 19:36 • Новости дня
    Трамп предложил вернуть Пентагону название «Министерство войны»
    Трамп предложил вернуть Пентагону название «Министерство войны»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выступил с шутливым предложением вернуть Пентагону историческое название «Министерство войны».

    Общаясь с журналистами и представив Марко Рубио и Пита Хегсета, он заметил: «Раньше так и называлось – министр войны... Потом стали политкорректными и переименовали в министра обороны. Может, стоит подумать о возвращении названия», передает РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что на старом административном здании возле Белого дома до сих пор можно увидеть надпись «Министерство войны». Он указал, что в американском обществе сейчас ощущается боевой настрой. Министерство войны было переименовано в Министерство обороны в 1949 году в рамках реформы вооруженных сил США по Закону о национальной безопасности от 1947 года.

    Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой».

    Комментарии (4)
    26 июня 2025, 11:17 • Новости дня
    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО

    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО при его президентстве

    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе основной сессии саммита НАТО Дональд Трамп заверил европейских союзников, что Россия не нападет на страны НАТО, пока он занимает пост президента США.

    Дональд Трамп во время основной сессии встречи с лидерами НАТО дал обещание, что Россия не нападет на страны альянса на протяжении его президентского срока. Трамп сделал акцент на важности увеличения военных расходов европейскими странами и выразил одобрение оборонным инициативам, передает «Газета.Ru».

    Издание отмечает, что лидеры европейских стран положительно восприняли усилия Трампа по повышению оборонных бюджетов и поддержали его военные решения по Ирану. Представители Европы, как пишут СМИ, специально прибегли к лести, чтобы расположить к себе американского президента, что показало свою эффективность.

    По словам трех чиновников, в ходе основной сессии Трамп выступил с позитивными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он – президент.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцам будет полезно вести диалог с Россией для обсуждения глобальной архитектуры безопасности.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал абсурдность утверждений о намерении России напасть на страны Европы и НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад создал миф о «скором нападении России» для достижения собственных политических целей.

    Комментарии (3)
    26 июня 2025, 09:50 • Новости дня
    Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле

    Трамп призвал прекратить судебный процесс по делу о взяточничестве Нетаньяху

    Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что судебный процесс в отношении «великого героя», премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху должен быть немедленно завершен или заменен помилованием.

    Судебное разбирательство по обвинениям в коррупции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвало резкую реакцию бывшего президента США Дональда Трампа, следует из сообщения в Truth Social.

    Американский политик назвал процесс политически мотивированным и призвал немедленно его прекратить или «помиловать великого героя, который так много сделал для государства».

    В своем заявлении Трамп подчеркнул, что Нетаньяху был вызван в суд для продолжения разбирательства, которое он назвал «охотой на ведьм».

    Трамп также заявил, что Израиль только что пережил один из «величайших моментов в своей истории» под руководством Нетаньяху, ссылаясь на совместные удары Израиля и США по Ирану и уничтожение ключевых иранских ядерных объектов.

    Он выразил мнение, что никто не смог бы так эффективно взаимодействовать с ним (с Трампом), как Нетаньяху, и заявил: «США спасли Израиль, а теперь США спасут Биби Нетаньяху».

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    11 комментариев

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы. Нетаньяху пришел к западной стене в Иерусалиме, где оставил записку и произнес молитву после ударов США по Ирану.

    Напомним, в ноябре 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

    Комментарии (3)
    25 июня 2025, 16:44 • Новости дня
    В Гааге стартовала встреча Трампа и Зеленского

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп приступил ко встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита Североатлантического альянса в Гааге, сообщают украинские СМИ.

    Встреча проходит в закрытом формате, пресса не присутствует, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Пока подробностей не приводится.

    Ранее Трамп указывал на сложные обстоятельства, в которых оказался глава киевского режима. В ответ Зеленский решил надеть классический костюм вместо привычной военной формы.

    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 12:50 • Новости дня
    Трамп подтвердил встречу с Зеленским

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовящейся встрече с Владимиром Зеленским, на которой планируется затронуть сложности, стоящие перед Киевом на фоне саммита НАТО.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение встречи с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости». По словам Трампа, основное внимание на переговорах будет уделено сложностям, с которыми сталкивается Киев.

    «Мы будем обсуждать... трудности, с которыми он сталкивается... Я полагаю, мы будем обсуждать Украину», – заявил американский президент на полях саммита НАТО в Гааге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп отметил сложную ситуацию, в которой оказался Владимир Зеленский. В ответ на происходящее Зеленский решил надеть классический костюм вместо привычной военной формы. На саммите НАТО в Гааге Украина не оказалась в центре обсуждения повестки дня.

    Комментарии (2)
    Главное
    Российские бойцы в ножевом бою уничтожили иностранных наемников в донецкой Ялте
    Трамп призвал прекратить судебный процесс против Нетаньяху в Израиле
    Президент Бразилии посоветовал Трампу расставлять приоритеты в речи
    Известный режиссер призвал власти Грузии отказаться от курса в ЕС
    В Петербурге задержаны подозреваемые в осквернении копии Знамени Победы
    Имя Гарри Каспарова всплыло в деле о подготовке госпереворота в Судане
    Покупательница виллы на Бали написала заявление на актрису Гузееву

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Ирану показал худшую сторону президента США

    Вступление США в войну Израиля с Ираном шокировало американцев. По-настоящему возмутиться они не успели из-за быстротечности событий, однако президент Дональд Трамп явным образом нарушил общественный договор со своими сторонниками, а заодно напомнил о своих главных недостатках. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ

    Украина предпринимает срочные меры по усилению обороны областного центра Сумы – на том направлении, где российские войска создают буферную зону вдоль российско-украинской границы. Как выглядят эти усилия и каким образом они лишь помогают российским подразделениям продвигаться на других участках спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна для России разведка Молдавии

    Уже не первый раз ФСБ пресекает деятельность в России агентов молдавской разведки. На первый взгляд, молдавские спецслужбы в силу своего масштаба и положения не могут представлять серьезной угрозы с точки безопасности. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации