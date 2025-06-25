Tекст: Ирма Каплан

«За прошедшие сутки сразу несколько ВСУшников были задержаны в районе госграницы в гражданской одежде. Под видом гражданских мужчин предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут находиться украинские диверсанты», – сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Бойцы рассказали, что на Сумском направлении командование ВСУ по-прежнему отправляет солдат в бессмысленные «мясные штурмы».

«За сутки враг предпринял 11 безуспешных контратак: на направлении Кондратовки, Алексеевки, две в окрестностях Новониколаевки, три в Юнаковке и четыре в районе села Садки. Всего в 11 контратаках противник задействовал свыше 80 человек, из которых более 30 уничтожены, свыше 20 остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали на исходные позиции», – доложили российские военнослужащие.

На Волчанском и Липцовском направлениях за сутки уничтожены восемь штурмовых групп ВСУ с автомобильной и бронированной техникой, склады материально-технического снабжения и станция РЭБ.

«Северяне» продвинулись в Волчанске, где зачистили 17 домовладений, а также выбили врага из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 110 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные провели зачистку жилых домов и заняли тактические позиции в ключевых районах Волчанска, контролируя береговую линию реки Волчья.