Над Брянской областью сбиты два дрона ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

По данным из Telegram-канала ведомства, средства ПВО сбили дроны в период с 13.35 до 14.15 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО с 13.35 до 14.15 мск над территорией Брянской области уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА в Брянской области.

По информации главы региона Александра Богомаза, украинские FPV-дроны атаковали территорию сельхозпредприятия АПХ «Мираторг» в селе Крапивна Брянской области.