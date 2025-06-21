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Над Брянской областью сбиты два дрона ВСУ
В небе над Брянской областью уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны.
По данным из Telegram-канала ведомства, средства ПВО сбили дроны в период с 13.35 до 14.15 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО с 13.35 до 14.15 мск над территорией Брянской области уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА в Брянской области.
По информации главы региона Александра Богомаза, украинские FPV-дроны атаковали территорию сельхозпредприятия АПХ «Мираторг» в селе Крапивна Брянской области.