В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.5 комментариев
ВСУ атаковали дронами агрокомплекс «Мираторг» в Брянской области
Украинские FPV-дроны атаковали территорию сельхозпредприятия АПХ «Мираторг» в селе Крапивна Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он указал, что в результате атаки пострадал сотрудник агрокомплекса. Мужчина был доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Богомаз отметил, что удар был целенаправленным и осуществлен по территории предприятия. Подробности об ущербе объекту и состоянии пострадавшего пока не приводятся.
В субботу в небе над Брянской областью были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.