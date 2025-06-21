ВСУ атаковали дронами агрокомплекс «Мираторг» в Брянской области

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что в результате атаки пострадал сотрудник агрокомплекса. Мужчина был доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Богомаз отметил, что удар был целенаправленным и осуществлен по территории предприятия. Подробности об ущербе объекту и состоянии пострадавшего пока не приводятся.

В субботу в небе над Брянской областью были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.