В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.4 комментария
ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА в Брянской области
Минобороны: ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА в Брянской области
В небе над Брянской областью сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, инцидент произошел в промежутке с 12.15 до 12.45 по московскому времени. Средства противовоздушной обороны успешно отразили попытку атаки, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Напомним, система ПВО сбила за сутки четыре бомбы JDAM и 97 дронов ВСУ.
Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких беспилотников над Воронежем.