Уничтожен летевший на Москву беспилотник

У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.7 комментариев
У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.7 комментариев
Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.12 комментариев
Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.15 комментариев
Протест стал самым массовым со времен конфликта с Россией, на городские улицы вышло около тысячи человек, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.
Демонстранты собрались перед Домом профсоюзов. По их мнению, агентство отнимает у них земли и право на голос. Недовольные поставили ультиматум властям: те должны или назначить военного руководителя ведомства, или протестов станет больше.
Руководство киевского режима пока не реагировало на эти заявления.
Mash: В моргах трех приграничных городов России хранятся 10 тыс. тел солдат ВСУ
В моргах Ростова, Курска и Белгорода находятся не менее 10 тысяч тел украинских военных, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Сообщается, что тела бойцов Вооруженных сил Украины проходят процедуры опознания, судебной экспертизы, а также согласования даты и места обмена. Военные сообщают, что в моргах насчитывается более 10 тыс. тел украинских военных.
По словам представителя парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаила Саралиева, если личность погибшего удается установить сразу, процедура передачи тела занимает около полугода. В случаях, когда имеются только фрагменты для опознания, процесс передачи может длиться до года.
Mash подчеркивает, что число потерь ВСУ растет на фоне активного наступления российских войск в Донецкой народной республике и Сумской области. Украинская сторона не успевает забирать тела погибших с территории боевых действий.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила обещания, данные на переговорах в Стамбуле, и передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ.
Посол МИД России Родион Мирошник отметил, что Киев намеренно затягивает процесс идентификации тел украинских военных, чтобы избежать выплат их семьям.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел украинских военных.
В заявлении на сайте ведомства указано, что соглашение, подписанное 14 июня 1996 года, утратило смысл и практическое значение в нынешних условиях, так как не соответствует текущему состоянию российско-германских отношений из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и усиливающихся милитаристских тенденций в германском правительстве.
МИД отмечает, что на этом фоне Россия намерена выйти из соглашения, и сейчас идут соответствующие внутригосударственные процедуры.
В заявлении подчеркивается, что руководство ФРГ ведет целенаправленную идеологическую обработку населения Германии в антироссийском ключе и открыто провоцирует обострение военно-политической ситуации.
Министерство также заявило о чрезмерных внешнеполитических амбициях германского правительства, которые затрагивают жизненно важные интересы России в сфере безопасности.
В заключение МИД отмечает, что итоги военных авантюр Германии хорошо известны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине.
Кроме того, спикер МИД Мария Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться» в связи с преследованием главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Она отметила, что правительство Германии «уже не первый год третирует» российские СМИ.
Она отметила согласие с мнением министра экономического развития Максима Орешкина о необходимости смены экономической модели и подчеркнула, что множество прежних ресурсов уже исчерпаны, передает РИА «Новости».
Набиуллина добавила, что стране следует задуматься о формировании новой стратегии развития экономики. Ее выступление состоялось на сессии форума, посвященной экономике предложения и стратегии роста в современных условиях.
Ранее Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в экономике России наблюдались признаки переохлаждения. После этого Банк России снизил ключевую ставку до 20%.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума заявила, что Украина, проигрывая конфликт с Россией, решила стимулировать террористическую активность в африканских государствах, открыв там второй фронт, передает ТАСС. Она уточнила, что в СМИ Сахаро-Сахельского региона появились сообщения о прямом участии украинских спецслужб в подготовке террористов, действующих на этой территории.
Захарова отметила, что малийские и буркинийские новостные порталы недавно сообщили о помощи украинской разведки террористической группировке «Группа поддержки ислама и мусульман», совершившей 30 мая нападение на военных Мали в регионе Куликоро. По ее словам, Украина отступает под натиском Вооруженных сил России, но пытается дестабилизировать ситуацию в дружественных России африканских странах.
Дипломат напомнила, что Киев ранее признавал контакты с африканскими террористами: соответствующие заявления публично делали пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов и посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров. В июле 2024 года в Мали, по словам Захаровой, был совершен теракт против колонны военных, а позже власти Мали и Нигера разорвали отношения с Киевом.
Захарова также указала, что правительство Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с требованием отреагировать на поддержку киевским режимом терроризма, и подчеркнула отсутствие реакции со стороны западных стран на обвинения в адрес Украины.
Ранее СМИ сообщили, что после серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усиливается ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России.
В своем Telegram-канале она отметила, что Захарова обратила внимание на слова Каллас, которая заявила, что Россия «представляет 360-градусную угрозу для глобальной безопасности».
По словам Захаровой, это число стало «заколдованным» для европейских политиков и напомнила о прежней оговорке бывшего главы МИД Германии Анналены Бербок, которая имела в виду «разворот на 180 градусов», но ошиблась в формулировке.
Дипломат отметила, что «по Цельсию, боюсь спросить», указывая на очередную ошибку в риторике западных дипломатов.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас следить за «градусами», чтобы избежать тревожных галлюцинаций.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии не смогла перечислить три ветви власти, предусмотренные принципом разделения властей. Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов».
Геннадий Шаповалов стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ
Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.
В документе говорится: «Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками ВСУ». До этого должность занимал Михаил Драпатый.
Михаил Драпатый подал в отставку 1 июня. Причиной стала гибель 12 военнослужащих и ранение более 60 в результате удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель украинской оперативно-тактической группировки «Донецк» Александр Тарнавский покинул свою должность.
Бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый ушел в отставку на фоне конфликта с Александром Сырским и борьбы за должность главнокомандующего.
Офис президента Украины планирует отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и замену всего состава правительства.
Обмен прошел в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
После этого бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Напомним, 9 июня первая группа молодых военных, удерживаемых на территории, контролируемой Киевом, была возвращена на родину в рамках договоренностей с украинской стороной. Еще ряд российских военных, считавшихся пропавшими без вести, вернулись домой.
Командир подразделения «Ахиллес» обещал подросткам деньги за работу с БПЛА
Как передает ТАСС, командир украинского подразделения «Ахиллес» Федоренко Юрий Сергеевич дал указание подчиненным привлекать к боевым действиям лиц младше 18 лет на фоне наступления ВС РФ на Купянском направлении.
По словам замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка, подростков используют в качестве операторов разведывательных дронов, для чего достаточно навыков управления FPV-дронами.
«На фоне активного продвижения ВС РФ на Купянском направлении командир «Ахиллеса» Федоренко Юрий Сергеевич приказал подчиненным проводить агитацию среди лиц младше 18 лет с целью их привлечения в ряды незаконных вооруженных формирований в качестве операторов разведывательных дронов», – заявил Лисняк.
Подросткам обещают выплаты от одной до трех тысяч гривен, однако деньги не выплачиваются. В отношении Федоренко возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и участия в незаконном вооруженном формировании. Он объявлен в розыск, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе во время попытки мобилизации сотрудниками местного военкомата был подстрелен военнослужащий, которого затем доставили в больницу.
В Ровенской области сотрудники территориального центра комплектования задержали настоятеля храма святой Параскевы канонической Украинской православной церкви Александра Жука.
Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан Украины без исключений.
Ландсбергис публично предложил Украине наносить удары по российским нефтяным объектам, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, передает «Газета.Ru».
Его позиция была высказана в сообщении на странице в соцсети Х, где он разместил карту с крупнейшими нефтяными объектами Ирана и отметил, что удары Израиля направлены на снижение добычи нефти, обеспечивающей финансирование республики.
Ландсбергис выразил уверенность, что Украина поймет, что по его мнению, российская нефть является законной целью для атак.
Напомним, в связи с обострением ситуации между Израилем и Ираном инвесторы заняли выжидательную позицию, пишет Bloomberg. В начале торгов нефть марки Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам. Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья.
Украинский журналист Михаил Ткач рассказал, что Чернышев в составе делагации, возглавляемой Зеленским, поехал в Австрию, но «предсказуемо не вернулся на Украину», пишет «Российская газета».
На Украине бывшие подчиненные Чернышева подозреваются в неправомерном обогащении.
Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский (находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене) заявил, что «Миндич вчера также сбежал за границу через Закарпатскую область», передает ТАСС.
В СМИ и соцсетях и Чернышева, и Миндича называют «кошельками» Зеленского.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Миндич поддерживал тесные контакты с президентом и являлся одним из консультантов главы его офиса Андрея Ермака.
Он заметил, что после похолодания всегда приходит лето, подчеркивая временный характер текущей ситуации, передает ТАСС.
Также Силуанов заявил, что действующая экономическая модель России продолжает работать, несмотря на сложные условия и внешние санкции. Министр отметил, что российская экономика демонстрирует рост более чем на 4% и предложение сменить модель считает преждевременным. По его словам, ставка должна делаться на технологический суверенитет страны.
С таким мнением Силуанов выступил в ответ на позицию главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая ранее подчеркнула, что ресурсы, позволявшие экономике России быстро расти в последние два года, во многом исчерпаны.
Ранее глава Банка России заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.
Министр экономического развития МаксимРешетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.
С 14.00 до 16.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили семь БПЛА над Ростовской областью, два – над Волгоградской, один – над Астраханской областью, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что все уничтоженные аппараты были самолетного типа.
Утром в четверг над Ростовской, Тульской областями и Крымом уничтожили четыре украинских дрона.
«Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу, и, в общем-то, наш баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года», – приводит слова Новака ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Новак пояснил, что отказ от транзита через Украину негативно сказался в первую очередь на европейских потребителях, которым теперь приходится платить больше за сжиженный газ с мировых рынков.
Новак подчеркнул, что рост цен на электроэнергию и продукцию из газа в ЕС стал прямым следствием политического решения европейских властей.
Вице-премьер обратил внимание, что сейчас основные поставки российского газа в Европу идут через «Турецкий поток» и ранее созданную инфраструктуру. Кроме того, Россия наращивает экспорт в страны Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Новак также сообщил, что Россия готова возобновить поставки газа по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» в случае интереса со стороны европейских покупателей.
«Понятно, что это право и выбор Германии и европейских потребителей осуществлять или не осуществлять покупку газа по соответствующей инфраструктуре. В свою очередь Россия готова поставлять, если будет интерес европейских покупателей, мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре», – сказал он.
По словам вице-премьера, только одна нитка «Северного потока – 2» пригодна для эксплуатации, остальные повреждены в результате теракта. Новак напомнил, что трубопровод был построен совместно с европейскими компаниями для обеспечения долгосрочных поставок газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января Газпром прекратил подачу газа через Украину из-за окончания транзитного соглашения с «Нафтогазом». Евросоюз за четыре года увеличил расходы на импорт сжиженного природного газа из России благодаря росту цен и поставок.
Politico: Ермак в США называл команду Трампа «российскими агентами»
Издание пишет, что Андрей Ермак в частных разговорах с союзниками высказывал обвинения в адрес чиновников администрации Дональда Трампа, называя их «российскими агентами». В частности, речь шла о спецпосланнике США по Ближнему Востоку Стиве Уиткоффе, который неоднократно встречался с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
В публикации отмечается, что визит Ермака в Вашингтон в начале июня был крайне неудачным. По информации источников Politico, американские политики не понимали цели его визита, а встречу с госсекретарем Марко Рубио отменили в последний момент. В конечном итоге Ермак случайно столкнулся с американским чиновником в коридоре. Офис вице-президента США Джей Ди Вэнса не отреагировал на запрос о встрече.
Politico также пишет, что Ермак вызывает раздражение у политиков из обеих партий в США, а беседы с ним описываются как напряженные и сложные. Один из источников назвал Ермака «двухпартийным раздражителем». В Белом доме отметили его резкость и требовательность и считают, что он плохо ориентируется в политике США. Поведение Ермака, по мнению издания, может вдохновить республиканцев и сторонников Трампа на прекращение поддержки Украины.
Ранее в Верховной раде Украины отметили усиление полномочий главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака после его поездки в Соединенные Штаты.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Андрей Ермак привез Владимиру Зеленскому из США только плохие новости.