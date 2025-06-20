Россия без украинского транзита сохранила объем поставок газа в ЕС

Tекст: Антон Антонов

«Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу, и, в общем-то, наш баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года», – приводит слова Новака ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

Новак пояснил, что отказ от транзита через Украину негативно сказался в первую очередь на европейских потребителях, которым теперь приходится платить больше за сжиженный газ с мировых рынков.

Новак подчеркнул, что рост цен на электроэнергию и продукцию из газа в ЕС стал прямым следствием политического решения европейских властей.

Вице-премьер обратил внимание, что сейчас основные поставки российского газа в Европу идут через «Турецкий поток» и ранее созданную инфраструктуру. Кроме того, Россия наращивает экспорт в страны Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Новак также сообщил, что Россия готова возобновить поставки газа по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» в случае интереса со стороны европейских покупателей.

«Понятно, что это право и выбор Германии и европейских потребителей осуществлять или не осуществлять покупку газа по соответствующей инфраструктуре. В свою очередь Россия готова поставлять, если будет интерес европейских покупателей, мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре», – сказал он.

По словам вице-премьера, только одна нитка «Северного потока – 2» пригодна для эксплуатации, остальные повреждены в результате теракта. Новак напомнил, что трубопровод был построен совместно с европейскими компаниями для обеспечения долгосрочных поставок газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января Газпром прекратил подачу газа через Украину из-за окончания транзитного соглашения с «Нафтогазом». Евросоюз за четыре года увеличил расходы на импорт сжиженного природного газа из России благодаря росту цен и поставок.