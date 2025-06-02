dikGAZETE: Зеленский боится за безопасность при потере кресла президента

Tекст: Ирма Каплан

«Зеленский, который ясно видит давление со стороны украинских расистских и националистических группировок, занят саботажем переговоров с Россией. Истинная причина его страха – опасение быть уничтоженным этими группировками», – говорится в материале.

В статье указывают на то, что на находящегося под колоссальным давлением Зеленского, давят с одной стороны – прозападная оппозиция, с другой – бандеровские расисты и националисты, а с третьей – украинский народ, который хочет мира.

Вдобавок западные правительства теперь понимают, что мир в регионе не может быть восстановлен в уравнении, где присутствует Зеленский, продолжает dikGAZETE, а единственный сегмент, которым киевский диктатор не может управлять, – это украинский народ.

Газета считает, что Зеленский боится демократической реакции украинского народа, потому и не принял решения о проведении выборов. Он боится, что украинский народ его не переизберет. И единственная власть, которой он сегодня обладает, – это занимаемое им место.

Если Зеленский, пишет dikGAZETE, выберет одну из сторон, которые давят на него сейчас, против него может быть совершен политический переворот, что вряд ли может быть его политической задачей.

Напомним, киевский режим подготовил меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским 2 июня представит меморандум России украинской стороне.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.