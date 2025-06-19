Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.4 комментария
Кремль назвал требования для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Песков сообщил о требованиях для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Для организации диалога на высшем уровне между Россией, США и Украиной потребуется значительное время и тщательная подготовка всех вопросов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, встреча на высшем уровне между Россией, США и Украиной должна стать итогом длительной подготовительной работы, а не происходить спонтанно, передает РБК.
Он отметил, что такие переговоры возможны только при наличии уже достигнутых договоренностей и тщательно проработанных позиций сторон.
Песков отметил, что урегулирование сложных конфликтов требует времени и усилий, напомнив, что даже Минские договоренности стали лишь дорожной картой и были результатом многочасовых переговоров. Он добавил, что президент России Владимир Путин вспоминал, как в Минске переговоры длились 17 часов без остановки, и назвал этот процесс настоящим марафоном.
Пресс-секретарь также напомнил, что Путин задавался вопросом, насколько целесообразно проводить встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на данном этапе, если стороны еще не готовы искать развязку по каждому нюансу конфликта.
Президент России Владимир Путин заявил, что готов встречаться со всеми, включая главу киевского режима Владимира Зеленского, на финальном этапе переговоров. Путин отметил, что существует вопрос о том, кто будет подписывать итоговые документы.
Российский лидер ранее заявил, что глава США Дональд Трамп был прав относительно того, что он не поедет в Стамбул на переговоры, если туда не едет американский президент.
Путин также счёл, что встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть тщательно подготовлена.