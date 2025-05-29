США отказались комментировать возможное участие в переговорах России и Украины

Tекст: Антон Антонов

«Я не буду вдаваться в это. Мне нечего сказать вам об этом», – приводит слова Брюс ТАСС.

При этом она заявила, что США будут оценивать намерения России по урегулированию конфликта на Украине по действиям, а не по заявлениям, передает РИА «Новости».

«То, что сейчас происходит, нехорошо», – сказала она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить в Стамбуле меморандум с позицией России по урегулированию кризиса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Украина до сих пор не дала четкого ответа о своем участии в переговорах в Стамбуле.