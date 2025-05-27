  • Новость часаМинобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине
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    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    11 комментариев
    27 мая 2025, 12:30 • Новости дня

    Кремль заявил о нацеленности России и США на сотрудничество

    Песков заявил о сохранении политической воли России и США к сотрудничеству

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о существовании политической воли у России и США для продолжения совместной работы несмотря на разногласия.

    По словам Пескова, между Москвой и Вашингтоном неизбежны определенные расхождения, однако существует политическая воля поддерживать сотрудничество, передает ТАСС.

    Песков отметил, что российская и американская стороны не должны и не могут соглашаться во всем, но и Россия, и США готовы к сотрудничеству.

    Данные слова прозвучали в ответ на вопрос, может ли критика Дональда Трампа по поводу ударов по Украине помешать организации обмена заключенными между Россией и США.

    Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что позитивные изменения в отношениях России и США стали заметны благодаря двусторонним контактам.

    24 мая 2025, 19:11 • Новости дня
    Трамп снова обвинил Россию в краже у США чертежей гиперзвуковых ракет

    Трамп заявил, что Россия украла у США технологию гиперзвуковых ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные наращивают серийное производство гиперзвуковых ракет, чертежи которых ранее были похищены Россией в годы президентства Барака Обамы, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп на церемонии в военной академии Вест-Пойнт сообщил о том, что американские военные начали в больших объемах производить гиперзвуковые ракеты, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Соединенные Штаты давно разработали подобные вооружения и теперь собирают их в значительных количествах.

    Он также отметил, что чертежи США по гиперзвуковым ракетам были похищены во времена президентства Барака Обамы.

    «Мы были ее разработчиком. Ее украли во время администрации Обамы. Они ее украли. Знаете, кто это сделал? Ее украли русские», – заявил Трамп.

    Ранее Дональд Трамп уже обвинил Россию в краже гиперзвуковых технологий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось первой в мире поставить гиперзвуковое оружие на боевое дежурство и обеспечила технологическое преимущество перед США.

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    26 мая 2025, 04:28 • Новости дня
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский «не приносит пользы» Украине своими заявлениями, считает президент США Дональд Трамп.

    «Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Трамп также осудил российские удары по Украине. Он заявил, что Россия якобы может желать «получить всю Украину», но, по его мнению, это «приведет к краху России».

    Он заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». По словам нынешнего президента США, он лишь «помогает тушить большие и уродливые пожары».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что ожидал более простой работы с Зеленским. Трамп отметил, что пока взаимодействие с украинским лидером оказалось сложнее, чем он предполагал.

    New York Times сообщала, что Трамп после разговора с российским президентом заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

    Коментарии (17)
    26 мая 2025, 19:25 • Видео
    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    Коментарии (3)
    26 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Скачко оценил угрозы Трампа в связи с ударами России по Украине

    Политолог Скачко: Трамп не справляется с ролью «объективного рефери»

    Скачко оценил угрозы Трампа в связи с ударами России по Украине
    @ REUTERS/Kent Nishimura

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Дональд Трамп хочет быть миротворцем, то ему следует оценивать причинно-следственные связи тех или иных событий. Пока же его заявления намекают на когнитивный диссонанс у президента США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее американский лидер заявил о недовольстве действиями России на Украине и возможных санкциях против Москвы, а также раскритиковал Владимира Зеленского.

    «Заявления Дональда Трампа с критикой в адрес Москвы и Владимира Зеленского следует рассматривать как политическую игру. Президент США своими действиями, часто противоречащими друг другу, пытается скрыть подлинные цели», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    По его мнению, республиканец может быть заинтересован в конфликте в Европе, чтобы оказывать политическое давление на страны ЕС. «По задумке Трампа, украинский кризис если и должен продолжаться, то только руками и на деньги европейцев. Посредническая же роль Соединенных Штатов предполагает, что Белый дом лишь снимет сливки с происходящего», – полагает собеседник.

    «Пока американский лидер, с одной стороны, выступает за миротворчество, а с другой – поддерживает этот конфликт. Судить о реальных мотивах Вашингтона можно будет, когда закончатся поставки вооружений на Украину, согласованные еще администрацией Джо Байдена. Если республиканец продолжит тот же курс, что и его предшественник, то все разговоры о мире не стоят и выеденного яйца», – отметил эксперт.

    Скачко на этом фоне напомнил, что после разговора с Владимиром Путиным президент США выступал против санкций в отношении Москвы, назвав их бессмысленными и мешающими развитию экономики. «Менее чем через неделю его риторика несколько изменилась и теперь Трамп допускает новый сценарий. Что у него: когнитивный диссонанс?» – риторически задается вопросом собеседник.

    Примечательно, что угроза прозвучала на фоне ударов ВС России по военным целям на Украине. «Почему в Вашингтоне не говорят о том, что действия российской армии стали ответом на атаки украинских сил, которые сопровождаются разрушением гражданских объектов, убийством мирных жителей?» – возмутился политолог.

    По его оценкам, в этом проявились типичные для Запада двойные стандарты, которые противоречат посреднической роли. «Если Трамп хочет быть миротворцем, то ему следует оценивать причинно-следственные связи тех или иных событий. Скажем, условный рефери на ринге может наблюдать только за соблюдением правил, но никак не принуждать одного более сильного боксера уступить другому», – подчеркнул аналитик.

    Что касается критики Владимира Зеленского, то она из уст Трампа стала обыденностью. «Республиканец глубоко презирает Зеленского. Но глава Белого дома – политик, и до тех пор, пока ему нужен такой человек на Украине, он его будет поддерживать. Повторю, будет ли это выражено так же активно, как при Байдене, увидим совсем скоро», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп выразил недовольство из-за действий Владимира Путина на Украине и сообщил, что «абсолютно» точно рассматривает возможность введения санкций против России. Он указал, что стороны ведут переговоры, а в это время Киев и другие украинские города обстреливаются ракетами.

    О том, что до этого ВСУ ежедневно атаковали российские регионы беспилотниками, американский лидер не упомянул. Кроме того, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщал, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских БПЛА, и «вертолет президента России был фактически в эпицентре отражения».

    Трамп указал, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, но теперь с ним «что-то случилось». «Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но если он ее получит, это приведет к падению России!» – написал президент США в Truth Social.

    Раскритиковал глава Белого дома и Владимира Зеленского. Его высказывания создают проблемы Украине, отметил президент США. «Мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», – добавил республиканец.

    Напомним, в последние дни Минобороны сообщило о нескольких крупных ударах по объектам на Украине. 23 мая целью российской армии стал контейнеровоз с военным грузом, следовавший в порт Одессы, и склад контейнеров в этом порту. При ударе был использован комплекс «Искандер».

    В ночь на 24 мая военное ведомство отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования и дронами по предприятию, выпускающему ракеты и ударные беспилотники. В следующую ночь были атакованы центры радиотехнической разведки и спутниковой связи и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.

    Коментарии (13)
    27 мая 2025, 08:17 • Новости дня
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры Европейского союза и США по скоординированным мерам против обхода антироссийских санкций завершились неудачей, сообщает газета Suddeutsche Zeitung и телерадиокомпании WDR и NDR.

    Согласно данным внутреннего доклада МИД ФРГ, прекратились согласования действий между ЕС и США по борьбе с обходом антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Внутренний доклад МИД ФРГ ссылается на заседание Совета ЕС по иностранным делам, состоявшееся в Брюсселе 20 мая. Отмечается, что специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан выразил недовольство из-за полного прекращения трансатлантического согласования по вопросам борьбы с обходом санкций против России. Он обратил внимание, что совместная работа по этим вопросам между ЕС и США не ведется.

    Также в докладе отмечается, что кооперация в рамках Группы семи по этому направлению, по словам О'Салливана, утратила динамику.

    Накануне американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (3)
    26 мая 2025, 13:45 • Новости дня
    Песков объяснил высказывания Трампа эмоциональной перегрузкой
    Песков объяснил высказывания Трампа эмоциональной перегрузкой
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что заявления президента США Дональда Трампа о действиях России на Украине обусловлены напряженностью момента и эмоциями.

    Высказывания Трампа об ударах Воздушно-космических сил России по объектам на Украине связаны с «эмоциональной перегрузкой», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По словам Пескова, начало переговорного процесса является очень ответственным моментом, что сказывается на эмоциональном фоне всех участников ситуации.

    Песков подчеркнул: «Конечно, это очень ответственный момент (начало переговорного процесса), который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем все реакции, вместе с тем президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны».

    Напомним, глава американского государства выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине. Он заявил, что «абсолютно точно рассматривает» вариант ужесточения санкций в отношении России.

    Коментарии (13)
    26 мая 2025, 14:18 • Новости дня
    WP: США боятся разозлить Россию поставками оружия Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские власти стараются не афишировать новые поставки вооружения Киеву, чтобы предотвратить возможное ухудшение отношений с Россией и срыв переговоров, пишет The Washington Post (WP).

    Администрация президента воздерживается от громких заявлений о поставках оружия Украине из опасения спровоцировать негативную реакцию России, сообщает WP, передает ТАСС. По данным европейских чиновников, Белый дом полагает, что такие действия могут поставить под угрозу возможные мирные переговоры.

    «Теперь они, по всей видимости, думают, что если сделают громкое заявление о поставке ракет Patriot Украине, это очень разозлит президента России Владимира Путина. Они, скорее всего, очень обеспокоены тем, что это может поставить под угрозу любые потенциальные мирные переговоры», – отметил собеседник издания.

    В Киеве, согласно публикации, считают, что США готовы лишь продать боеприпасы к зенитно-ракетным комплексам Patriot, а не передать их бесплатно, как это делала предшествующая администрация.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поставки вооружения Киеву не были прекращены, но решения о формировании новых пакетов военной помощи пока не принято.

    Владимир Зеленский сообщал о планах Украины приобрести у США большой пакет оружия, включая 10 зенитных ракетных комплексов Patriot, за средства, которые Киев готов найти для этой сделки.

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    27 мая 2025, 02:28 • Новости дня
    Парад в США в честь Антигитлеровской коалиции прошел без флагов СССР или России

    Tекст: Антон Антонов

    На параде в Вашингтоне в День Поминовения среди флагов стран Антигитлеровской коалиции не было флагов СССР или России, сообщают информационные агентства.

    В День Поминовения в США почитают память о погибших в войнах американцах. На параде знаменосцы под баннером с надписью «Салют союзным странам Второй мировой войны» несли флаги стран, входивших в Антигитлеровскую коалицию, передает РИА «Новости».

    При этом значительная часть действительных участников антигитлеровской коалиции осталась без представления своих национальных флагов. В том числе не было и флага СССР или России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Американский лидер отметил, что в последние недели часто общался с главами разных государств и пришел к выводу о наибольшем вкладе США в победу над фашизмом.

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    26 мая 2025, 01:47 • Новости дня
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что «абсолютно точно рассматривает» вариант ужесточения санкций в отношении России, сообщает Reuters.

    Глава американского государства выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «Мне это совершенно не нравится, – сказал глава американского государства. – Я весьма удивлен. Посмотрим, что мы будем делать».

    По словам президента США, он «не слышал» о сообщениях о том, что вертолет президента России Владимира Путина оказался в эпицентре отражения масштабной атаки украинских БПЛА в ходе посещения Курской области 20 мая.

    «Возможно, это может быть причиной (удара по Украине)», – сказал президент США, повторив, что «не слышал» об этом.

    Он также отметил, что «давно знаком и всегда ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщил, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских беспилотников, а «вертолет президента РФ был фактически в эпицентре отражения массированной атаки».

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог, комментируя российский массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, призвал к немедленному прекращению огня.

    Госсекретарь США Марко Рубио выступает за введение санкций против России. Президент СШАзаявлял, что не планирует вводить новые санкции против России после разговора с Владимиром Путиным.

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    26 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп отказался усиливать санкции против России

    NYT: Трамп отказался усиливать санкции против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в Белом доме.

    По данным NYT, Трамп четко обозначил нежелание вводить новые ограничительные меры, несмотря на давление со стороны ряда представителей администрации, передает «Газета.Ru». Источники в Белом доме подчеркнули, что действующие санкции не достигли поставленных целей и негативно повлияли на интересы самих США.

    «Санкции в отношении России оказались малорезультативными и не соответствуют стратегическим целям страны», – приводит издание слова собеседника.

    Ранее глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

    Напомним, после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер заявил, что не планирует новые санкции против России.

    Коментарии (2)
    27 мая 2025, 03:49 • Новости дня
    WSJ сообщила о нежелании Трампа вводить банковские санкции против России
    WSJ сообщила о нежелании Трампа вводить банковские санкции против России
    @ Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США обсуждает возможность введения дополнительных санкций против Москвы, но вряд ли это будут банковские санкции, пишет Wall Street Journal.

    Источники Wall Street Journal заявили, что президент США Дональд Трамп изучает возможность на этой неделе ввести санкции против Москвы. При этом не исключено, что Белый дом откажется ужесточать санкции, передает РБК.

    Президент США также рассматривает вариант выхода из процесса урегулирования конфликта на Украине, если не удастся достичь прорыва в ближайшее время.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила: «Президент Трамп ясно дал понять, что хочет заключить мирное соглашение путем переговоров. Президент Трамп также предусмотрительно оставил все варианты открытыми».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства выразил недовольство действиями России и заявил, что рассматривает вариант ужесточения санкций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявления президента США связаны с напряженностью момента и эмоциями.

    Президент США заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». Как пишет New York Times, Трамп заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

    Коментарии (2)
    25 мая 2025, 22:45 • Новости дня
    Келлог призвал к немедленному прекращению огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо немедленно прекратить огонь на Украине, заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

    «Прекратите огонь немедленно», – заявил Келлог в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), комментируя удары по Киеву. Он заявил, что удары якобы были «неизбирательными».

    Напомним, российский массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и БПЛА был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

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    26 мая 2025, 14:14 • Новости дня
    Политолог: Трамп рискует вернуть США в украинский конфликт, как при Байдене

    Политолог Ткаченко: Угрожая России санкциями, Трамп рискует попасть в капкан

    Политолог: Трамп рискует вернуть США в украинский конфликт, как при Байдене
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вне зависимости от того, введет Вашингтон новые санкции против России или нет, российская армия продолжит выполнять свои задачи в рамках СВО. При этом реализация такого сценария грозит президенту США Трампу потерей лица, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее американский лидер заявил о недовольстве действиями России на Украине, а также раскритиковал Владимира Зеленского.

    «Суть критики со стороны президента США сводится к тому, что Вашингтон недоволен ходом конфликта на Украине», – считает отметил Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Глава Белого дома, по всей видимости, рассчитывал, что его миротворческие усилия приведут к заморозке линии фронта. Но у Москвы есть свое видение того, чем должна закончиться спецоперация и планомерно всеми способами – дипломатическими и военными – приближает победу», – отметил собеседник.

    «Изменение в динамике боевых действий и успехи российской армии вынуждают Брюссель и Киев сильнее прежнего просить о помощи Соединенные Штаты, и Трамп вынужден реагировать на это. Отсюда довольно острые заявления в информационном пространстве», – пояснил политолог.

    «Однако республиканец по-прежнему рискует попасть в капкан – то есть, вернуть Вашингтон в конфликт в качестве прямого участника, как это было при Байдене. Но пока глава Белого дома с этим «борется»: он не готов безвозмездно выделять Украине новые транши вооружений и финансовой помощи. Мнение Трампа может измениться, если Европа окажет давление и подберет нужные «ключики» к нему», – рассуждает аналитик.

    Говоря об ударах ВС России, на которые указал Трамп, Ткаченко подчеркнул: в качестве целей выбираются исключительно военные объекты. «Ожидать от европейцев объективной оценки хода боевых действий не приходится. Судя по всему, американскому лидеру передают однобокую информацию», – считает он.

    «Фактически нам навязывают информационную войну, участники которой не слышат наши аргументы и будут их критиковать без оснований», – добавил собеседник. Что касается озвученной угрозы санкциями, то здесь мнение американца крайне изменчиво, заметил эксперт. «Если мы попытаемся восстановить логику республиканца, то она может выглядеть так: Россия для Соединенных Штатов – привлекательный партнер. У Вашингтона и Москвы есть ряд точек соприкосновения», – указал политолог.

    «Сценарий, при котором Трамп вводит санкции, будет означать сворачивание прежних идей о налаживании экономического сотрудничества. Более того, это приведет к потере лица главой Белого дома. С одной стороны, США вновь взвалят на себя ношу конфликта, а с другой – они потеряют перспективы на российском рыно», – продолжил аналитик. В заключении Ткаченко напомнил, что риторика американского президента циклична: «сначала он озвучивает угрозы, через три дня их дезавуирует, а потом снова делает резкое заявление».

    Ранее Дональд Трамп выразил недовольство из-за действий Владимира Путина на Украине и сообщил, что «абсолютно» точно рассматривает возможность введения санкций против России. Он указал, что стороны ведут переговоры, а в это время Киев и другие украинские города обстреливаются ракетами.

    О том, что до этого ВСУ ежедневно атаковали российские регионы беспилотниками, американский лидер не упомянул. Кроме того, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщал, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских БПЛА, и «вертолет президента России был фактически в эпицентре отражения».

    Трамп указал, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, но теперь с ним «что-то случилось». «Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но, если он ее получит, это приведет к падению России!», – написал президент США в Truth Social.

    Раскритиковал глава Белого дома и Владимира Зеленского. Его высказывания создают проблемы Украине, отметил президент США. «Мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», – добавил республиканец.

    Напомним, в последние дни Минобороны сообщило о нескольких крупных ударах по объектам на Украине. 23 мая целью российской армии стал контейнеровоз с военным грузом, следовавший в порт Одессы, и склад контейнеров в этом порту. При ударе был использован комплекс «Искандер».

    В ночь на 24 мая военное ведомство отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования и дронами по предприятию, выпускающему ракеты и ударные беспилотники. В следующую ночь были атакованы центры радиотехнической разведки и спутниковой связи и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.

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    24 мая 2025, 13:01 • Новости дня
    The Guardian: Европа опасается, что Трамп бросит Украину ради России

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские дипломаты опасались, что президент США Дональд Трамп может пренебречь вопросом поддержки Украины ради выгодного экономического партнерства с Россией, пишет The Guardian.

    По данным британского издания, европейские дипломаты выражают обеспокоенность тем, что Трамп может отказаться от поддержки Киева ради налаживания экономических связей с Россией, передает ТАСС.

    The Guardian сообщила, что лидеры Европы, рассчитывавшие на введение новых ограничительных мер против Москвы, были огорчены и даже раздражены описанием недавнего телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным.

    Издание отметило, что европейские власти делали вывод о намерении Вашингтона не ужесточать санкционное давление на Россию в ходе переговоров. По мнению газеты, уважительный характер диалога между американским и российским лидерами, а также отсутствие новых санкций, поднимает опасения о возможном выходе США из украинского конфликта, что европейские представители расценивают как «приближение кошмара Европы».

    Как стало известно, 19 мая Трамп по телефону обсудил ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, а также с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии. По информации WSJ, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «считает, что движется к победе» в конфликте на Украине.

    Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

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    26 мая 2025, 18:23 • Новости дня
    Спецпосланник США опроверг согласие ХАМАС на перемирие с Израилем

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.

    Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку, опроверг утверждение о согласии ХАМАС на предложенную Вашингтоном сделку по освобождению заложников и прекращению огня, передает РИА «Новости». Его заявление появилось в сообщении журналиста портала Axios Барака Равида.

    Уиткофф подчеркнул: «То, что я увидел от ХАМАС, вызывает разочарование и абсолютно неприемлемо». Представитель США указал, что информация о принятии ХАМАС американской инициативы не соответствует реальности.

    Ранее западные СМИ со ссылкой на палестинский источник сообщили, что ХАМАС якобы согласился на 70-дневное перемирие и освобождение десяти заложников при посредничестве США, однако официальный Вашингтон эти сведения опроверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа, в результате которых погибли пять лидеров ХАМАС, включая главу комитета по надзору за работой правительства и членов политбюро.

    Движение ХАМАС запросило у израильской стороны прекращение огня в секторе Газа на пять лет. Палестинское движение вернуло израильского заложника из Газы после длительных переговоров, а не под давлением израильской армии.

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    26 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин сообщил о бесперебойных поставках медоборудования из США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов отметил роль американских компаний, сохранявших обслуживание и поставки медицинского оборудования для России.

    Глава государства отметил, что «после начала известных событий» многие западные, прежде всего европейские, компании отказались не только от поставок, но и от обслуживания медицинской техники, передает ТАСС. В то же время, по его словам, американские компании осуществляли все обязательства полностью.

    Путин заявил: «К сожалению, когда начали происходить известные события, некоторые западные компании начали отказывать нам не только в поставках оборудования, но даже в обслуживании этого оборудования медицинского. Кстати говоря, американские компании не отказывали, они поставляли, обслуживали все вот эти годы, без всяких сбоев. А европейские многие соскочили».

    Ранее Южная Корея отменила санкции на экспорт медтехники в Россию.

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