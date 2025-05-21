Трамп-младший допустил участие в выборах президента США в 2028 году

Tекст: Мария Иванова

Дональд Трамп-младший заявил о возможности своего участия в президентских выборах США в 2028 году, передает ТАСС.

В ходе выступления на Катарском экономическом форуме он отметил: «Это большая честь – получать такой вопрос. И большая честь – видеть, что некоторые люди не против этого. Никогда не знаешь наверняка». По его словам, сейчас он сосредоточен на продвижении идей Make America Great Again (MAGA, «Сделаем Америку вновь великой»), однако не исключил, что со временем может почувствовать призвание баллотироваться.

Также Трамп-младший подчеркнул, что его отец изменил Республиканскую партию и теперь она ассоциируется с лозунгами America First («Америка прежде всего») и MAGA. Дональд Трамп-младший занимает пост исполнительного вице-президента по развитию и приобретениям в The Trump Organization и является партнером в венчурном фонде 1789 Capital, инвестирующем в компании с консервативными ценностями.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на третий срок, несмотря на призывы сторонников. В соответствии с 22-й поправкой к конституции США, президент не может избираться более двух раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп-старший допустил возможность участия в выборах президента США в 2028 году.

При этом ранее Трамп говорил, что не планирует баллотироваться в 2028 году и считает важным сохранять ограничение двумя сроками. Трамп заявил, что знаком с возможностями обойти ограничение на третий срок, но не собирается их использовать.