Педиатр Равдин объяснил, как помочь подростку с лишним весом

Педиатр Равдин: Путь к решению проблемы лишнего веса – это ее признание

Tекст: Ирма Каплан

Первый шаг в решении проблемы лишнего веса у подростка – это ее признание им, только тогда можно приступать к лечению и ждать результатов, рассказал педиатр Антон Равдин в беседе с радио Sputnik.

«Это как с лечением каких-то зависимостей. Всегда первый путь к ее исправлению – это признание проблемы. То есть ребенок должен сам сказать, что «да», – отметил врач.

Равдин предупредил, что не стоит ждать, пока подросток самостоятельно признает наличие проблемы, так как он может никогда не решиться сказать это прямо, а затем обвинить родителей в бездействии. Педиатр рекомендует поддерживать подростка, проявлять участие, чтобы помочь справиться с избыточным весом.

По его словам, эффективная помощь возможна только при осознании подростком проблемы и активном участии семьи в поиске решения.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил предоставлять скидки на абонементы в спортзал людям с ожирением, чтобы стимулировать их к физической активности.