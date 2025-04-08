Москвичей предупредили о продолжении снегопада

Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве и области в ночь на 9 апреля

Tекст: Мария Иванова

Сильный снегопад накроет Москву и Московскую область во второй половине дня 8 апреля и продолжится в ночь на 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Гидрометцентра, который выпустил штормовое предупреждение.

По информации синоптиков, 8 апреля днем будет идти мокрый снег, который может налипать на поверхности, а ночью снегопад усилится. В результате на дорогах возможно образование гололедицы. Температура воздуха в Москве будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, а в области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ожидается ветер северо-восточного и северного направлений со скоростью 6-11 м/с.

Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что городские службы готовы оперативно ликвидировать последствия снегопада. Ведется работа по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети, а также очистка парковочных и дворовых территорий для предотвращения заторов и других неудобств для жителей и гостей города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопад, который начался в Москве и Подмосковье в субботу, сохранится ночью и днем во вторник, вызывая гололедицу и снежные заносы предупредили синоптики.

Между тем Крым также оказался под воздействием холодного фронта, который принес снегопады и падение температуры до заморозков в степных и предгорных районах до двух градусов мороза.

При этом на следующей неделе температура в Москве повысится до плюс 15 градусов, снежный покров начнет таять, и к концу апреля возможно наступление майского тепла, позволяющего горожанам насладиться более комфортными погодными условиями.