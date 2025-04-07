Синоптики рассказали о продолжительности снегопада в Москве

Синоптики: Снегопад в Москве продолжится ночью и днем во вторник

Tекст: Мария Иванова

Снегопад, который начался в субботу вечером, продолжит обрушиваться на Москву и Подмосковье всю ночь и весь день во вторник, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что ночью столбики термометров в Москве покажут от минус 4 до минус 2 градусов, а в Подмосковье достигнут минус 7 градусов. Дневная температура во вторник ожидается в диапазоне -1...+1 °C в столице и -1...+4 °C в области. Ветер будет северо-восточный и северный, со скоростью до 11 м/с. На дорогах прогнозируется гололедица и местами снежные заносы.

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в связи с возможным гололедом и налипанием мокрого снега. Он будет действовать в Москве с 9.00 до 21.00 мск во вторник.

В Подмосковье аналогичный уровень опасности из-за усиления ветра, гололеда и налипания мокрого снега будет действовать до 23.00 мск вторника и до полудня четверга.

Ранее синоптики предупреждали, что в Москве ожидается ухудшение видимости до 150 метров из-за снежного вихря, при этом выпадет до 43 мм осадков, что превышает среднюю норму за весь апрель.

При этом на следующей неделе температура в Москве повысится до плюс 15 градусов, снежный покров начнет таять, и уже в конце апреля возможно наступление майского тепла.

Между тем Крым также оказался под воздействием холодного фронта, который принес снегопады и падение температуры до заморозков в степных и предгорных районах до двух градусов мороза.