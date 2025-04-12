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    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

    1 комментарий
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

    5 комментариев
    12 апреля 2025, 09:00 • Новости дня

    Симоньян поблагодарила Зеленского за санкции против RT

    Tекст: Александра Юдина

    Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян выразила ироничную благодарность Владимиру Зеленскому за санкции против сотрудников RT.

    В своем Telegram-канале она иронично прокомментировала санкции Украины против сотрудников этих СМИ. По ее словам, Зеленский, введя санкции, вызвал у сотрудников RT смех, и они уже отменяют путевки в санаторий Львова.

    Санкционный список Зеленского, опубликованный на его сайте, включает журналистов из «Украины.ру», агентства Sputnik, телеканала RT и других российских медиа, среди которых военный корреспондент RT Мурад Газдиев и корреспонденты Хассан Насср и Иван Полянский.

    Также в списке операторы и ассистенты операторов, такие как Александр Жуков и Михаил Кондаков, а также сотрудники «Украины.ру» Константин Кеворкян и другие.

    Напомним, Зеленский утвердил санкции против музыканта Юрия Бардаша и российских медийных лиц, включая военкоров и телеведущих. Санкции предполагают лишение внесенных в список наград на Украине, запрет на ведение деятельности и въезд в страну.

    11 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями

    «Техкрим» запустил серийное производство патронов «Тандем» с двумя пулями

    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями
    @ techcrim.ru

    Tекст: Ирма Каплан

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство патронов «Тандем», которые повышают плотность огня за счет двух пуль в одном патроне.

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство новых патронов калибра 7,62х54R, которые получили название «Тандем». Они оснащены двумя пулями, что позволяет увеличить плотность огня.

    «Патроны предназначены для стрельбы из любого стрелкового оружия калибра 7,62х54R с целью увеличения плотности огня за счет большего количества поражающих элементов на дистанции до 250 м при стрельбе по боковым целям и до 350 м при стрельбе по угонным или встречным целям», – сказано в описании патрона.

    Кроме того, при средней массе в 26-28 г пули имеют биметаллическую оболочку и стальной, неупрочненный сердечник. Стальная гильза плакирована медью (биметалл), что повышает эффективность изделия при работе в различных условиях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пенсионер из Татарстана Евгений Севен разработал видеоприцел «Чернобог», позволяющий вести прицельный огонь из-за укрытия благодаря передаче изображения на нашлемный монитор.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему беспилотники сильнее боевых лазеров.

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    11 апреля 2025, 10:34 • Новости дня
    Шесть стран Европы выразили готовность отправить войска на Украину
    Шесть стран Европы выразили готовность отправить войска на Украину
    @ Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня, сообщает AFP.

    По данным AFP, лишь шесть стран из тридцати участников международной «коалиции желающих» выразили готовность отправить свои военные контингенты на Украину. В их числе оказались Великобритания, Франция и страны Балтии. Основной целью миссии объявлено обеспечение прекращения огня на Украине, пишет «Коммерсантъ».

    Накануне состоялись переговоры министров обороны европейских стран, где обсуждалось возможное развертывание войск. Британские и французские власти сообщили, что на переговорах «был достигнут прогресс», тем не менее министры других стран выделили неопределенности относительно целей будущей миссии. Также остается неизвестным, получат ли эти силы поддержку от США.

    Глава министерства обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что у Стокгольма есть «ряд вопросов, которые нужно прояснить» перед тем, как взять на себя какие-либо обязательства. Основной проблемой для европейских союзников является недостаток ясности в отношении действий США и России по прекращению боевых действий.

    Силы коалиции планируется развернуть на Украине после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Они будут обеспечивать безопасность ключевых инфраструктурных объектов.

    Ранее Украина представила список требований для размещения миротворческих сил, в который включены вопросы мандата и инфраструктуры.

    Европейским военным на Украине предрекли провал без поддержки США, заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палица сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

    В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.

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    11 апреля 2025, 19:05 • Видео
    Новый раунд переговоров России и США

    В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

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    11 апреля 2025, 11:40 • Новости дня
    Лавров заявил о понимании Трампом ненависти Зеленского к русским
    Лавров заявил о понимании Трампом ненависти Зеленского к русским
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

    Лавров отметил, что Зеленский в одном из интервью выразил негативное отношение ко всем русским, подчеркнув, что «их всех ненавидит», передает ТАСС.

    Глава МИД подчеркнул, что даже гипотетическая передача территорий таким образом невозможна.

    По его словам, администрация Трампа не раз публично высказывала мнение, что Зеленскому придется смириться с потерей территорий.

    Лавров также отметил, что подобные высказывания со стороны Зеленского подрывают возможность мирных переговоров и компромисса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта. В январе он сказал, что «искренне презирает» россиян. При этом в марте Зеленский, говоря о гибели людей в ходе конфликта на Украине, заявил, что ему «всех жалко».

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    11 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Центр «Россия» подписал меморандумы о визуальном коде страны

    Tекст: Александра Юдина

    Национальный центр «Россия» подписал меморандумы с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка» для формирования единого визуального кода с акцентом на традиции и современные ценности.

    Национальный центр «Россия» подписал меморандумы о сотрудничестве с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка», с целью формирования единого подхода к визуальному коду страны, указано на сайте russia.ru.

    Первый меморандум с Клубом инвесторов Москвы направлен на создание архитектурного и градостроительного облика, который объединит традиционные и современные визуальные элементы России.

    Гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский подчеркнули, что меморандум позволит создать платформу для диалога с экспертным сообществом, чтобы разработать архитектурный код на основе российских ценностей.

    Второй меморандум с АО «Марка» сосредоточен на продвижении уникального визуального стиля через почтовые знаки и открытки.

    Председатель совета директоров АО «Марка» Дмитрий Панышев отметил, что они надеются на идеи от Национального центра для создания почтовых миниатюр и открыток с дополненной реальностью, которые будут отражать суверенитет и культурные традиции России.


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    11 апреля 2025, 13:56 • Новости дня
    Скачко объяснил отставку посла США на Украине

    Политолог Скачко: Смена посла США может внести коррективы в будущие выборы на Украине

    Скачко объяснил отставку посла США на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Возвращение в Белый дом Дональда Трампа рано или поздно должно было привести к смене американского посла на Украине. Новым американским представителем в Киеве станет человек, лояльный администрации республиканцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк была отправлена в отставку.

    «Ситуация вокруг отставки Бриджит Бринк показательна: дела у офиса Зеленского плохи», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру». По его мнению, возвращение дипломата в Америку связано как с планами Дональда Трампа, так и непростыми отношениями посла с Киевом.

    «Приход республиканцев к власти рано или поздно должен был привести к смене главы американского представительства на Украине. Сейчас, по всей видимости, настал удобный момент, чтобы назначить на эту должность опытного и грамотного дипломата, но самое главное – лояльного Трампу», – пояснил собеседник.

    Вторая причина – это непростые рабочие контакты Бринк с офисом Владимира Зеленского. «Дипломат была свидетелем коррупции и воровства украинских властей, а также неправомерного ведения боевых действий со стороны ВСУ. С приходом Трампа ее риторика несколько изменилась. Вероятно, она задумалась о своей репутации», – добавил политолог.

    По словам Скачко, посол в стране пребывания «следит за политической ситуацией и за ее главными деятелями». На этом фоне он напомнил об активизации на Украине обсуждений темы выборов. «Смена главы диппредставительства может внести коррективы в гонку кандидатов на пост президента республики», – допускает он.

    «Дело в том, что дипломат докладывает в Вашингтон о преимуществах и недостатках возможных претендентов и передает выводы о «фаворитах», – уточнил эксперт. Собеседник привел пример: «если Бринк склонялась в сторону, например, Юлии Тимошенко, то новый посол может сделать выбор в пользу, скажем, Виталия Кличко».

    Аналитик полагает, что Штаты определятся с кандидатурой нового посла после переговоров по редкоземельной сделке. «Если после них в Вашингтоне решат «прижать» офис Зеленского, то речь пойдет о темпераментной фигуре. Повторюсь, главное требование к послу – лояльность Трампу», – рассуждает политолог.

    Однако до тех пор, пока в стране нет американского посла, команда Зеленского станет действовать по принципу «кот из дома, мыши в пляс». «Эти люди начнут активно заметать следы, например, нецелевого использования финансовой помощи, коррупционных скандалов», – заключил Скачко.

    Ранее в Госдепе сообщили, что посол США на Украине Бриджит Бринк ушла в отставку и возвращается в Америку. По информации Financial Times, причиной такого решения дипломата стали политические разногласия с Дональдом Трампом и ухудшение рабочих отношений с Владимиром Зеленским.

    По данным собеседников газеты, на посла оказали давление высокопоставленные чиновники администрации Соединенных Штатов. Они поставили под сомнение готовность Бринк поддерживать стратегию Трампа в отношении Украины, которая значительно отличается от позиции бывшего президента Джо Байдена.

    Кроме того, у дипломата сложились непростые отношения с офисом Зеленского. FT напомнила о недавнем критическом замечании последнего в адрес посольства США из-за заявления об атаке по Кривому Рогу. Отставка Бринк произошла также на фоне попыток США договориться с Украиной по вопросу добычи редкоземельных металлов в стране.

    Агентство Reuters отмечает, что пока не известно, кто может занять должность посла. Не исключено, что на этот пост может быть выдвинута кандидатура заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофера Смита, который уже работал в Киеве в качестве замглавы дипмиссии с 2022 по 2023 год.

    Напомним, Бриджит Бринк была назначена послом еще прежним президентом США Джо Байденом и занимала данный пост с мая 2022 года. До этого должность главы американского диппредставительства в Киеве оставалась вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон по требованию Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

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    11 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Рар: ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем

    Политолог Рар: Ряд стран ЕС не пойдет на сближение с Китаем из-за страха перед США

    Рар: ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Анастасия Куликова

    Страны ЕС хотят надавить на Россию через активизацию связей с КНР. Кроме того, Брюссель хочет показать Дональду Трампу, что у Евросоюза есть альтернативные партнеры на глобальном уровне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что руководители ЕС планируют посетить Китай в июле. Сообщение появилось на фоне тарифной войны, объявленной США.

    «Ожидать улучшения отношений между Пекином и Брюсселем не стоит», – считает германский политолог Александр Рар. Он объясняет: «в политике ЕС слишком много идеологии. Кроме того, в блоке высказываются опасения по поводу «агрессии» Китая против Тайваня. Европейцы игнорируют национальные интересы КНР. Да и западный курс на сдерживание Поднебесной никто не отменял».

    Вместе с тем Европа хочет несколько улучшить отношения с Пекином. «Во-первых, страны континента не оставляют попыток надавить на Россию, а сделать это они хотят с помощью КНР. Во-вторых, ЕС планирует показать Дональду Трампу, что у блока есть альтернативные партнеры на глобальном уровне», – уточнил собеседник.

    Тем не менее не все европейские страны пойдут на сближение с Китаем, добавил политолог. «Многие опасаются гнева Америки», – пояснил он. «Впрочем, и власти КНР скоро покажут Брюсселю, что они не намерены быть «младшими» союзниками ЕС, на что рассчитывают некоторые политики, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», – акцентировал он.

    Собеседник отмечает и общие закономерности в контактах ЕС и стран Азии. «Цель Брюсселя: изолировать Москву от стран Глобального Юга, а также заполучить доступ к полезным ископаемым. Восточные политики это хорошо понимают. Поэтому они будут приветствовать европейские инвестиции в местный бизнес, но не дадут Брюсселю влиять на собственную политическую систему», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что европейские лидеры планируют визит в Китай в конце июля. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), основным вопросом для обсуждения с председателем КНР Си Цзиньпином станут пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

    По данным издания, китайский лидер отказался ехать в Брюссель, поэтому председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласились с необходимостью отправиться в Пекин, чтобы лично встретиться с Си Цзиньпином.

    Отмечается, что дата визита пока не согласована, «но готовность лидеров ЕС совершить поездку свидетельствует о серьезных усилиях по возобновлению взаимодействия с КНР в то время, когда отношения блока с Соединенными Штатами фактически рухнули».

    Между тем премьер-министр Испании Педро Санчес отправился в Китай, где провел переговоры с Си Цзиньпином. Мадрид выступает за более сбалансированные контакты между ЕС и Китаем, заявил политик. «Есть возможности для углубления двусторонних отношений», – считает он. Политик также призвал не позволить «торговой напряженности» помешать потенциальному улучшению контактов между Пекином и Брюсселем, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что Китай рассматривает Евросоюз как важную политическую и экономическую силу в многополярном мире и рассчитывает на сотрудничество. «Необходимо совместно противостоять одностороннему запугиванию не только для защиты собственных законных прав и интересов, но и для отстаивания международной справедливости», – заявил он.

    На этом фоне американский министр финансов Скотт Бессент предостерег ЕС от попытки развернуться в сторону Китая и отдалиться от США. «Это означало бы перерезать себе горло», – подчеркнул он. Между тем торговый оборот Пекина с Брюсселем в 2024 году составил 785,82 млрд долларов. Этот показатель превышает товарооборот КНР с США, который в прошлом году вырос на 3,7%, до 688,28 млрд долларов, отмечает «Коммерсант».

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    11 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Лавров призвал Центральную Азию «перетерпеть» Каю Каллас
    Лавров призвал Центральную Азию «перетерпеть» Каю Каллас
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил центральноазиатским странам потерпеть в должности Каю Каллас, сравнив ее нахождение на посту с терпением ущерба от антироссийских санкций.

    Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Алма-Ате, посоветовал центральноазиатским странам терпеть главу дипломатии Евросоюза, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это будет легче, чем терпеть ущерб собственному народу из-за антироссийских санкций, к которым призвала Каллас.

    Лавров отметил, что государства Центральной Азии также страдают от санкций, введенных против России, и предложил им «перетерпеть» эту ситуацию.

    Ранее Каллас признала вред антироссийских санкций ЕС для Центральной Азии, подчеркнув, что необходимо строго следить за тем, чтобы эти санкции не обходились через данный регион.

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    11 апреля 2025, 10:18 • Новости дня
    Симоньян предрекла исчезновение Армении в случае ухудшения отношений с Россией
    Симоньян предрекла исчезновение Армении в случае ухудшения отношений с Россией
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Армения может прекратить существование, если ее отношения с Россией ухудшатся, и выразила надежду, что такого развития событий не произойдет.

    По ее словам, Армения как государство может прекратить свое существование, передает РИА «Новости».

    «Если, не приведи Господь, между Россией и Арменией установятся, ну скажем так, недружелюбные отношения... России, конечно, будет очень грустно. А вот Армении, скорее всего, не будет вообще», – сказала Симоньян.

    Ранее главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну.

    В Кремле негативно отнеслись к запрету на въезд в Армению некоторым россиянам.

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    11 апреля 2025, 20:17 • Новости дня
    Reuters: На Украине началась подготовка к выборам

    Председатель Верховной рады Стефанчук заявил о начале подготовки к выборам

    Reuters: На Украине началась подготовка к выборам
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что на Украине стартовала подготовка к будущим выборам, однако процесс находится на ранней стадии, сообщает Reuters.

    На Украине началась подготовка к будущим выборам, которая пока находится на ранней стадии, сообщает Reuters со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

    Согласно данным агентства, после завершения конфликта Украина должна будет принять новый закон, который определит сроки и правила голосования. Руслан Стефанчук отметил, что чиновники и эксперты уже начали рассматривать этот вопрос. Однако пока работа над проектом конкретного закона не ведется. Также еще не принято решение о последовательности организации местных, парламентских и президентских выборов, и их одновременное проведение спикер считает нереалистичным.

    Издание «Страна.ua» ранее писало о начавшейся подготовке к выборам в офисе Владимира Зеленского. Ключевую роль в этом процессе играет глава Минцифры Украины Михаил Федоров. Один из вариантов проведения выборов предполагает использование государственного приложения «Дия». Также поступали сообщения о возможной корректировке результатов выборов с его помощью.

    Журнал The Economist в конце марта, ссылаясь на источники в Киеве, предположил, что в случае полного прекращения огня в апреле выборы президента Украины могут состояться в начале июля. Это связано с желанием Владимира Зеленского избежать конкуренции.

    Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук уверен, что законодатели наверняка продлят военное положение после его истечения 9 мая, что снова отодвинет срок выборов президента на Украине.

    Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко раскрыл план Зеленского провести выборы и остаться у власти.

    Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, после чего в стране начнется перезагрузка власти.

    Сообщалось, что киевский режим начал подготовку к выборам главы государства, которые могут пройти в августе, если рейтинги власти будут высоки.

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    11 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о масштабной программе модернизации Военно-морского флота, включающей строительство новых кораблей и подводных лодок.

    Путин на совещании по стратегии развития ВМФ подчеркнул важность продолжающейся программы модернизации флота, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, на российских верфях от Калининграда до Владивостока активно строятся надводные корабли и новые подводные ракетоносцы, включая новейшие проекты «Борей-А» и «Ясень-М». Путин отметил, что на эти цели выделяются значительные средства.

    Президент также сообщил, что за последние пять лет построено 49 кораблей различных классов. «За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день введено в состав ВМФ четыре стратегические подводные лодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М"», – сказал Путин.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

    Коментарии (5)
    11 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что в течение десятилетия на строительство новых кораблей для Военно-морского флота страны будет направлено 8,4 трлн рублей.

    На совещании по вопросам развития ВМФ Путин сообщил, что эти средства станут частью государственной программы вооружений, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Президент подчеркнул важность систематического и последовательного развития всех элементов ВМФ, включая надводные и подводные группы кораблей, морскую авиацию и береговые ракетно-артиллерийские войска. Также он отметил, что необходимо определить перспективные характеристики и сбалансировать состав флота, учитывая производственный потенциал.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

    Коментарии (15)
    11 апреля 2025, 10:38 • Новости дня
    Британия намерена поставить Украине сотни тысяч боевых беспилотников

    Bloomberg: Британия намерена поставить Украине сотни тысяч боевых беспилотников

    Британия намерена поставить Украине сотни тысяч боевых беспилотников
    @ Wolfgang Schwan/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Британия и Германия объявили о выделении 450 млн фунтов для поставки дронов и вооружения Украине, чтобы усилить ее позиции в условиях затянувшихся переговоров о прекращении огня с Россией, пишет Bloomberg.

    По данным издания, Британия и Германия объявили о выделении 450 млн фунтов на поставку сотен тысяч дронов и вооружения Украине, передает Bloomberg.

    Это решение было принято на встрече сторонников Украины, которая состоялась в Брюсселе. Средства пойдут на закупку дронов для нанесения ударов и сброса взрывчатки на позиции России, а также на радары и противотанковые мины.

    Отдельно временно исполняющий обязанности министра обороны Германии Борис Писториус объявил о поставке 300 дополнительных разведывательных дронов, четырех систем ПВО IRIS-T с ракетами и 30 ракет Patriot, а также танков и боеприпасов.

    Издание указывает, что эти поставки будут профинансированы из дополнительных 11 млрд евро, которые будут доступны до 2029 года.

    Министр обороны Британии Джон Хили подчеркнул, что усилия стран по поддержке Украины должны усилить давление на Путина, чтобы заставить его прекратить войну. Он также отметил, что коалиция стран готова предоставить силы для защиты Украины в случае подписания мирного соглашения, хотя США пока не дали определенных гарантий по этому вопросу, сообщает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

    В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.

    Европейским военным на Украине предрекли провал без поддержки США, заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палица сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

    Коментарии (9)
    11 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что от разговора не стоит ждать прорывов.

    Основной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине, сообщил представитель Кремля, передает ТАСС. По словам Пескова, встреча станет хорошей возможностью донести позицию Москвы до Трампа.

    Он добавил, что «встреча продлится столько, сколько потребуется президенту Путину». От встречи Путина и Уиткоффа не стоит ждать прорывов, это продолжение дипломатической работы РФ и США, заявил Песков.

    Ранее Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля также сообщил о работе Путина в Северной столице в пятницу.

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    12 апреля 2025, 02:53 • Новости дня
    Reuters: США захотели получить контроль над трубопроводом Газпрома на Украине

    Reuters: США потребовали у Украины передать контроль над трубопроводом Газпрома

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты намерены получить контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине в рамках подготовки соглашения о полезных ископаемых.

    Соединенные Штаты разработали проект соглашения с требованием передачи контроля над трубопроводом Газпрома, проложенным через Украину в Европу, сообщает Reuters.

    Переговоры по этому проекту прошли в пятницу в Вашингтоне. Источники агентства указали на напряженный характер обсуждений, отметив, что перспективы достижения успеха остаются невысокими. «Переговоры проходят в весьма антагонистичной обстановке», – заявил собеседник агентства.

    Американская администрация представила проект в марте, и он был охарактеризован как «максималистский». В Министерстве финансов США сообщили, что консультации носят «технический характер». Украинское правительство привлекло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве консультанта по данному соглашению о полезных ископаемых.

    По информации Reuters, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко намерены приехать в Вашингтон через две недели. Они примут участие в весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, включая министерскую встречу по ситуации на Украине, которая состоится 25 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в украинских ПХГ достигли исторического минимума в 5,4 млрд кубометров, что вызывает беспокойство из-за увеличенного потребления газа, сообщил «Газпром».

    Технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах были назначены на 11 апреля в Вашингтоне, как сообщила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина на бизнес-форуме в Брюсселе.

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    11 апреля 2025, 17:30 • Новости дня
    Минюст внес экс-главу МИД России Козырева в реестр иноагентов
    Минюст внес экс-главу МИД России Козырева в реестр иноагентов
    @ Юрий Заритовский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России включило бывшего министра иностранных дел Андрея Козырева, критика Николая Эппле и журналистку Анну Кретникову в реестр иностранных агентов.

    В реестр также добавлены украинская журналистка Дарья Счастливая и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции», передает РИА «Новости».

    Козырев был первым министром иностранных дел в истории России и занимал эту должность с октября 1990-го по январь 1996 года. Он начал свою работу на посту главы МИД РСФСР, но продолжил в российском правительстве после распада СССР.

    После окончания своей карьеры в российском правительстве Андрей Козырев уехал в США, где проживает с семьей с 2012 года. В настоящее время он живет в Майами.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о единогласной поддержке депутатами законов об усилении контроля за иностранными агентами.

    Напомним, Госдума одобрила законопроект, который позволяет признавать иноагентами лиц, содействующих выполнению решений международных организаций, направленных против России. Также Госдума приняла проект закона о заочных судах для лиц, совершивших преступления против России и находящихся за рубежом, по 20 видам преступлений. Кроме того, иноагентам будет запрещено заниматься образованием в России.

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