Синоптики спрогнозировали майское тепло в апреле в Центральной России

Синоптики сообщили о потеплении до плюс 20 градусов в конце апреля в Центральной России

Tекст: Мария Иванова

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вторая половина апреля в Центральной России порадует майским теплом, передает ТАСС. Ожидается, что температура воздуха поднимется до плюс 15-20 градусов в отдельные дни, особенно в последнюю пентаду месяца.

Тишковец отметил, что первая половина апреля будет относительно холодной. По ночам температура может опуститься до нуля, а днем достигать от плюс 9 до плюс 14 градусов. Однако к выходным она может понизиться до плюс 4 градусов.

По словам синоптика, метеорологическая весна наступила в Центральном регионе с опережением на три недели. Это связано с благоприятными погодными условиями, которые способствуют более раннему началу весеннего сезона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики спрогнозировали дожди в Москве с вечера вторника до конца дня среды, с ожидаемым выпадением трети месячной нормы осадков.

Также ожидается понижение температуры воздуха в Москве на 8-10 градусов к четвергу, а также небольшие дожди.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что зимы в России могут стать короче, но не исчезнут полностью как минимум до конца века, несмотря на глобальное потепление.