Москвичам пообещали дождь на сутки

Вильфанд: Обильные дожди в Москве продлятся с вечера вторника до середины дня среды

Tекст: Валерия Городецкая

Дождь начнется в Москве во второй половине дня вторника и продлится до конца дня среды, передает «Интерфакс». Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заметные осадки пройдут во вторник и в среду, 1 и 2 апреля. Связано это с тем, что циклон с юга перемещается в центр Европейской России, и вот уже завтра во второй половине дня пойдет такой заметный дождь, и он будет длиться до середины дня 2 апреля и, может быть, даже до вечера», – отметил Вильфанд.

Он добавил, что погода будет теплой: во вторник и среду ночью температура составит плюс 4-6 градусов, днем поднимется до плюс 10 градусов. По расчетам метеорологов, за два дня может выпасть около трети месячной нормы осадков, в отдельных районах их количество достигнет 15-18 мм. Вильфанд напомнил, что апрель является одним из самых «сухих» месяцев в году, когда месячная норма осадков минимальна.

По прогнозу, в четверг осадки прекратятся, дневная температура повысится до плюс 11-13 градусов, аналогичная погода сохранится в пятницу.

В ночь на 29 марта на большинстве метеостанций московского региона были зафиксированы заморозки, температура в Москве опустилась до нуля градусов.