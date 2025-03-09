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    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    28 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    26 комментариев
    9 марта 2025, 02:33 • Новости дня

    США наложили вето на инициативу Канады по «теневому флоту» России

    США отклонили инициативу Канады по выявлению «теневого флота» России для обхода санкций

    Tекст: Максим Попов

    США наложили вето на предложение Канады о создании структуры для обнаружения российского «теневого флота» перед встречей глав МИД G7, сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

    По данным агентства, США наложили вето на предложение Канады о мерах против «теневого флота» России, передает ТАСС. Согласно информации, Канада предложила создать структуру для поиска и выявления случаев обхода санкций, наложенных на Россию.

    США потребовали изменить формулировки документа, удалив слово «санкции» и заменив упоминание о «способности России вести войну» на Украине на «получение доходов». Эти изменения вызвали недовольство у Канады, однако США настояли на своей позиции.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в феврале американская делегация выступила против названия России «агрессором» в итоговом коммюнике G7.

    6 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    На саммите ЕС вывесили российский флаг

    На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в буфете вывесили флаг России

    На саммите ЕС вывесили российский флаг
    @ rbc_news

    Tекст: Денис Тельманов

    На экстренном саммите Европейского союза в Брюсселе журналисты заметили российский флаг в буфете среди национальных символов других стран, включая флаги Китая, Ирана и Украины.

    Российский флаг был замечен в буфете во время проведения экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе, сообщает Euractiv. По данным портала, флаг России находился среди флагов других стран, таких как Китай, Иран и Украина, что вызвало интерес у журналистов.

    Экстренный саммит ЕС проходит 6 марта и посвящен кризису на Украине, а также усилению обороноспособности ЕС в свете изменившейся политики США. Присутствие флага России на мероприятии, несмотря на конфронтацию с ЕС, стало неожиданным моментом для участников и гостей саммита.

    Наличие флагов Китая и Ирана дополнительно привлекло внимание, учитывая последние международные события и изменения в геополитической ситуации. Важность саммита усиливается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и необходимости ЕС адаптировать свою оборонительную стратегию в свете новых вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в обсуждении размещения европейских военных контингентов на Украине с враждебными целями.

    Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро, как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.

    Коментарии (15)
    7 марта 2025, 20:57 • Новости дня
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия наносит удары по Украине в условиях остановки военной помощи от Вашингтона, но отметил, что в похожей ситуации так поступила бы любая страна.

    «Думаю, он делает то, что делал бы каждый», – сказал президент США в Белом доме, комментируя действия президента России Владимира Путина. Трамп добавил, что Путин «ударяет сильнее, чем прежде», и в такой ситуации каждый поступил бы аналогично, передает ТАСС.

    Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США не намерены предоставлять какие-либо гарантии безопасности Украине до окончания конфликта. При этом он выразил уверенность, что решение вопроса безопасности станет «легкой частью» после завершения боевых действий.

    Напомним, в пятницу Белый дом анонсировал незапланированное заявление президента США.

    В ходе него американский лидер заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

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    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 05:55 • Новости дня
    США признали конфликт на Украине прокси-войной с Россией

    Госсекретарь США назвал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией

    США признали конфликт на Украине прокси-войной с Россией
    @ Aaron Schwartz/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией, подчеркнув необходимость его завершения.

    Рубио отметил, что США активно поддерживают Украину в этом конфликте, в то время как Россия стоит на другой стороне, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность как можно скорее положить конец этой прокси-войне, учитывая угрозы, которые она несет для глобальной безопасности. Рубио акцентировал внимание на том, что конфликт происходит между странами, обладающими ядерным оружием, что делает ситуацию особенно опасной.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, подчеркнув катастрофические потери украинской армии и роль конфликта как прокси-войны НАТО против России.

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    6 марта 2025, 14:42 • Новости дня
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
    @ Jacek Boczarski/Anadolu/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа намерена лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев, находящихся в США, что может затронуть тех, кто уехал после начала спецоперации России на Украине.

    Администрация президента США рассматривает возможность лишения статуса беженца около 240 тыс. украинцев в Соединенных Штатах, передает Reuters. Это решение может касаться как тех, кто уже находится в стране давно, так и недавно прибывших в связи с обострением ситуации на Украине.

    Однако агентство подчеркивает, что пока нет ясности, будет ли это касаться исключительно новых беженцев, прибывших после начала специальной военной операции России на Украине. Источники отмечают, что решение находится на стадии обсуждения и может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития политической ситуации между США и Россией.

    Власти США рассматривают данную меру как часть более широкой программы контроля за иммиграцией и изменениями в системе предоставления убежища. Это может вызвать волну протестов и критики со стороны правозащитных организаций и представителей украинской диаспоры в США, которые уже выразили обеспокоенность в связи с данной инициативой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, идея о возвращении Украиной средств, потраченных на нее другими странами, нашла поддержку не только в США, но и в Европе, в частности в Польше, что влияет на предстоящие президентские выборы в этой стране.

    Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U из-за нового указа президента США, требующего оценки условий программы.

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    8 марта 2025, 09:18 • Новости дня
    Hill: Трамп начал оказывать давление на Россию
    Hill: Трамп начал оказывать давление на Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США за несколько дней до встречи членов своей администрации с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии пригрозил России санкциями и в то же время предупредил о прекращении помощи Украине, если Киев не согласится прекратить конфликт, пишет The Hill.

    По данным агентства, Трамп начал оказывать давление на Россию, пригрозив ввести санкции против Москвы, за несколько дней до встречи членов своей администрации с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    The Hill пишет, что цель переговоров – обсудить пути прекращения войны.

    В то же время издание указывает, что Трамп предупредил, что США полностью прекратят поддержку Украины, если Киев не согласится на прекращение конфликта с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта. Президент США также рассматривает возможность введения новых санкций против России, среди которых он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

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    7 марта 2025, 20:21 • Новости дня
    Организатор взрыва в Кабуле признался в теракте в «Крокус Сити Холле»

    Минюст США: Шарифулла сознался в инструктаже нападавших на «Крокус Сити Холл»

    Организатор взрыва в Кабуле признался в теракте в «Крокус Сити Холле»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Задержанный Соединенными Штатами Америки Мохаммад Шарифулла признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», заявив, что он инструктировал нападавших от имени «Вилаят Хорасан».

    По информации, предоставленной Минюстом США, задержанный Мохаммад Шарифулла, фигурант дела о взрыве в кабульском аэропорту, признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Он подтвердил, что от имени «Вилаят Хорасан» обучал нападавших использованию автоматов Калашникова и другого оружия.

    Шарифулла, ранее объявленный президентом США Дональдом Трампом виновным в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана, признался также в атаках в России и Иране. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Шарифулла дал эти показания на допросе в ФБР.

    Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, когда группа боевиков открыла огонь из автоматического оружия и подожгла зрительный зал. В результате погибло 145 человек. По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, действия террористов координировались через интернет членами «Вилаят Хорасан» из афгано-пакистанской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» планировали устроить еще взрыв на набережной Каспийска, изготовив самодельное взрывное устройство.

    Следственные действия по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершены, обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами, как сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

    Уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» выделено в отдельное производство для 19 фигурантов, среди которых исполнители и пособники, а срок следствия продлен до мая 2025 года для продолжения работы над более чем 1300 экспертизами.

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    8 марта 2025, 17:40 • Новости дня
    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде

    Зеленский заявил, что не примет участие во встрече с США в Саудовской Аравии

    Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с США в Эр-Рияде
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать во встрече с делегацией США в Саудовской Аравии, вместо него отправятся представители украинской дипломатии и военного ведомства.

    Зеленский в своем заявлении отметил, что следующую неделю начнет с визита в Саудовскую Аравию, но там не примет участие в переговорах с американской делегацией. Он уточнил, что на встречу с американской командой останутся украинские дипломатические и военные представители.

    Вместо него на встречу отправятся глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский сообщал, что планирует совершить визит в Саудовскую Аравию 10 марта для переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Канал Fox News отмечал, что Зеленский не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии. Также телеканал заявил, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

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    6 марта 2025, 14:55 • Новости дня
    NBC: США могут передать России секретные данные

    NBC: Администрация Трампа может делиться с Россией конфиденциальными данными

    NBC: США могут передать России секретные данные
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшие сотрудники американской разведки считают, что США могут делиться секретной информацией с Россией, поскольку страна больше не является главной угрозой.

    Администрация президента США Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки. По мнению источников, США могут сократить сбор разведывательной информации, направленной против России, так как она больше не рассматривается как главная угроза.

    «Бывшие сотрудники разведки сообщили, что администрация даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию», – говорится в сообщении NBC. Еще один бывший сотрудник разведки США Эмили Хардинг отметила, что администрация Трампа могла договориться с Россией о «киберразрядке» – отказе от агрессивных кибератак.

    Некоторые союзники США обдумывают возможность сокращения объемов разведданных для обмена с Вашингтоном из-за «примирительного отношения» администрации Трампа к России, пишет NBC. В числе таких стран могут быть Израиль, Саудовская Аравия и входящие в разведывательный альянс «Пять глаз» Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Однако власти Британии, Канады и Израиля отрицают наличие подобных планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, о чем заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о проникновении в США сотен человек из Центральной Азии, связанных с террористической группировкой ИГ, за последние несколько лет. Среди стран НАТО усилилось недоверие при обмене разведданными из-за позиции США и действий американского президента, о чем пишет Politico.

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    7 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Политолог: Ермак на встрече с делегацией США будет затягивать переговоры

    Политолог Корнилов: Ермак на встрече с делегацией США опробует тактику затягивания конфликта на Украине

    Политолог: Ермак на встрече с делегацией США будет затягивать переговоры
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак попытается предложить Белому дому якобы универсальную формулу мира. Но в документе будут пункты, которые Москва заведомо не примет. Так Киев и Брюссель затягивают конфликт на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее сообщалось, что украинская и американская делегации проведут встречу в Эр-Рияде.

    «Андрей Ермак, по сути, является теневым лидером Украины. То есть, Владимир Зеленский в немалой степени говорит и делает то, что ему скажет глава его офиса. Неудивительно, что именно он едет в Эр-Рияд во главе украинской делегации», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Задача Ермака – привести несколько видоизмененный вариант плана, который президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер вместе с Зеленским хотят представить президенту США Дональду Трампу в Вашингтоне», – считает эксперт.

    «На Банковой и в Брюсселе поняли, что отказаться от переговоров не получится. Теперь у них новая тактика затягивания конфликта на Украине: генерировать варианты мирных соглашений, включая в них пункты, которые точно не примет Москва», – указал аналитик.

    «В итоге "партия войны" надеется предложить Белому дому якобы универсальную формулу мира, в которой Трамп выглядел бы миротворцем. Тогда они попробуют убедить американского лидера, что препятствует заключению договора только Москва», – продолжил спикер.

    «Но готовых решений и результатов на этой встрече ждать не стоит. Украинская и американская делегации обсудят представленный Киевом план, обговорят нюансы, и члены команды Трампа повезут документ в Вашингтон», – резюмировал собеседник.

    Ранее издание Axios сообщало, что делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса. О саммите в телефонной беседе договорились Ермак и советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

    В делегацию США также войдут спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Зеленского на встрече не будет, но он на следующей неделе тоже посетит Эр-Рияд и встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

    Это будет первая американо-украинская встреча на высоком уровне после публичной ссоры Трампа и Зеленского в Овальном кабинете на прошлой неделе. Газета ВЗГЛЯД писала, какими последствиями для Киева обернется скандал.

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    6 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Трамп: Не думаю, что у Украины есть выбор в вопросе урегулирования

    Трамп заявил об отсутствии у Украины выбора в вопросе урегулирования конфликта с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Украина стремится к заключению соглашения об урегулировании конфликта, так как у Киева нет иного выбора, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, у России «выбора тоже нет», но «другим образом».

    «Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его мнению, Россия также стремится к «сделке». «Потому что… определенным другим образом, который знаю только я, у них нет выбора тоже», – сказал президент США.

    Он отметил, что в последние дни был достигнут значительный прогресс в отношениях с Украиной и Россией, и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта. Он подчеркнул, что успешное завершение этого процесса было бы благоприятным исходом для всех вовлеченных сторон.

    Помимо этого, президент США заявил о намерении обсудить с Россией и Китаем проблему денуклеаризации. По его словам, «было бы здорово, если бы все избавились от ядерного оружия». Он считает, что «у Китая в течение четырех или пяти лет будет такое же количество», как у России и США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили обмен разведданными с Украиной. На предстоящей встрече в Саудовской Аравии представители США и Украины планируют обсудить условия мирного соглашения и прекращения огня.

    Соединенные Штаты обсудили состав своей делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине и проинформировали Россию.

    Президент США намерен перезагрузить двусторонние отношения с Россией, отказавшись от политики изоляции. Белый дом проводит секретные обсуждения о выборах на Украине с несколькими известными политиками, включая Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.

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    7 марта 2025, 17:38 • Новости дня
    Трамп пригрозил новыми санкциями России для прекращения огня на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

    Американский лидер сообщил, что рассматривает возможность введения дополнительных экономических мер против России, передает ТАСС. По его словам, такие меры могут быть приняты, пока стороны не достигнут соглашения о прекращении огня на Украине.

    Он также призвал Москву и Киев к переговорам, «пока не стало слишком поздно».

    Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что обсудил с Торговой палатой США перспективы снятия санкций, акцентировав внимание на авиационной отрасли и банковской системе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

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    6 марта 2025, 10:15 • Новости дня
    Путин назначил Дарчиева послом России в США
    Путин назначил Дарчиева послом России в США
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин назначил Александра Дарчиева, ранее возглавлявшего департамент Северной Атлантики МИД России, новым российским послом в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств.

    На официальном сайте правовой информации указано, что глава государства подписал указ о назначении Дарчиева на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Соединенных Штатах Америки.

    Он также будет исполнять обязанности постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне.

    В конце февраля США одобрили назначение Дарчиева новым послом России в Вашингтоне. Госдеп сообщил об обсуждении представителями России и США в Стамбуле шагов по нормализации работы дипмиссий.

    Коментарии (1354)
    6 марта 2025, 07:29 • Новости дня
    США тайно обсудили выборы на Украине с оппонентами Зеленского

    Politico: США тайно обсудили с оппонентами Зеленского выборы на Украине

    США тайно обсудили выборы на Украине с оппонентами Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом провел секретные обсуждения о выборах на Украине с оппонентами Владимира Зеленского, включая экс-премьера Юлию Тимошенко и членов партии бывшего главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Американские чиновники Белого дома провели тайные переговоры с рядом оппонентов Зеленского, в числе участников обсуждений были Тимошенко и Порошенко, передает РИА «Новости».

    По информации издания, переговоры касались возможности проведения срочных президентских выборов на Украине.

    Вашингтон уверен, что Зеленский не сможет набрать достаточное количество голосов, главным образом из-за утомленности украинцев от продолжающихся боевых действий и общественного недовольства коррупцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) раскритиковал главу Зеленского за отказ уйти в отставку после встречи с президентом США. Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

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    8 марта 2025, 08:59 • Новости дня
    Bloomberg: Россия готова обсудить перемирие с Украиной

    Tекст: Александра Юдина

    Россия выразила готовность к обсуждению перемирия с Украиной, если предварительно будут согласованы основные принципы мирного соглашения, включая детали миротворческой операции, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, Россия готова обсудить временное прекращение огня с Украиной, но только при условии предварительного согласования основных принципов будущего мирного соглашения, передает RT.

    В публикации указывается, что Россия рассматривает возможность обсуждения идеи перемирия, если на переговорах будет достигнут прогресс в направлении окончательного мирного урегулирования.

    При этом, обсуждение может затронуть и идею миротворческой операции, но только если будут четко определены ее цели, состав участников и количество контингента.

    По данным Bloomberg, Россия подчеркивает, что любые миротворческие инициативы должны быть четко согласованы с обеими сторонами конфликта, чтобы минимизировать риски и обеспечить надежное и долгосрочное мирное решение.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности ввести полный пакет санкций против российской энергетики для достижения мира на Украине. Президент США сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.


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    6 марта 2025, 07:13 • Новости дня
    NYT: Помощь Украине возобновится после уступок Зеленского

    New York Times: Помощь Украине возобновится после уступок Зеленского

    NYT: Помощь Украине возобновится после уступок Зеленского
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители администрации США считают, что пауза в оказании помощи Украине будет недолгой, если Киев уступит требованиям Белого дома, пишет газета New York Times.

    По данным издания, представители администрации президента США выразили предположение о том, что приостановка помощи Украине будет носить временный характер, передает РИА «Новости».

    Это, по их мнению, возможно в случае, если Зеленский согласится на выполнение определенных условий, выдвинутых Белым домом.

    В публикации также отмечается, что данное предположение отражает текущую стратегическую позицию Вашингтона в отношении Киева и является частью более широкого политического контекста.

    Пентагон приостановил военную помощь Украине с 2:00 мск вторника. США приняли решение вернуть самолеты с военной техникой для Киева после приказа о приостановке помощи Украине.

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    Трамп испортил «улыбку доллара»

    Самая масштабная торговая война обернулась ослаблением американской валюты, хотя многие ожидали обратного эффекта. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что Дональд Трамп, который ставит правильные цели по поднятию отечественной промышленности, перебарщивает в жесткости своих методов и сам вредит доминированию доллара в мировой экономике. Почему индекс доллара падает? Подробности

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    Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева

    Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на территории Украины. Однако этот шаг полностью противоречит интересам России. Как отмечают эксперты, присутствие в стране западных военных, пусть и вне НАТО, после окончания конфликта сделает невозможным достижение Украиной нейтрального статуса, а также затруднит ее демилитаризацию. Подробности

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    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

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    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США

    Конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. Перед нами только кульминация усилий, предпринимавшихся американским руководством на протяжении 250 лет. Как и зачем это происходило и каким образом связано с сегодняшними событиями? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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