США наложили вето на инициативу Канады по «теневому флоту» России

США отклонили инициативу Канады по выявлению «теневого флота» России для обхода санкций

Tекст: Максим Попов

По данным агентства, США наложили вето на предложение Канады о мерах против «теневого флота» России, передает ТАСС. Согласно информации, Канада предложила создать структуру для поиска и выявления случаев обхода санкций, наложенных на Россию.

США потребовали изменить формулировки документа, удалив слово «санкции» и заменив упоминание о «способности России вести войну» на Украине на «получение доходов». Эти изменения вызвали недовольство у Канады, однако США настояли на своей позиции.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в феврале американская делегация выступила против названия России «агрессором» в итоговом коммюнике G7.