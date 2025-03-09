Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.21 комментарий
США наложили вето на инициативу Канады по «теневому флоту» России
США отклонили инициативу Канады по выявлению «теневого флота» России для обхода санкций
США наложили вето на предложение Канады о создании структуры для обнаружения российского «теневого флота» перед встречей глав МИД G7, сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, США наложили вето на предложение Канады о мерах против «теневого флота» России, передает ТАСС. Согласно информации, Канада предложила создать структуру для поиска и выявления случаев обхода санкций, наложенных на Россию.
США потребовали изменить формулировки документа, удалив слово «санкции» и заменив упоминание о «способности России вести войну» на Украине на «получение доходов». Эти изменения вызвали недовольство у Канады, однако США настояли на своей позиции.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в феврале американская делегация выступила против названия России «агрессором» в итоговом коммюнике G7.