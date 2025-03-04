Депутат Рады опроверг обращение парламента к Трампу и Конгрессу США

Tекст: Валерия Городецкая

Потураев опроверг информацию о том, что Верховная рада обратилась к президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу, передает РИА «Новости». Он заявил, что никакого обращения не было, и призвал представителей медиа не вводить общественность в заблуждение.

«Прошу обратить внимание представителей медиа: Верховная рада Украины не обращалась ни к кому в Вашингтоне или где-либо в США. Прошу не вводить общественность в заблуждение», – написал он в социальной сети Facebook* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России).

Несмотря на заявление Потураева, текст обращения остается опубликованным на сайте парламента. При этом депутат Верховной рады Ирина Геращенко ранее подтвердила, что такое обращение действительно принималось руководством Рады, но никаких дальнейших комментариев от нее не последовало.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины в обращении к президенту США выразила поддержку миротворческим инициативам Дональда Трампа.