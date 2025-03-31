Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией – невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны, прежде всего, для наших врагов.0 комментариев
Медведев покинул топ-10 мирового рейтинга ATP впервые с 2023 года
Даниил Медведев опустился на 11 место в рейтинге АТР после поражения в Майами
Даниил Медведев оказался на 11 месте мирового рейтинга АТР после поражения от Хауме Мунара во втором круге турнира в Майами, что стало его первым выходом из топ-10 с января 2023 года.
Россиянин Даниил Медведев опустился на 11-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает ТАСС. В обновленном рейтинге, опубликованном на сайте организации, Медведев потерял три строчки после поражения от испанца Хауме Мунара. Это произошло во втором круге турнира АТР, который проходит в Майами, штат Флорида.
Теперь на счету Медведева числятся 3 290 очков. Его соотечественник Андрей Рублев сохранил девятое место с 3440 очками. Лидерство в мировом рейтинге по-прежнему удерживает итальянец Янник Синнер с 10330 очками, несмотря на временное отстранение за нарушение антидопинговых правил.
В последний раз Медведев покидал топ-10 мирового рейтинга в январе 2023 года после поражения в Открытом чемпионате Австралии от Себастьяна Корды. Однако уже в феврале ему удалось вернуться в десятку лучших. В настоящее время в топ-100 рейтинга АТР находятся еще двое российских теннисистов: Карен Хачанов, занимающий 26-е место, и Роман Сафиуллин, поднявшийся на 68-ю позицию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация тенниса (ITF) подтвердилa участие семи российских теннисистов в Олимпиаде, среди которых Даниил Медведев, который ранее проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии, после того как вышел в финал этого турнира.