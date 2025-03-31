Медведев покинул топ-10 мирового рейтинга ATP впервые с 2023 года

Даниил Медведев опустился на 11 место в рейтинге АТР после поражения в Майами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россиянин Даниил Медведев опустился на 11-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает ТАСС. В обновленном рейтинге, опубликованном на сайте организации, Медведев потерял три строчки после поражения от испанца Хауме Мунара. Это произошло во втором круге турнира АТР, который проходит в Майами, штат Флорида.

Теперь на счету Медведева числятся 3 290 очков. Его соотечественник Андрей Рублев сохранил девятое место с 3440 очками. Лидерство в мировом рейтинге по-прежнему удерживает итальянец Янник Синнер с 10330 очками, несмотря на временное отстранение за нарушение антидопинговых правил.

В последний раз Медведев покидал топ-10 мирового рейтинга в январе 2023 года после поражения в Открытом чемпионате Австралии от Себастьяна Корды. Однако уже в феврале ему удалось вернуться в десятку лучших. В настоящее время в топ-100 рейтинга АТР находятся еще двое российских теннисистов: Карен Хачанов, занимающий 26-е место, и Роман Сафиуллин, поднявшийся на 68-ю позицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация тенниса (ITF) подтвердилa участие семи российских теннисистов в Олимпиаде, среди которых Даниил Медведев, который ранее проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии, после того как вышел в финал этого турнира.