  • Новость часаЭксперт объяснил рекордную продолжительность переговоров России и США в Эр-Рияде
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем священники идут на войну

    Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    15 комментариев
    25 марта 2025, 11:31 • Новости дня

    Джабаров назвал сроки возвращения российской делегации из Эр-Рияда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сообщил, что российская делегация вылетела из Эр-Рияда и ожидается в Москве вечером после промежуточной посадки.

    Российская делегация, которая принимала участие в переговорах в Эр-Рияде, вылетела в Москву, сообщает РИА «Новости». Другой источник агентства подтвердил, что делегаты покинули Эр-Рияд.

    По словам первого заместителя главы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, вечером делегация должна прибыть в Россию. Джабаров рассказал, что у него состоялся разговор с сенатором Григорием Карасиным, который сообщил, что они уже выезжают в аэропорт или даже успели вылететь из столицы Саудовской Аравии.

    Запланирована посадка в одном из промежуточных аэропортов.

    Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде, как отметил Джабаров, прошли на серьезной и сложной ноте. Однако, несмотря на трудности, обе стороны стремились услышать и понять друг друга. Это, по мнению Джабарова, является положительным результатом встречи. Он подчеркнул, что диалог между сторонами был важен для укрепления взаимопонимания и улучшения международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал, что на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде обсуждалось множество проблем. Военный эксперт Борис Рожин объяснил отсутствие информации о переговорах России и США. Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 по московскому времени.

    25 марта 2025, 02:52 • Новости дня
    Дана оценка настроения российской делегации после переговоров в Эр-Рияде

    Настроение российской делегации после переговоров в Эр-Рияде оценили как хорошее

    Дана оценка настроения российской делегации после переговоров в Эр-Рияде
    @ ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    После переговоров с США, которые проходили в Эр-Рияде более 12 часов, настрой российской делегации оценили как хороший.

    Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА «Новости», что представители России были в хорошем настроении после встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии. Переговоры начались в понедельник утром и продолжались более 12 часов. На встрече российскую сторону представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    «Хорошее», – лаконично охарактеризовал настроение российской делегации источник агентства.

    Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде вызвали повышенный интерес, учитывая текущую международную обстановку. Ожидается, что стороны продолжат взаимодействие для решения актуальных вопросов двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, ожидается, что совместное заявление будет обнародовано 25 марта.

    Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.

    Коментарии (14)
    24 марта 2025, 14:36 • Новости дня
    Карасин сообщил о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
    Карасин сообщил о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Андрей Рыженко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между экспертными группами России и США, проходящие в Эр-Рияде, длятся уже три часа, сообщил участник российской делегации, сенатор Григорий Карасин.

    Карасин подчеркнул, что процесс идет «полным ходом», и стороны обсуждают важные вопросы международных отношений, передает РИА «Новости». Он также сообщил, что несмотря на различные позиции, стороны сохраняют взаимопонимание, что подтверждается длительностью переговоров.

    Сенатор не стал делать прогнозы относительно дальнейших встреч между экспертами России и США. Он отметил: «Мы еще это не закончили. Подождите, планировать наперед будем потом».

    Напомним, в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на переговорах будет обсуждаться безопасность судоходства в Черном море.

    Коментарии (4)
    25 марта 2025, 08:30 • Видео
    Армения возвращается к России?

    Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 09:35 • Новости дня
    Российский участник переговоров с США в Эр-Рияде дал оценку диалогу

    Карасин: Диалог России и США в Эр-Рияде был непростым, но весьма полезным

    Российский участник переговоров с США в Эр-Рияде дал оценку диалогу
    @ А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава комитета Совета Федерации по международным делам и участник делегации Григорий Карасин рассказал, что на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде обсуждалось множество проблем, и диалог, хоть и был непростым, оказался полезным для обеих сторон.

    По словам Карасина, встреча экспертных групп России и США в Эр-Рияде прошла продуктивно, передает ТАСС.

    Сенатор отметил, что обсуждалось много вопросов, и, несмотря на трудности, диалог был весьма полезен для обеих сторон.

    Карасин подчеркнул, что переговоры между Россией и США будут продолжены с привлечением международного сообщества, включая Организацию Объединенных Наций и другие страны.

    Он выразил уверенность в конструктивном характере диалога, который, по его мнению, необходим обоим государствам. Американская сторона также заинтересована в продолжении обсуждений.

    Ранее в МИД сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник раскроет детали контактов российской делегации с США в Эр-Рияде. Переговоры России и США продолжались более 12 часов, а настрой российской делегации оценили как хороший.

    Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11:00 по московскому времени.

    Коментарии (8)
    24 марта 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде

    Песков сообщил о переговорах по безопасности судоходства в Черном море в Эр-Рияде

    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Безопасность судоходства в Черном море станет одной из ключевых тем на переговорах в Эр-Рияде, куда направилась российская делегация, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, черноморская инициатива и связанные с ней темы возобновления обсуждений были предложены президентом США Дональдом Трампом. Президент России Владимир Путин согласился с данной инициативой и отправил российскую делегацию в Эр-Рияд именно с этим мандатом, передает ТАСС.

    Ранее в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине, которые проходят в гостинице The Ritz-Carlton.

    Российская сторона надеется продвинуться вперед на этих переговорах, о чем сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

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    24 марта 2025, 22:25 • Новости дня
    Песков: Россия и США не подпишут документы после консультаций в Эр-Рияде
    Песков: Россия и США не подпишут документы после консультаций в Эр-Рияде
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и американская делегации не планируют заключать какие-либо соглашения после консультаций в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что по итогам сегодняшних консультаций в Эр-Рияде никаких документов между экспертными группами России и США подписано не будет, передает ТАСС. На вопрос о возможном подписании каких-либо соглашений он ответил: «Нет. Никаких документов не планируется».

    Напомним, в понедельник в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США.

    Ранее сообщалось, что делегации сделали перерыв после шести часов обсуждений. После очередной паузы, которая продлилась час, переговоры возобновились и продолжаются более девяти часов.

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    25 марта 2025, 11:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекордную продолжительность переговоров России и США в Эр-Рияде

    Политолог Ткаченко: Делегации России и США детально обсудили исполнение Черноморской инициативы

    Эксперт объяснил рекордную продолжительность переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE / POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Судя по всему, наибольшего внимания в переговорах США и России была удостоена Черноморская инициатива. Впрочем, у сторон была насыщенная повестка, требующая детального обсуждения тонкостей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов.

    «Встреча российской и американской делегации стала рекордной по продолжительности. Это обусловлено насыщенностью повестки, где из-за множества нюансов и тонкостей требовался длительный процесс обсуждения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, особенно тщательно стороны рассматривали детали, которые важны для исполнения Черноморской инициативы, а также безопасности судоходства в Черном море. «Кроме того, консультации, вероятно, были подготовкой к диалогу об урегулировании конфликта. Представители России и США явно обменивались сигналами относительно того, чего хочет Москва и что в этом контексте может предложить Вашингтон», – рассуждает Ткаченко.

    При этом спикер указал на заявление одного из членов российской делегации Григория Карасина. Напомним, сенатор сообщил, что сторонам удалось обсудить «многие проблемы», а сами переговоры продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и «отдельные страны». «Если Россия и США договорятся о привлечении наблюдателей для потенциальной Черноморской инициативы, то формат ООН кажется наиболее уместным. Более того, Москва и Вашингтон даже в силах поставить соответствующий вопрос на голосование в Совбезе в случае необходимости», – пояснил собеседник.

    На этом фоне политолог обратил внимание на то, что аналогичные переговоры американцев с украинской делегацией длились значительно меньше – около пяти часов. «Дело в том, что от Киева ничего не зависит. США, вероятно, задавали вопросы о том, чего хочет Украина и на какие уступки готова пойти», – заключил Ткаченко.

    Напомним, экспертная встреча «технических команд» Москвы и Вашингтона состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Она продлилась более 12 часов. С российской стороны присутствовали глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Заявление по итогам переговоров ожидается во вторник.

    Карасин пока не стал называть конкретные темы. Однако он отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог». «Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», – сказал Карасин и добавил, что американская сторона тоже заинтересована в продолжении диалога.

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    24 марта 2025, 22:49 • Новости дня
    Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов

    Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились после 12 часов консультаций

    Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, совместное заявление по их итогам будет обнародовано 25 марта.

    Переговоры между российской и американской делегациями в столице Саудовской Аравии завершились, передает ТАСС. Встреча длилась более 12 часов и закончилась без оглашения итогов.

    По информации источника в российской делегации, официальное совместное заявление по итогам обсуждений планируется опубликовать во вторник, 25 марта.

    Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская и американская делегации не планируют заключать какие-либо соглашения после консультаций в Эр-Рияде.

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что российская сторона надеется продвинуться вперед на переговорах с США в Эр-Рияде.

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    24 марта 2025, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам Украины
    Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам Украины
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего», – цитирует Пескова ТАСС.

    Так он прокомментировал последние украинские атаки на объекты энергетики.

    В воскресенье ВСУ из артиллерии обстреляли электроподстанцию в Пологах в Запорожской области, из-за этого без света остались жители города и нескольких районных сел.

    В пятницу ВСУ подорвали ГИС «Суджа» в Курской области, Минобороны назвало это «намеренной провокацией», совершенной для дискредитации мирных инициатив президента США.

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    25 марта 2025, 07:42 • Новости дня
    Захарова сообщила о предстоящем интервью Лаврова «Первому каналу»

    Захарова: Лавров поделится деталями российско-американских консультаций в Эр-Рияде

    Захарова сообщила о предстоящем интервью Лаврова «Первому каналу»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров раскроет детали контактов российской делегации с США в Эр-Рияде, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что Лавров намерен во вторник рассказать о некоторых аспектах переговоров между Россией и США, которые прошли в саудовском Эр-Рияде.

    Захарова сообщила, что подробности о контактах будут раскрыты Лавровым в интервью, которое он даст «Первому каналу». Она также отметила, что речь пойдет о ключевых аспектах этих консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры России и США проходили в Эр-Рияде более 12 часов, настрой российской делегации оценили как хороший. Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11:00 по московскому времени.

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    24 марта 2025, 23:43 • Новости дня
    Консультации России и США в Эр-Рияде завершены

    МИД России подтвердил завершение российско-американских консультаций в Эр-Рияде

    Tекст: Денис Тельманов

    В Министерстве иностранных дел России подтвердили завершение консультаций между Россией и США, которые проходили в Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Как сообщает РИА «Новости», Министерство иностранных дел России официально подтвердило завершение российско-американских консультаций в Эр-Рияде. В заявлении ведомства говорится: «Российско-американские консультации завершены».

    МИД также опубликовал видео, на котором российская делегация покидает помещение, предположительно использовавшееся для проведения консультаций.

    Переговоры продолжались 12 часов. Детали обсуждений и темы, затронутые на встрече, пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безопасность судоходства в Черном море стал одной из тем на переговорах в Эр-Рияде, куда направилась российская делегация.

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    25 марта 2025, 10:37 • Новости дня
    Посол Украины в США завила о безоговорочной поддержке Киевом полного прекращения огня
    Посол Украины в США завила о безоговорочной поддержке Киевом полного прекращения огня
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Украина поддержала идею полного прекращения огня с Россией, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, отметив, что страна готова к этому шагу безоговорочно, но ждет ответного согласия от России, пишет Bloomberg.

    Маркарова подтвердила безоговорочную поддержку Украины идеи полного прекращения огня с Россией, передает Bloomberg.

    По ее словам, Украина «с готовностью принимает» эту инициативу, однако подчеркивает, что для реализации требуется согласие обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, ожидается, что совместное заявление будет обнародовано 25 марта.

    Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.

    Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 по московскому времени.

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    25 марта 2025, 07:31 • Новости дня
    Стало известно время публикации заявления по переговорам России и США

    CBS: Россия и США опубликуют совместное заявление в 11:00 мск

    Стало известно время публикации заявления по переговорам России и США
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11:00 по московскому времени, сообщает канал CBS.

    По данным источников канала, совместное заявление России и США, касающееся итогов переговоров в Эр-Рияде, планируется опубликовать во вторник в 11:00 мск, передает РИА «Новости».

    Таким образом, заявление должно быть опубликовано в 04:00 утра по времени Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры России и США проходили в Эр-Рияде более 12 часов, настрой российской делегации оценили как хороший. Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 02:23 • Новости дня
    США позитивно оценили ход переговоров в Эр-Рияде с участием России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры Белого дома с делегациями России и Украины в Эр-Рияде прошли успешно, ожидается позитивное заявление.

    По информации агентства Reuters, переговоры Соединенных Штатов с делегациями России и Украины проходят с положительными результатами. Источник в Белом доме заявил, что вскоре ожидается позитивное заявление по итогам встреч.

    Переговоры украинской делегации с США состоялись в столице Саудовской Аравии в воскресенье. На следующий день, в понедельник, в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями России и США. Россию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    Главной темой обсуждений было возможное возобновление инициативы по безопасности судоходства в Черном море. Этот вопрос также поднимался в ходе последнего телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По итогам встреч стороны выразили удовлетворение ходом переговоров и выразили надежду на скорое принятие положительных решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Министерстве иностранных дел России подтвердили завершение консультаций между Россией и США, которые проходили в Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Консультации длились более 12 часов, и совместное заявление по их итогам будет обнародовано 25 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская и американская делегации не планируют заключать какие-либо соглашения после консультаций в Эр-Рияде.

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    25 марта 2025, 09:27 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил отсутствие информации о переговорах России и США

    Военный эксперт Борис Рожин объяснил отсутствие информации о переговорах России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Секретность переговоров России и США обусловлена стремлением сторон избежать утечек, которые могут навредить процессу, заявил военный эксперт Борис Рожин.

    Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik объяснил, почему информация о переговорах между Россией и США остается скрытой. По его словам, это подчеркивает внимание обеих сторон к вопросам секретности.

    Рожин также отметил, что из-за отсутствия реальной информации появляются вбросы вроде «они просто ни о чем не договорились» или «они просто ломают комедию».

    Военный эксперт также подчеркнул, что даже если после переговоров последуют официальные заявления, это будет лишь часть того, что обсуждалось. По его мнению, США также избегают раскрытия деталей, опасаясь попыток глобалистов сорвать встречу.

    «Обе стороны не хотят давать дополнительные рычаги воздействия и поводы для ударов по переговорному треку», – заключил он.

    Ранее в МИД сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник раскроет детали контактов российской делегации с США в Эр-Рияде.

    Сообщалось, что переговоры России и США продолжались более 12 часов, а настрой российской делегации оценили как хороший.

    Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11:00 по московскому времени.

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    24 марта 2025, 16:28 • Новости дня
    Российская и американская делегации в Эр-Рияде ушли на второй перерыв

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США, находящиеся на переговорах в Эр-Рияде, вновь сделали перерыв после шести часов обсуждений.

    Российская и американская делегации, ведущие переговоры в Эр-Рияде, вновь прервали обсуждение, передает РИА «Новости».

    Ранее они уже делали перерыв на обед, а в общей сложности переговоры идут почти шесть часов. Источник агентства, знакомый с ходом переговоров, подтвердил, что стороны сделали еще один перерыв. Собеседник агентства, отвечая на вопрос о ходе переговоров, сказал: «Перерыв».

    Напомним, в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что на переговорах будет обсуждаться безопасность судоходства в Черном море.

    Участник российской делегации сенатор Григорий Карасин рассказывал о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Зеленский готовится стрелять по своим

      По старой украинской традиции свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Зачем священники идут на войну

      Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

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    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Где наше кино об СВО

      Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

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    • Армения возвращается к России?

      Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

    • Позор и поражение Каи Каллас

      План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    • «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

      На конец недели Турции обещана попытка цветной революции. Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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