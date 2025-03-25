Джабаров назвал сроки возвращения российской делегации из Эр-Рияда

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская делегация, которая принимала участие в переговорах в Эр-Рияде, вылетела в Москву, сообщает РИА «Новости». Другой источник агентства подтвердил, что делегаты покинули Эр-Рияд.

По словам первого заместителя главы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, вечером делегация должна прибыть в Россию. Джабаров рассказал, что у него состоялся разговор с сенатором Григорием Карасиным, который сообщил, что они уже выезжают в аэропорт или даже успели вылететь из столицы Саудовской Аравии.

Запланирована посадка в одном из промежуточных аэропортов.

Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде, как отметил Джабаров, прошли на серьезной и сложной ноте. Однако, несмотря на трудности, обе стороны стремились услышать и понять друг друга. Это, по мнению Джабарова, является положительным результатом встречи. Он подчеркнул, что диалог между сторонами был важен для укрепления взаимопонимания и улучшения международных отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал, что на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде обсуждалось множество проблем. Военный эксперт Борис Рожин объяснил отсутствие информации о переговорах России и США. Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 по московскому времени.